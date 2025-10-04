The Indian Awaaz

The Real Voice of India

HINDI SECTION

Share Bazar: Sensex- Nifty लगातार दूसरे दिन चढ़े, धातु और पीएसयू बैंक शेयरों में तेजी

Oct 3, 2025

Last Updated on October 3, 2025 10:41 pm by INDIAN AWAAZ

BIZ DESK

भारतीय शेयर बाज़ार ने शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन बढ़त दर्ज की। निवेशकों में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की नीतिगत घोषणा को लेकर सकारात्मक धारणा बनी रही, जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान पर बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 223.86 अंक (0.28%) की बढ़त के साथ 81,207.17 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी50 57.95 अंक (0.23%) चढ़कर 24,894.25 पर बंद हुआ।

प्रमुख बढ़त और गिरावट वाले शेयर

सेंसेक्स में टाटा स्टील, पावर ग्रिड, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक शीर्ष बढ़त वाले शेयर रहे। वहीं टेक महिंद्रा, मारुति सुजुकी, बजाज फिनसर्व और अल्ट्राटेक सीमेंट पर दबाव देखने को मिला।

सेक्टोरल परफॉर्मेंस

धातु (Metals): निफ्टी मेटल इंडेक्स में 1% से अधिक की तेज़ी आई, वैश्विक कमोडिटी कीमतों में मजबूती से शेयरों को सहारा मिला।

पीएसयू बैंक: पीएसयू बैंक इंडेक्स भी 1% से ज़्यादा चढ़ा, क्रेडिट ग्रोथ के स्थिर रुझान से निवेशकों का भरोसा मजबूत रहा।

कंज़्यूमर ड्यूरेबल्स: इस सेक्टर में भी 1% से अधिक की बढ़त रही, त्योहारों के सीज़न में मांग बढ़ने की उम्मीदों से तेजी दिखी।

रियल्टी: निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 0.12% फिसला, हाल की तेजी के बाद मुनाफावसूली का दबाव देखा गया।

हेल्थकेयर: निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स 0.22% टूटा, दवा कंपनियों के शेयरों में हल्की बिकवाली दर्ज हुई।

मिडकैप और स्मॉलकैप का प्रदर्शन

ब्रॉडर मार्केट ने बेंचमार्क इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन किया। निफ्टी मिडकैप 100 0.83% चढ़ा, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.69% की बढ़त रही।

आगे का रुझान

विश्लेषकों का मानना है कि अब निवेशकों की नज़र जल्द शुरू होने वाले कॉरपोरेट नतीजों पर रहेगी। साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्याज दरों और कच्चे तेल की कीमतों से भी बाज़ार की दिशा तय होगी।

Related Post

HINDI SECTION

कृषि शिक्षा में सरलता; 20% स्नातक सीटें ICAR राष्ट्रीय परीक्षा के माध्यम से भरी जाएंगी

Oct 4, 2025
HINDI SECTION

अफ़ग़ान विदेश मंत्री मुत्ताक़ी का भारत दौरा

Oct 3, 2025
HINDI SECTION

सेना प्रमुख द्विवेदी की पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी: “भूगोल में रहना है या इतिहास बनना है” Army Chief

Oct 3, 2025

You missed

HINDI SECTION

कृषि शिक्षा में सरलता; 20% स्नातक सीटें ICAR राष्ट्रीय परीक्षा के माध्यम से भरी जाएंगी

4 October 2025 12:57 AM INDIAN AWAAZ No Comments
CAMPUS

Relief for Students, Parents as Govt Streamlines Agricultural Education Admissions

4 October 2025 12:50 AM INDIAN AWAAZ No Comments
INTERNATIONAL AWAAZ TOP AWAAZ

Bangladesh, India emotionally linked by shared sacrifices: Indian envoy Verma

4 October 2025 12:13 AM INDIAN AWAAZ No Comments
BUSINESS AWAAZ

India Proposes Presumptive Tax Regime to End FDI Disputes

4 October 2025 12:31 AM INDIAN AWAAZ No Comments