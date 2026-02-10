فروری9 کی خاص خاص خبریں

Last Updated on February 10, 2026 12:46 am by INDIAN AWAAZ
ٹی 20 ورلڈ کپ میں پاک-بھارت میچ پر تعطل ختم
کرکٹ شائقین کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ انڈیا بمقابلہ پاکستان T20 ورلڈ کپ 2026 کا میچ شیڈول کے مطابق منعقد ہوگا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پہلے ممکنہ معاہدے میں تبدیلی کرتے ہوئے دو ٹیموں کے مابین میچ کی تصدیق کردی ہے۔
ذرائع نے بتایا ہے کہ بات چیت کے بعد دونوں بورڈز نے اتفاق کیا ہے کہ روایتی حریفوں کے درمیان یہ مقابلہ پاکستان میں شیڈول تماشائیوں، کرکٹ کمیونٹی اور شائقین کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ اس فیصلے کے ساتھ ہی اس میچ پر مسابقت اور جوش و خروش دہرایا گیا ہے جو ایشیا اور عالمی کرکٹ کی بڑی جھلک ہے۔
یہ میچ بھارت اور پاکستان کے درمیان کرکٹ کی سب سے بڑی روایتی ریس کے طور پر سمجھا جاتا ہے، جس میں لاکھوں شائقین دلچسپی رکھتے ہیں اور بین الاقوامی اسپورٹس کمیونٹی کی نگاہیں جمی ہوتی ہیں۔
دہلی سے ۸۰۷ افراد لاپتہ: قومی انسانی حقوق کمیشن کا سخت نوٹس
دہلی میں مختصر مدت کے دوران ۸۰۷ افراد کے اچانک لاپتہ ہونے کے سنگین واقعے پر قومی انسانی حقوق کمیشن (این ایچ آر سی) نے ازخود نوٹس لے لیا ہے۔ دہلی پولیس کے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق، یہ تمام افراد جنوری ۲۰۲۶ کے محض ابتدائی دو ہفتوں کے اندر غائب ہوئے ہیں۔
قومی انسانی حقوق کمیشن نے اس صورتحال کو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی اور عوامی تحفظ کے لیے بڑا خطرہ قرار دیتے ہوئے دہلی پولیس سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ کمیشن نے پولیس سے پوچھا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں شہریوں کے غائب ہونے کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور اب تک ان کی بازیابی کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں۔
این ایچ آر سی کے مطابق، شہریوں کی جان و مال کا تحفظ ریاست کی اولین ذمہ داری ہے اور اس طرح کے واقعات انصاف اور شفافیت پر سوالیہ نشان کھڑے کرتے ہیں۔ اس تشویشناک خبر کے بعد دہلی کے شہریوں اور سماجی ماہرین میں خوف و ہراس پایا جا رہا ہے، جبکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی پر بھی بحث چھڑ گئی ہے۔
اپوزیشن لوک سبھا اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کی تیاری کر رہی ہے
اپوزیشن جماعتیں لوک سبھا اسپیکر اُم بیرلا کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہیں۔ یہ سیاسی کشمکش اسپیکر کے حالیہ فیصلے کے بعد شروع ہوئی ہے، جس میں انہوں نے ایک مبینہ غیر شائع شدہ ادبی حوالہ کے استعمال پر راضی نہیں ہونے پر رکنِ اسمبلی راہول گاندھی کو اسمبلی کارروائی سے روک دیا تھا۔
اپوزیشن کا موقف ہے کہ اسپیکر نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا اور پارلیمانی جمہوریت کی روح کے خلاف فیصلہ دیا۔ وہ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایسے اہم رولز کے استعمال سے قانونی اور اخلاقی حدود پارلیمنٹ کے اندر عبور کئے جا رہے ہیں۔
