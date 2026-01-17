جنوری 17 کی خاص خاص خبریں

Last Updated on January 17, 2026 11:51 pm by INDIAN AWAAZ
.مظاہروں کے دوران اموات اور نقصانات کیلئے امریکی صدرذمہ دارہیں: ایرانی سپریم لیڈر
ایران کے سپریم لیڈرآیت اللہ خامنہ ای نے ملک میں پُرتشدد احتجاجی مظاہر وں کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ذمہ دار ٹھہرادیا۔
آیت اللہ خامنہ ای نے جاری بیان میں کہا کہ مظاہروں کے دوران اموات، نقصانات اورایرانی عوام پربہتان لگانے کیلئے امریکی صدر ذمہ دارہیں اور ذاتی طور پر حالیہ فسادات میں ملوث ہیں۔
ان کا کہنا تھاکہ اسرائیل اور امریکا سے تعلق رکھنے والوں نے مظاہروں میں بڑے پیمانے پرنقصان پہنچایا، مظاہرے میں کئی ہزار افراد کو ہلاک کیا گیا۔
ان کا کہنا تھاکہ ہم ملک کو جنگ میں نہیں گھسیٹیں گے لیکن ہم ملکی، بین الاقوامی مجرموں کو سزا کے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔
دوسری جانب ایرانی دفترخارجہ نے کہا کہ ایران میں پُرامن احتجاج کو صیہونی حمایت یافتہ دہشت گردوں نے پُرتشدد بنایا، تشدد اور دہشت گردی میں اسرائیل کے ملوث ہونے کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔
انہوں نے کہا کہ بیرونی سرپرستی میں دہشت گردی کے خلاف قومی سلامتی کا دفاع کیا جائے گا۔
ٹرمپ منصوبےکے تحت غزہ بورڈ آف پیس کے ارکان کے ناموں کا اعلان کردیا گیا
وائٹ ہاؤس نے ٹرمپ کے منصوبے کے تحت غزہ بورڈ آف پیس کے ارکان کے ناموں کا اعلان کر دیا۔
وائٹ ہاؤس کے مطابق میجر جنرل جیسپر جیفرز عالمی استحکام فورس کے کمانڈر مقرر کیے گئے ہیں۔ وزیرخارجہ مارکو روبیو، ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف اور امریکی صدر کے داماد جیرڈ کشنر کو بھی بورڈ آف پیس میں شامل کیا گیا ہے۔
آریے لائٹ اسٹون اور جوش گرون بام بورڈ کے سینئر مشیر مقرر ہوئے ہیں جبکہ نکولے ملادینوف کو بورڈ آف پیس کا ایگزیکٹو رکن مقرر کیا گیا ہے جو غزہ کے لیے نمائندہ اعلیٰ کے طور پر خدمات انجام دیں گے۔
برطانیہ کے سابق وزیراعظم ٹونی بلیئر کے ساتھ ساتھ مارک روون، اجے بنگا اور رابرٹ گیبریل بھی بورڈ آف پیس کا حصہ بن گئے۔
غزہ میں ‘بورڈ آف پیس’ کا قیام ٹرمپ کے امن منصوبے کا حصہ ہے۔ یہ بورڈ سکیورٹی، انسانی امداد اور تعمیر نو کے منصوبوں میں ہم آہنگی کو یقینی بنانے کے ساتھ فلسطینی اتھارٹی اور نظم و حکومت میں اصلاحات کی راہ بھی ہموار کرے گا۔
یاد رہے کہ امریکی صدر نے گزشتہ روز اعلان کیا تھا کہ بورڈ آف پیس کے ارکان کے نام جلدی جاری کردیے جائیں گے۔
حج کی ادائیگی کے لیے ضروری کارروائیوں کی آخری تاریخ میں 25 جنوری تک توسیع
حج کی ادائیگی کے لیے ضروری کارروائیوں کی آخری تاریخ میں اس ماہ کی 25 تاریخ تک توسیع کر دی گئی ہے۔ وزارتِ اقلیتی امور نے وضاحت کی ہے کہ اس تاریخ کے بعد کسی قسم کی مزید مہلت نہیں دی جائے گی۔ وزارت نے عازمینِ حج سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی حج بکنگ اور دیگر ضروری دستاویزی کارروائیاں بروقت مکمل کر لیں۔ عازمین کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے درست پاسپورٹ اپنے منتخب کردہ حج گروپ آرگنائزر یا متعلقہ دفتر میں جمع کروائیں اور نُسک پورٹل پر اپنی رجسٹریشن کی تفصیلات درج کریں۔
وزیر اعظم مودی نے مالدہ میں 3,250 کروڑ روپے کے ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا
مالدہ (مغربی بنگال):
وزیر اعظم نریندر مودی نے آج مغربی بنگال کے مالدہ میں 3,250 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے چار نئی امریت بھارت ایکسپریس ٹرینوں کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا، جن سے ریاست میں ریل رابطے اور بنیادی ڈھانچے کو نمایاں فروغ ملے گا۔
وزیر اعظم نے کہا کہ مالدہ سے مغربی بنگال کی ترقی کو نئی رفتار ملی ہے۔ نئی ٹرینیں شمالی بنگال کو جنوبی اور مغربی بھارت سے جوڑیں گی، جس سے کسانوں، نوجوانوں اور سیاحت کے شعبے کو خاص فائدہ پہنچے گا۔
وندے بھارت سلیپر ٹرین کا آغاز، ہاوڑہ-گوہاٹی رابطہ مضبوط
وزیر اعظم مودی کے دورے کی سب سے بڑی خاص بات بھارت کی پہلی وندے بھارت سلیپر ٹرین کا آغاز رہا، جو مغربی بنگال کے ہاوڑہ کو آسام کے گوہاٹی سے جوڑے گی۔
وزیر اعظم نے کہا کہ یہ ٹرین ’’ترقی یافتہ بھارت‘‘ کے وژن کی عکاس ہے اور ’میڈ اِن انڈیا‘ کے تحت ملک کی بڑھتی ہوئی تکنیکی صلاحیتوں کو ظاہر کرتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ملک بھر میں 150 سے زائد وندے بھارت ٹرینوں، اسٹیشنوں کی جدید کاری اور ریل کے مکمل برقی نظام سے غریب اور متوسط طبقے کو براہ راست فائدہ ہو رہا ہے۔
غیر قانونی دراندازی مغربی بنگال کا سب سے بڑا مسئلہ: وزیر اعظم مودی
وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی بنگال میں غیر قانونی دراندازی کو ریاست کے لیے سب سے بڑا چیلنج قرار دیا۔ انہوں نے ترنمول کانگریس حکومت پر الزام لگایا کہ وہ سیاسی فائدے کے لیے برسوں سے دراندازوں کو بسانے اور ووٹر بنانے کا کھیل کھیل رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ کئی علاقوں میں آبادی کا توازن بگڑ رہا ہے اور زبان و ثقافت پر بھی اس کے منفی اثرات پڑ رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے الزام عائد کیا کہ جب دنیا کے کئی ترقی یافتہ ممالک غیر قانونی تارکین وطن کو واپس بھیج رہے ہیں، تب بنگال حکومت ایسا کرنے میں ناکام رہی ہے، جس سے نوجوانوں کے روزگار کے مواقع متاثر ہو رہے ہیں۔
آیوشمان بھارت سمیت مرکزی اسکیموں میں رکاوٹ کا الزام
وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی پر الزام لگایا کہ وہ جل جیون مشن، پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی اسکیم اور آیوشمان بھارت جیسی مرکزی فلاحی اسکیموں کے نفاذ میں رکاوٹ ڈال رہی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ مغربی بنگال ملک کی واحد ریاست ہے جہاں آیوشمان بھارت اسکیم نافذ نہیں ہونے دی گئی، جس کے تحت غریبوں کو پانچ لاکھ روپے تک کا مفت علاج ملتا ہے۔
بوڈو امن معاہدے سے ہزاروں نوجوانوں نے تشدد ترک کیا: وزیر اعظم
گوہاٹی:
وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بوڈو امن معاہدے کے بعد بوڈو برادری کو زبردست فائدہ ہوا ہے اور ہزاروں نوجوانوں نے ہتھیار اور تشدد ترک کر کے قومی دھارے میں شمولیت اختیار کی ہے۔
وہ گوہاٹی میں منعقدہ روایتی بوڈو ثقافتی تقریب ’’باگورومبا دہوؤ 2026‘‘ سے خطاب کر رہے تھے، جہاں دس ہزار سے زائد فنکاروں نے اجتماعی رقص پیش کیا۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ 1,500 کروڑ روپے کے پیکیج سے بوڈولینڈ خطے میں بے مثال ترقی ہوئی ہے۔
کازیرنگا ایلیویٹڈ کوریڈور کا کل سنگ بنیاد رکھا جائے گا
