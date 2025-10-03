अफ़ग़ान विदेश मंत्री मुत्ताक़ी का भारत दौरा

Last Updated on October 3, 2025 10:17 pm by INDIAN AWAAZ

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यात्रा प्रतिबंध से दी छूट

AMN

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफ़ग़ानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर ख़ान मुत्ताक़ी को भारत दौरे के लिए यात्रा प्रतिबंध से छूट प्रदान की है। वे 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक भारत की यात्रा करेंगे।

सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव के तहत तालिबान से जुड़े कई व्यक्तियों पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि, इस प्रस्ताव में यह प्रावधान है कि आधिकारिक कार्यों या चिकित्सकीय कारणों से छूट दी जा सकती है।

इस छूट के बाद अमीर ख़ान मुत्ताक़ी की नई दिल्ली यात्रा 2021 में तालिबान के अफ़ग़ानिस्तान में सत्ता संभालने के बाद किसी तालिबान नेता की पहली उच्च स्तरीय भारत यात्रा होगी।