تاہم اسپیکر کے قریبی ذرائع نے موقف دیا ہے کہ ان کے فیصلے کے پیچھے وزیراعظم سمیت اعلیٰ حکومتی سیکیورٹی خدشات تھے، اور یہ اقدام ملک کی سلامتی اور پارلیمانی وقار کو مدنظر رکھتے ہوئے لیا گیا تھا۔
بھارت نے وینیزوئلا سے کرود خریدنے کا معاہدہ طے کیا
بھارتی سرکاری تیل کمپنیوں انڈین آئل کارپوریشن اور ہِنڈستان پیٹرولیم کارپوریشن نے مشترکہ طور پر وینیزوئلا سے تقریباً 20 لاکھ بیرل خام تیل خریدنے کا معاہدہ کیا ہے۔ یہ خریداری عالمی توانائی منڈی میں بھارت کی مستقل حکمت عملی کا حصہ ہے، جس کا مقصد توانائی کی دستیابی اور قیمتوں کو مستحکم رکھنا ہے۔
تجزیہ کاروں کے مطابق، اس معاہدے سے بھارت کو خام مال کے متنوع ذرائع تک رسائی حاصل ہوگی، جس سے درآمدات میں لچک بڑھے گی۔ ان کمپنیوں نے یہ تیل مارکیٹ کے حالیہ حالات اور توانائی کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے تناظر میں خریدا ہے۔
یہ اقدام بھارت کی توانائی سیکیورٹی کو مضبوط بناتا ہے، جس میں مختلف ممالک سے خام تیل درآمد کرنے کی حکمت عملی شامل ہے۔ حکومت توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ضروری سوچ اور تیاری کے ساتھ متنوع سپلائر نیٹ ورک قائم کرنے پر زور دے رہی ہے۔
Source: Reuters (Reuters)
سیشلز کے لیے 17 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کا خصوصی اقتصادی پیکیج، بھارت اور سیشلز کے درمیان 7 معاہدوں پر دستخط
وزیراعظم نریندر مودی نے آج سیشلز کے لیے 17 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کا خصوصی اقتصادی پیکیج دینے کا اعلان کیا۔ نئی دہلی میں سیشلز کے صدر ڈاکٹر پیٹرک ہرمنی سے ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ یہ پیکیج سوشل ہاؤسنگ، ای موبیلیٹی، ووکیشنل ٹریننگ، صحت، دفاع اور میری ٹائم سکیورٹی کے شعبوں میں تعاون کے لیے استعمال کیا جائے گا۔
اس موقع پر بھارت اور سیشلز کے درمیان مختلف شعبوں میں 7 مفاہمتی یادداشتوں (ایم او یوز) پر بھی دستخط کیے گئے جن میں صحت، موسمیات، الیکٹرانکس و انفارمیشن ٹیکنالوجی اور گڈ گورننس شامل ہیں۔ وزیراعظم مودی نے کہا کہ بھارت اور سیشلز کا تعلق صرف جغرافیہ تک محدود نہیں بلکہ تاریخ، اعتماد اور مستقبل کے مشترکہ وژن سے جڑا ہوا ہے۔
میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے خارجہ سیکریٹری وکرم مسری نے کہا کہ سیشلز بھارت کا سمندری ہمسایہ اور قابل اعتماد شراکت دار ہے اور بھارت کے وژن مہاساگر میں اس کا خصوصی مقام ہے۔ سیشلز کے صدر نے کہا کہ ان کا دورہ دونوں
سیشلز کے لیے 17 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کا خصوصی اقتصادی پیکیج، بھارت اور سیشلز کے درمیان 7 معاہدوں پر دستخط
وزیراعظم نریندر مودی نے آج سیشلز کے لیے 17 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کا خصوصی اقتصادی پیکیج دینے کا اعلان کیا۔ نئی دہلی میں سیشلز کے صدر ڈاکٹر پیٹرک ہرمنی سے ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ یہ پیکیج سوشل ہاؤسنگ، ای موبیلیٹی، ووکیشنل ٹریننگ، صحت، دفاع اور میری ٹائم سکیورٹی کے شعبوں میں تعاون کے لیے استعمال کیا جائے گا۔
