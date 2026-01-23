جنوری 23کی خاص خاص خبریں

Last Updated on January 23, 2026 10:38 pm by INDIAN AWAAZ
ٹرمپ نے کینیڈا سے غزہ ‘بورڈ آف پیس’ میں شامل ہونے کی دعوت واپس لے لی
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا سے غزہ ‘بورڈ آف پیس’ میں شامل ہونے کی دعوت واپس لے لی۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم میں کہا کہ وہ وزیر اعظم مارک کارنی کو غزہ کے لیے ان کے “بورڈ آف پیس” اقدام میں شامل ہونے کی دعوت واپس لے رہے ہیں۔
اس حوالے سے امریکی صدر نے ٹروتھ سوشل ویب سائٹ پر لکھا کہ مارک کارنی کو اس اقدام میں شامل ہونے کے لیے بلایا گیا تھا۔
صدر ٹرمپ نے غزہ بورڈ آف پیس کا باقاعدہ اعلان کردیا، وزیراعظم پاکستان نے بھی دستخط کردیے
انہوں نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ بورڈ آف پیس کینیڈا کی شمولیت کے حوالے سے اپنا دعوت نامہ واپس لے رہا ہے، بورڈ آف پیس دنیا کے بااثر ترین رہنماؤں کا فورم ہے۔
واضح رہے امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے تشکیل دیے گئے غزہ بورڈ آف پیس میں اب تک پاکستان سمیت 19 ممالک شمولیت اختیار کرچکے ہیں۔
رپورٹ کے مطابق اب تک پاکستان، قطر، سعودی عرب، ترکیے، انڈونیشیا، بحرین، مصر، اردن، قازقستان، ازبکستان اور متحدہ عرب امارات (یو اے ای) بورڈ میں شمولیت اختیار کرچکے ہیں۔
اس کے علاوہ ارجنٹینا، آرمینیا، آذربائیجان، بیلاروس، ہنگری، کوسوو، مراکش اور ویتنام نے بھی غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کا اعلان کیا ہے۔
مزید براں ڈیووس میں خطاب کرتے ہوئے روسی صدر پیوٹن نے غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت پر صدر ٹرمپ سے اظہار تشکر کیا اورکہا کہ وہ ایک ارب ڈالر دینےکو تیار ہیں، ہم نےعالمی استحکام کی ہرکوشش میں تعاون کیا ہے۔
ایران بات چیت کرنا چاہتا ہے، ہم بھی بات چیت کیلئے تیار ہیں: امریکی صدر کا اعلان
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ ایران بات چیت کرنا چاہتا ہے ہم بھی بات چیت کے لیے تیار ہیں۔
اپنے ایک بیان میں ٹرمپ نے کہا ایران کی طرف بڑی فورس بھیجی جا رہی ہے۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا امریکی فوجی اثاثے مشرق وسطیٰ منتقل ہو رہے ہیں، گرین لینڈ کی سکیورٹی پر نیٹو کے ساتھ مل کر کام کرنےکا وعدہ کیا ہے۔
انہوں نے بتایا اپریل میں چین کا دورہ کریں گے اور سال کےاختتام پر چینی صدر امریکا آئیں گے۔
بولے زیلنسکی اور پیوتن دونوں معاہدہ کرنا چاہتے ہیں،جلد معلوم ہو جائے گا۔
وزیرِاعظم کا تمل ناڈو میں خطاب
وزیرِاعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ تمل ناڈو حکومت تبدیلی کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈی ایم کے حکومت ترقی دینے میں ناکام رہی ہے اور بدعنوانی، جرائم اور خاندانی سیاست کی علامت بن گئی ہے۔ مدورانتھکم، ضلع چنگلپٹّو میں عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیرِاعظم نے کہا کہ ڈی ایم کے حکومت نے نوجوانوں، کسانوں اور خواتین کی فلاح کو نظرانداز کیا اور تمل ثقافتی اقدار کا احترام نہیں کیا۔
مودی نے کہا کہ این ڈی اے حکومت نے گزشتہ گیارہ برسوں میں تمل ناڈو کو ترقی کے لیے گیارہ لاکھ کروڑ روپے دیے ہیں۔ انہوں نے دوہری انجن والی حکومت کے تحت تیز رفتار ترقی کا وعدہ کیا اور کہا کہ مرکز و ریاست کے درمیان بہتر ہم آہنگی سے فلاحی اسکیموں کا مؤثر نفاذ ممکن ہوگا۔ اس جلسے میں اے آئی اے ڈی ایم کے جنرل سیکریٹری ایڈاپّڈی کے پلانی سوامی اور سابق مرکزی وزیر انبومنی رام داس نے بھی خطاب کیا۔
کیرالہ میں ترقیاتی منصوبوں کا آغاز
وزیرِاعظم نے ترواننتھ پورم، کیرالہ میں مختلف ترقیاتی منصوبے شروع کیے اور نئی ٹرین سروسز کا افتتاح کیا۔ انہوں نے پی ایم سواندھی کریڈٹ کارڈ لانچ کیا اور ایک لاکھ مستفیدین کو قرضے تقسیم کیے۔ چار نئی ٹرینوں کا افتتاح بھی کیا گیا جن میں تین امرت بھارت ایکسپریس شامل ہیں۔
جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیرِاعظم نے کہا کہ این ڈی اے حکومت رابطہ، سائنس و اختراع اور صحت کے شعبوں میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ انہوں نے بی جے پی کارکنان سے بھی خطاب کیا اور کہا کہ کیرالہ کے عوام بی جے پی پر اعتماد کرنے لگے ہیں۔ انہوں نے ترواننتھ پورم کارپوریشن کے حالیہ بلدیاتی انتخابات میں بی جے پی کی کامیابی پر عوام کا شکریہ ادا کیا۔
پرکرَم دیوس پر نیتاجی کو خراجِ عقیدت
وزیرِاعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ نیتاجی سبھاش چندر بوس نہ صرف آزادی کی جدوجہد کے عظیم ہیرو تھے بلکہ آزاد ہندوستان کے وژنری بھی تھے۔ انڈمان و نکوبار میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پرکرَم دیوس پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نیتاجی نے ایک ایسے ملک کا تصور کیا تھا جو جدید ہو مگر قدیم شعور سے جڑا ہوا ہو۔ مودی نے کہا کہ نیتاجی کی بہادری اور جرات ملک کے عوام کو متاثر کرتی ہے اور ان کے دلوں کو عقیدت سے بھر دیتی ہے۔
عالمی سازوسامان ساز ادارے بھارت کی طرف متوجہ
وفاقی وزیر برائے الیکٹرانکس و انفارمیشن ٹیکنالوجی اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ عالمی سازوسامان ساز ادارے بھارت میں بنیاد قائم کرنے کے خواہاں ہیں کیونکہ یہاں ڈیزائن کی صلاحیت، بڑی ٹیلنٹ پول اور وزیرِاعظم مودی کی مستقل پالیسیوں کا سہارا موجود ہے۔ نیدرلینڈز میں اے ایس ایم ایل ہیڈکوارٹر کے دورے کے دوران انہوں نے کہا کہ ان کا مقصد لیتھوگرافی سے متعلق جدید ٹیکنالوجی کو سمجھنا ہے۔
ٹیکسٹائل شعبے میں زبردست ترقی