وزیر اعظم اپنے دو روزہ دورۂ آسام کے دوران کل ناگاؤں ضلع کے کالیا بور میں 6,950 کروڑ روپے لاگت والے کازیرنگا ایلیویٹڈ کوریڈور منصوبے کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ اس منصوبے سے سڑک سلامتی بہتر ہوگی، سفر کا وقت کم ہوگا اور مال برداری میں آسانی پیدا ہوگی۔
اسی دن دو نئی امریت بھارت ایکسپریس ٹرینیں بھی روانہ کی جائیں گی۔
جنوبی ایشیا عالمی ترقی کے لیے پرکشش خطہ: عالمی اقتصادی فورم
عالمی اقتصادی فورم کی تازہ رپورٹ کے مطابق جنوبی ایشیا ابھرتی معیشتوں میں ترقی کے لیے سب سے بہتر خطہ بنا ہوا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تجارتی چیلنجز کے باوجود بھارت سرمایہ کاری اور مارکیٹ کے نقطۂ نظر سے مضبوط پوزیشن میں ہے۔
ماہرین کے مطابق مصنوعی ذہانت کی بڑھتی ہوئی قبولیت اور امریکی ٹیکنالوجی کمپنیوں کی سرمایہ کاری بھارت کی معیشت کو نئی سمت دے رہی ہے۔
مہاراشٹر کابینہ نے بمبلا ندی منصوبے کو منظوری دے دی
مہاراشٹر کابینہ نے یوت مال ضلع میں 4,775 کروڑ روپے کے بمبلا ندی منصوبے کو منظوری دے دی ہے، جس سے پانچ تعلقوں میں 52 ہزار ہیکٹیئر زمین سیراب ہوگی۔
اس کے ساتھ ہی ریاستی حکومت نے نوجوانوں کو بیرون ملک روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے ’’مہیما‘‘ ایجنسی کے قیام کی بھی منظوری دی ہے۔
کاشی کی قدیم شناخت محفوظ رکھتے ہوئے جدید ترقی: یوگی آدتیہ ناتھ
اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ کاشی اپنی روحانی اور ثقافتی وراثت کو محفوظ رکھتے ہوئے جدید ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔
انہوں نے بتایا کہ گزشتہ گیارہ برسوں میں کاشی کے لیے 55 ہزار کروڑ روپے سے زائد کے منصوبے منظور کیے گئے، جن میں سے بیشتر مکمل ہو چکے ہیں۔
ملک میں ڈولفن کی دوسری جامع مردم شماری کا آغاز
حکومت نے اتر پردیش کے بجنور سے دریائی اور ساحلی ڈولفن کی دوسری جامع مردم شماری کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ سروے دو مراحل میں مکمل کیا جائے گا۔
آندھرا پردیش میں دنیا کا سب سے بڑا گرین ہائیڈروجن منصوبہ
آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ این چندر بابو نائیڈو نے کہا کہ ریاست نے وزیر اعظم کے 500 گیگاواٹ قابل تجدید توانائی وژن کے مطابق اپنے اہداف طے کیے ہیں۔ کاکیناڈا میں گرین ہائیڈروجن اور گرین امونیا کے دنیا کے سب سے بڑے منصوبے کی تنصیب کا آغاز کیا گیا۔
پی ایم وشوکرما ہاٹ 2026 کل سے نئی دہلی میں شروع
حکومت کل سے نئی دہلی میں ’’پی ایم وشوکرما ہاٹ 2026‘‘ کا انعقاد کر رہی ہے، جو روایتی کاریگروں اور دستکاروں کے لیے وقف نمائش ہے۔ اس میں ملک بھر سے 117 سے زائد کاریگر شریک ہوں گے۔
ویمنز پریمیئر لیگ: دہلی کیپٹلز بمقابلہ آر سی بی
ویمنز پریمیئر لیگ میں دہلی کیپٹلز اور رائل چیلنجرز بنگلورو کے درمیان میچ نَوِی ممبئی میں جاری ہے۔
دوسرے میچ میں یوپی واریئرز نے ممبئی انڈینز کو 22 رنز سے شکست دی۔
انڈر-19 کرکٹ ورلڈ کپ: بھارت نے بنگلہ دیش کو 239 رنز کا ہدف دیا
زمبابوے کے بلاوایو میں کھیلے جا رہے میچ میں بھارت نے بنگلہ دیش کے خلاف 239 رنز کا ہدف مقرر کیا۔ بارش کے باعث کھیل بار بار متاثر ہوا۔
اتر پردیش سمیت کئی ریاستوں میں گھنے کوہرے کا الرٹ
محکمہ موسمیات نے اتر پردیش میں کل گھنے کوہرے کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ دہلی، ہریانہ، پنجاب، بہار، جموں و کشمیر، لداخ اور دیگر ریاستوں میں بھی شدید سردی اور کہر کی پیش گوئی کی گئی ہے۔