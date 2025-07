Stock Market July 14: सेंसेक्स, निफ्टी में गिरावट जारी, चौथा दिन भी बाजार लाल निशान पर बंद

BIZ DESKK

घरेलू शेयर बाजारों में इस सप्ताह की शुरुआत नकारात्मक रही, सेंसेक्स और निफ्टी लगातार चौथे कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ बंद हुए। कमजोर तिमाही नतीजों और वैश्विक व्यापार शुल्कों को लेकर बढ़ती चिंताओं ने निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया।

बाजार का प्रदर्शन

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 247 अंक या 0.30 प्रतिशत गिरकर 82,253 पर बंद हुआ। वहीं, एनएसई निफ्टी50 68 अंक या 0.27 प्रतिशत फिसलकर 25,082 पर बंद हुआ।

हालांकि, व्यापक बाजार सूचकांकों ने सेंसेक्स और निफ्टी से बेहतर प्रदर्शन किया। मिड-कैप इंडेक्स में 0.67 प्रतिशत की तेजी आई, जबकि स्मॉल-कैप इंडेक्स 0.57 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ।

सेंसेक्स के टॉप गेनर और लूजर

सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 10 कंपनियों के शेयर हरे निशान में बंद हुए। इटरनल 2.83 प्रतिशत की बढ़त के साथ टॉप गेनर रहा, इसके बाद टाइटन 1.23 प्रतिशत और सनफार्मा 0.54 प्रतिशत ऊपर रहा।

दूसरी ओर, एशियन पेंट्स में 1.58 प्रतिशत की गिरावट आई। टेक महिंद्रा 1.55 प्रतिशत फिसला, जबकि बजाज फाइनेंस 1.54 प्रतिशत नीचे रहा।

सेक्टरों का हाल

बीएसई में 15 सेक्टर हरे निशान में बंद हुए, जबकि पांच में गिरावट दर्ज की गई। ऑटो सेक्टर फ्लैट रहा। रियल्टी सेक्टर में 1.38 प्रतिशत और हेल्थकेयर में 1.15 प्रतिशत की तेजी देखी गई। वहीं, फोकस्ड आईटी 1.07 प्रतिशत और आईटी सेक्टर 0.99 प्रतिशत नीचे बंद हुआ।

बाजार की चाल

बीएसई में कुल मिलाकर बाजार की चाल सकारात्मक रही, जिसमें 2,054 कंपनियों के शेयरों में तेजी आई, जबकि 2,137 कंपनियों के शेयर गिरे। 149 कंपनियों के शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 80 कंपनियों ने अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर को छुआ, जबकि 36 कंपनियों ने अपने 52-सप्ताह के न्यूनतम स्तर को छुआ।