وفاقی وزیر برائے ٹیکسٹائل گرجراج سنگھ نے کہا ہے کہ گزشتہ دہائی میں ٹیکسٹائل شعبہ نمایاں ترقی کر چکا ہے۔ 2014 میں 8.4 لاکھ کروڑ روپے سے بڑھ کر آج تقریباً 16 لاکھ کروڑ روپے تک پہنچ گیا ہے۔ نئی دہلی میں 74ویں انڈیا انٹرنیشنل گارمنٹ فیئر کے افتتاح پر انہوں نے کہا کہ گھریلو مارکیٹ بھی 6 لاکھ کروڑ سے بڑھ کر 13 لاکھ کروڑ روپے ہو گئی ہے، جبکہ برآمدات میں بھی وبا کے بعد 25 فیصد سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔
بھارت میں ایف ڈی آئی میں 73 فیصد اضافہ
اقوامِ متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 2025 میں بھارت میں براہِ راست غیر ملکی سرمایہ کاری (FDI) 73 فیصد بڑھ کر 47 ارب امریکی ڈالر تک پہنچ گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ یہ اضافہ بھارت کو عالمی سپلائی چین میں شامل کرنے اور خدمات و مینوفیکچرنگ میں بڑے سرمایہ کاری کے باعث ہوا۔ چین میں ایف ڈی آئی مسلسل تیسرے سال گھٹ کر 8 فیصد کم ہو کر 107.5 ارب ڈالر رہ گئی، جبکہ امریکہ میں 2 فیصد اضافہ ہوا۔
ریزرو بینک کے اقدامات
ریزرو بینک نے بینکاری نظام میں لیکویڈیٹی بڑھانے کے لیے کئی اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ 30 جنوری کو 25 ہزار کروڑ روپے کا 90 روزہ ویری ایبل ریپو آکشن ہوگا۔ 4 فروری کو 10 ارب ڈالر کا ڈالر-روپیہ بائے-سیل سوآپ آکشن تین سالہ مدت کے لیے ہوگا۔ اس کے علاوہ 5 اور 12 فروری کو ایک لاکھ کروڑ روپے کے سرکاری بانڈز اوپن مارکیٹ آپریشن کے ذریعے خریدے جائیں گے۔
روس، یوکرین اور امریکہ کے سہ فریقی مذاکرات
ابوظہبی میں روس، یوکرین اور امریکہ کے درمیان دو روزہ سہ فریقی مذاکرات جاری ہیں۔ یہ روس کی مکمل جنگ کے بعد چار برسوں میں پہلی براہِ راست ملاقات ہے۔ روسی وفد کی قیادت جی آر یو ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ ایڈمرل ایگور کوستی یوکوف کر رہے ہیں۔ یوکرین کی ٹیم میں وزیرِ دفاع رسٹم عمرُوف اور انٹیلیجنس حکام شامل ہیں، جبکہ امریکہ کی نمائندگی اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کر رہے ہیں۔ مذاکرات میں امریکی امن منصوبے پر غور ہو رہا ہے، تاہم ڈونباس علاقے کی حیثیت سب سے بڑا تنازعہ ہے۔
یومِ جمہوریہ کی تیاری
قومی دارالحکومت میں 77ویں یومِ جمہوریہ پریڈ کی تیاریاں زوروں پر ہیں۔ پریڈ میں ملک کی ثقافت، فوجی طاقت اور ورثہ پیش کیا جائے گا۔ آج بارش کے دوران مکمل ڈریس ریہرسل ہوئی۔ کیپٹن سمیرا نے کہا کہ بھارتی فوج آپریشن سندور کی کامیابی پر مبنی جھانکی پیش کرے گی۔ کیپٹن ہرشیتا راغو نے بتایا کہ پہلی بار فوجی جانوروں کا دستہ پریڈ میں شامل ہوگا۔ دہلی میٹرو سوموار کو صبح 3 بجے سے خدمات شروع کرے گی تاکہ عوام پریڈ دیکھنے کے لیے کرتویہ پتھ پہنچ سکیں۔
محکمہ موسمیات کا الرٹ
محکمہ موسمیات نے پنجاب، ہریانہ، چندی گڑھ اور دہلی میں اگلے دو سے تین دن کے لیے شدید کہر کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ ہماچل پردیش، مدھیہ پردیش اور راجستھان میں 25 جنوری تک گھنا کہر رہے گا۔ سب ہمالیائی مغربی بنگال اور سکّم میں 26 جنوری تک ایسے ہی حالات رہیں گے۔