اس موقع پر بھارت اور سیشلز کے درمیان مختلف شعبوں میں 7 مفاہمتی یادداشتوں (ایم او یوز) پر بھی دستخط کیے گئے جن میں صحت، موسمیات، الیکٹرانکس و انفارمیشن ٹیکنالوجی اور گڈ گورننس شامل ہیں۔ وزیراعظم مودی نے کہا کہ بھارت اور سیشلز کا تعلق صرف جغرافیہ تک محدود نہیں بلکہ تاریخ، اعتماد اور مستقبل کے مشترکہ وژن سے جڑا ہوا ہے۔
میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے خارجہ سیکریٹری وکرم مسری نے کہا کہ سیشلز بھارت کا سمندری ہمسایہ اور قابل اعتماد شراکت دار ہے اور بھارت کے وژن مہاساگر میں اس کا خصوصی مقام ہے۔ سیشلز کے صدر نے کہا کہ ان کا دورہ دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ دوستی اور باہمی احترام کی عکاسی کرتا ہے۔
بجٹ 2026-27 پر پارلیمنٹ میں ہنگامہ، لوک سبھا میں بحث شروع نہ ہوسکی
پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں آج یونین بجٹ 2026-27 پر بحث ہوئی، تاہم لوک سبھا میں اپوزیشن کے ہنگامے کے باعث کارروائی متاثر رہی۔ لوک سبھا کو دو مرتبہ ملتوی کیا گیا اور بعد میں پورے دن کے لیے اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔
دوپہر 2 بجے اجلاس دوبارہ شروع ہونے پر چیئر نے کانگریس رکن ششی تھرور کو بحث کے لیے بلایا، لیکن تھرور نے مطالبہ کیا کہ پہلے اپوزیشن لیڈر راہول گاندھی کو دیگر مسئلے پر بولنے کی اجازت دی جائے۔ پریزائیڈنگ آفیسر سندھیا رائے نے کہا کہ انہیں اس سلسلے میں کوئی نوٹس نہیں ملا، البتہ اگر راہول گاندھی بجٹ پر بات کرنا چاہیں تو انہیں اجازت دی جا سکتی ہے۔
راہول گاندھی نے الزام لگایا کہ اسپیکر کی یقین دہانی کے باوجود انہیں بجٹ بحث سے پہلے بولنے نہیں دیا گیا۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اسپیکر نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا۔ ہنگامے کے باعث بجٹ پر بحث شروع نہ ہو سکی اور اجلاس کل تک ملتوی کر دیا گیا۔
ادھر صبح اسپیکر اوم برلا نے انڈر-19 کرکٹ ٹیم کو ورلڈ کپ جیتنے پر مبارکباد دی۔ راجیہ سبھا میں کانگریس کے پی چدمبرم نے بحث کا آغاز کرتے ہوئے معاشی ترقی کی شرح پر سوالات اٹھائے۔ بی جے پی کے ارون سنگھ نے کہا کہ بجٹ کا حجم بڑھ کر 53 لاکھ کروڑ روپے ہو چکا ہے جبکہ یو پی اے دور میں یہ 16 لاکھ کروڑ سے کچھ زیادہ تھا۔ بحث نامکمل رہی اور راجیہ سبھا بھی کل تک ملتوی کر دی گئی۔
مغربی بنگال میں ووٹر لسٹ کی خصوصی جانچ جاری رہے گی، سپریم کورٹ نے رکاوٹ نہ ڈالنے کی ہدایت
سپریم کورٹ نے آج واضح ہدایت دی کہ مغربی بنگال میں انتخابی فہرستوں کی اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) کا عمل بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہے گا۔ عدالت نے دستاویزات کی جانچ کے لیے دی گئی آخری تاریخ میں ایک ہفتے کی توسیع بھی کر دی۔
چیف جسٹس سوریہ کانت کی قیادت میں جسٹس جوئمالیہ باگچی اور جسٹس وِپل ایم پنچولی پر مشتمل بنچ نے کہا کہ عدالت ضرورت پڑنے پر صرف طریقہ کار سے متعلق معاملات میں مداخلت کرے گی، لیکن ایس آئی آر کے عمل میں خلل برداشت نہیں کیا جائے گا۔
