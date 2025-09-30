آج کی خاص خاص خبریں

Last Updated on September 30, 2025 1:32 am by INDIAN AWAAZ
بھارت اور بھوٹان دو اہم شہروں کو جوڑنے کے لیے سرحد پار دو ریلوے روابط قائم کریں گے
بھارت اور بھوٹان نے 4,033 کروڑ روپے کی مجموعی لاگت سے دو سرحد پار ریلوے روابط قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اس میں کوکرہزار-گلیفُو اور بانراہٹ-سامتسی منصوبے شامل ہیں۔ نئی دہلی میں ریلوے وزیر اشونی وشنَو نے کہا کہ یہ منصوبہ بھوٹان کے دو اہم شہروں، گلیفُو اور سامتسی، کو بھارت کے ریلوے نیٹ ورک سے منسلک کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں منصوبے بھارت کے کوکرہزار (آسام) اور بانراہٹ (مغربی بنگال) سے شروع ہوں گے۔ وزیر ریلوے نے بتایا کہ اس منصوبے کی مکمل سرمایہ کاری بھارت کرے گا۔ اس سے دونوں ممالک کے درمیان تجارت میں اضافہ ہوگا۔
بھارت بھوٹان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے اور بھوٹان کا زیادہ تر تجارتی سامان بھارتی بندرگاہوں کے ذریعے آتا ہے۔ اس لیے بھوٹانی معیشت کے فروغ اور عالمی نیٹ ورک تک بہتر رسائی کے لیے مستحکم ریلوے رابطہ ضروری ہے۔
یورپی آزاد تجارتی معاہدہ آج سے نافذ العمل
وزیر برائے تجارت و صنعت پیوش گویل نے کہا ہے کہ آئس لینڈ، لختن اسٹائن، ناروے اور سوئٹزرلینڈ کے ساتھ یورپی آزاد تجارتی معاہدہ بدھ سے نافذ ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ ترقی یافتہ ممالک بھارت کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدے کرنے کے خواہاں ہیں۔ متحدہ عرب امارات، آسٹریلیا اور برطانیہ کے ساتھ یہ معاہدہ پہلے ہی ہو چکا ہے۔ پیوش گویل نے گریٹر نوئیڈا میں کہا کہ امریکہ، یورپی یونین، نیوزی لینڈ، عمان، پیرو اور چلی کے ساتھ بھی اس معاملے پر بات چیت جاری ہے۔
وزیراعظم کا جی ایس ٹی میں کمی کا فائدہ پہنچانے کا مطالبہ
وزیراعظم نریندر مودی نے دہلی کے دِین دیال اوپادھیائے مارگ پر نئے صوبائی بھارتیہ جنتا پارٹی دفتر کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ این ڈی اے حکومت نے ملک میں ایک نیا “اچھا حکومت” ماڈل دیا ہے۔
انہوں نے پارٹی کارکنوں سے کہا کہ غیر بی جے پی حکومت والے علاقوں میں جی ایس ٹی میں کمی کا فائدہ عوام تک پہنچائیں۔ وزیراعظم نے کہا:
“ہمیں یہ یقینی بنانا ہے کہ نیکسٹ جنریشن جی ایس ٹی اصلاحات کا فائدہ عام آدمی تک پہنچے۔ ہمیں صارفین اور دکاندار بھائیوں کو بھی آگاہ کرنا ہے۔ جہاں ہم مخالف میں ہیں وہاں ہماری ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ہمیں بھارت کو خود انحصار اور اپنے وطن کی مصنوعات کو فروغ دینا ہے۔”
جمیو و کشمیر میں احتجاج
پاکستان کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں عوام نے اپنے بنیادی حقوق کے حصول کے لیے حکومت کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج کیا۔ اس دوران پولیس کی فائرنگ سے دو افراد ہلاک اور 22 زخمی ہوئے۔ یہ احتجاج علاقے میں انسانی، اقتصادی اور نفسیاتی نقصانات کے خلاف تھا۔
جی ایس ٹی اصلاحات اور کسانوں کو فائدہ
حکومت نے کسانوں کے لیے ٹیکس میں کمی کی ہے۔ 1,800 سی سی سے کم صلاحیت والے ٹریکٹروں پر جی ایس ٹی 12 فیصد سے کم کرکے 5 فیصد کر دی گئی ہے۔ ہارویسٹنگ مشینوں اور کمپوسٹنگ مشینوں پر بھی جی ایس ٹی 12 فیصد سے کم کرکے 5 فیصد کی گئی ہے۔ اس سے کسانوں کی لاگت کم ہوگی، وقت بچے گا اور پیداوار بڑھے گی۔
صنعت اور پیداوار میں اضافہ
ملکی صنعتی پیداوار اگست میں چار فیصد بڑھ گئی ہے، جس کی بنیادی وجہ کان کنی کے شعبے میں چھ فیصد اضافہ ہے۔ بجلی کی پیداوار میں 4.1 فیصد اور مینوفیکچرنگ میں 3.8 فیصد اضافہ ہوا ہے۔
کھیلوں کی خبریں
- نئی دہلی میں عالمی پیرا ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں مردوں کی بھالا پھینک F46 زمرے میں رنکو سنگھ نے سونا اور سندر سنگھ گُرجَر نے چاندی کا تمغہ جیتا۔ بھارت مجموعی طور پر پانچ تمغے جیت کر چھٹے مقام پر ہے۔
- جونئر عالمی نشانہ بازی میں بھارت نے سات تمغے جیتے، جس میں خواتین کی 10 میٹر رائفل میں اوجسوی ٹھاکر نے سونا جیتا۔
- خواتین کا ایک روزہ کرکٹ ورلڈ کپ کل سے بھارت اور سری لنکا کے درمیان گواہٹی میں شروع ہوگا۔
موسم کی پیش گوئی
موسمیاتی محکمہ نے سورت اور کچ کے کچھ علاقوں میں زبردست بارش کا اورینج الرٹ جاری کیا ہے۔ اگلے دو دنوں میں آسام، میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، ترپرا، چھتیس گڑھ، آندھرا پردیش، اڑیسہ اور انڈمان و نکوبار جزائر میں بھی بھاری بارش کا امکان ہے۔