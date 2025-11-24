The Indian Awaaz

The Real Voice of India

BUSINESS AWAAZ HINDI SECTION

Share Bazar Nov 24: “सेंसेक्स–निफ्टी में उतार-चढ़ाव, ग्लोबल संकेतों से बाजार में दबाव”

Nov 24, 2025

भारतीय शेयर बाजारों ने सोमवार को पूरे दिन की हलचल के बाद कमजोर क्लोजिंग दी। वैश्विक बाजारों में हल्की खरीदारी दिखने के बावजूद घरेलू सूचकांकों में दबाव बना रहा।

सेंसेक्स 331.21 अंक (0.39%) गिरकर 84,900.71 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 108.65 अंक (0.42%) टूटकर 25,959.50 पर आ गया।

विश्लेषकों का कहना है कि निफ्टी का 26,000 के नीचे बंद होना तकनीकी रूप से कमजोरी का संकेत है। इंडेक्स अब 25,800–25,750 की ओर फिसल सकता है। उनके अनुसार, गति फिर से पाने और 26,277 के सर्वकालिक उच्च स्तर को दोबारा चुनौती देने के लिए निफ्टी का 26,150 के ऊपर लौटना जरूरी है।

सेंसेक्स में इंफोसिस, टेक महिंद्रा, एशियन पेंट्स, अडानी पोर्ट्स और सन फार्मा प्रमुख बढ़त वाले शेयर रहे। इसके विपरीत, बीईएल, टाटा स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स (पीवी) ने सूचकांक को नीचे खींचा।

सेक्टर-वाइज मार्केट परफॉर्मेंस

रियल एस्टेट — सबसे ज्यादा कमजोरी

  • निफ्टी रियल्टी 2.05% गिरा
  • डेवलपर और प्रॉपर्टी स्टॉक्स में चौतरफा बिकवाली देखने को मिली।

मेटल

  • निफ्टी मेटल 1.23% टूटा
  • मेटल और स्टील कंपनियों पर भारी दबाव रहा।

केमिकल्स

  • निफ्टी केमिकल्स 1.31% गिरा
  • स्पेशियलिटी और बल्क केमिकल कंपनियों में भी कमजोरी दिखी।

आईटी — एकमात्र बड़ा सेक्टर गेनर

  • निफ्टी आईटी 0.41% चढ़ा
  • इंफोसिस और टेक महिंद्रा जैसे प्रमुख आईटी शेयरों की बढ़त ने सेक्टर को सहारा दिया।

ब्रॉडर मार्केट

  • निफ्टी मिडकैप 100 — 0.32% गिरा
  • निफ्टी स्मॉलकैप 100 — 0.85% टूटा
    छोटे और मझौले शेयरों में कमजोरी अधिक रही।

रुपया: मजबूती के साथ शुरुआत, लेकिन रुझान अब भी कमजोर

रुपया सोमवार को 89.20 पर गैप-अप खुला, और 35 पैसे (0.39%) की मजबूती दर्ज की। यह बढ़त शुक्रवार को 89.65 के ऐतिहासिक निचले स्तर तक गिरने के बाद आई है।

विशेषज्ञों ने पिछले सप्ताह की भारी गिरावट के कारण बताए:

  • भारत–अमेरिका व्यापार समझौते में देरी
  • डॉलर इंडेक्स में तेजी
  • निचले स्तरों पर आरबीआई की सीमित हस्तक्षेप

हालांकि आज सुधार दिखा, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि रुपये का समग्र रुझान अब भी कमजोर है और यह निकट भविष्य में 88.75–89.50 की अस्थिर श्रेणी में रह सकता है।

Stock Markets End Lower for 2nd Day; Realty, Metals Drag While IT Outperforms

Related Post

HINDI SECTION

संपादन की कला और सिनेमा का सफर: फिल्म एडिटर श्रीकर प्रसाद की नजरों में

Nov 24, 2025
BUSINESS AWAAZ AMN

Final Trade Nov 24: Markets fall for 2nd day; Sensex drops over 331 points

Nov 24, 2025
BUSINESS AWAAZ AMN

Lakshmi Mittal to Leave UK Amid Looming Tax Hikes

Nov 24, 2025

You missed

CINEMA / TV

IFFI 2025 Day 05: Stories That Move Us

24 November 2025 11:53 PM INDIAN AWAAZ No Comments
HINDI SECTION

संपादन की कला और सिनेमा का सफर: फिल्म एडिटर श्रीकर प्रसाद की नजरों में

24 November 2025 11:46 PM INDIAN AWAAZ No Comments
SPORTS

5th Khelo India University Games kick off at Jaipur’s Sawai Mansingh Stadium

24 November 2025 11:43 PM INDIAN AWAAZ No Comments
SPORTS

Indian Women’s blind cricket team win first-ever T20 World Cup

24 November 2025 11:42 PM INDIAN AWAAZ No Comments