عدالت نے ریاستی حکومت کو حکم دیا کہ وہ کل شام 5 بجے تک 8505 گروپ-بی افسران کے نام عدالت میں جمع کرائے، جنہیں انتخابی ڈیٹا بیس میں غلطیوں کی اصلاح کے لیے مائیکرو آبزرور کے طور پر مقرر کیا جانا ہے۔
ڈیجیٹل فراڈ پر سپریم کورٹ سخت، حکومت کو معیاری ضابطہ تیار کرنے کا حکم
سپریم کورٹ نے آج مرکزی حکومت سے کہا کہ وہ ڈیجیٹل فراڈ سے نمٹنے کے لیے تمام متعلقہ فریقین کے ساتھ مشاورت کر کے ایک اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر تیار کرے۔ عدالت نے کہا کہ اس سلسلے میں ریزرو بینک، بینکوں اور محکمہ ٹیلی کمیونی کیشن کو بھی شامل کیا جائے۔
عدالت نے کہا کہ ڈیجیٹل فراڈ کے ذریعے 54 ہزار کروڑ روپے سے زائد رقم کا نکالا جانا ایک طرح کی “کھلی ڈکیتی” ہے۔ سپریم کورٹ نے ڈیجیٹل گرفتاری (ڈیجیٹل اریسٹ) اسکیموں پر بھی شدید تشویش ظاہر کی اور کہا کہ بینکوں کو سائبر فراڈ روکنے میں زیادہ فعال کردار ادا کرنا ہوگا۔
وزیراعظم مودی کا طلبہ سے مکالمہ، امتحانی دباؤ کم کرنے کے مشورے
وزیراعظم نریندر مودی نے مقبول تعلیمی پروگرام پریक्षा پہ چرچا کے نویں ایڈیشن کے تحت طلبہ سے بات چیت کی۔ آج جاری ہونے والی دوسرے ویڈیو ایپی سوڈ میں وزیراعظم نے امتحانات کے دوران ذہنی دباؤ اور گھبراہٹ پر قابو پانے کے طریقوں پر روشنی ڈالی۔
وزیراعظم نے طلبہ کو تلقین کی کہ وہ امتحان کو زندگی کا واحد معیار نہ بنائیں بلکہ زندگی کی مہارتوں، کھیل، تخلیقی صلاحیتوں اور ذاتی ترقی پر بھی توجہ دیں۔ انہوں نے نوجوانوں کو چھوٹے اسٹارٹ اپ سے کاروباری سفر شروع کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے کہا کہ بڑے خیالات اکثر چھوٹی شروعات سے جنم لیتے ہیں۔
وزیراعظم نے کہا کہ صرف تحریک کافی نہیں، ڈسپلن ضروری ہے۔ انہوں نے تعلیم اور شوق کے درمیان توازن قائم رکھنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ طلبہ کو اکیڈمکس اور تخلیقی سرگرمیوں کو مخالف راستے نہیں سمجھنا چاہیے۔
مصنوعی ذہانت اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے سوال پر وزیراعظم نے کہا کہ ٹیکنالوجی سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اسے سمجھ کر مثبت استعمال کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے شہری ذمہ داری کی اہمیت پر بھی زور دیا۔
نیٹی آیوگ رپورٹ: بھارت کو 2070 تک صاف توانائی کے لیے $22.7 ٹریلین درکار
بھارتی پالیسی ادارے نیٹی آیوگ کی تازہ رپورٹ کے مطابق بھارت کو 2070 تک اپنی اقتصادی ترقی اور ماحولیاتی اہداف (Net Zero Emissions) حاصل کرنے کے لیے تقریباً $22.7 ٹریلین کی سرمایہ کاری درکار ہوگی۔
رپورٹ میں صاف توانائی، انفراسٹرکچر، ٹرانسپورٹ، صنعت اور زراعت جیسے شعبوں میں بڑی پالیسی اصلاحات اور سرمایہ کاری تجویز کی گئی ہے۔ اس سرمایہ کاری کا مقصد بھارت کو عالمی اقتصادی مقابلے میں مضبوط بنانا، روزگار کے مواقع پھیلانا اور موسمیاتی تبدیلی کے خلاف عملی اقدامات کرنا ہے۔
ماہرین کے مطابق اس طرح کے بڑے ماحول دوست اقدامات سے نہ صرف ماحولیاتی اثرات کم ہوں گے بلکہ دنیا بھر میں بھارت کی شبیہ حوصلہ افزا اور پائیدار ترقی کی مثال بن سکتی ہے۔