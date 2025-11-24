Share Bazar Nov 24: “सेंसेक्स–निफ्टी में उतार-चढ़ाव, ग्लोबल संकेतों से बाजार में दबाव”

भारतीय शेयर बाजारों ने सोमवार को पूरे दिन की हलचल के बाद कमजोर क्लोजिंग दी। वैश्विक बाजारों में हल्की खरीदारी दिखने के बावजूद घरेलू सूचकांकों में दबाव बना रहा।

सेंसेक्स 331.21 अंक (0.39%) गिरकर 84,900.71 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 108.65 अंक (0.42%) टूटकर 25,959.50 पर आ गया।

विश्लेषकों का कहना है कि निफ्टी का 26,000 के नीचे बंद होना तकनीकी रूप से कमजोरी का संकेत है। इंडेक्स अब 25,800–25,750 की ओर फिसल सकता है। उनके अनुसार, गति फिर से पाने और 26,277 के सर्वकालिक उच्च स्तर को दोबारा चुनौती देने के लिए निफ्टी का 26,150 के ऊपर लौटना जरूरी है।

सेंसेक्स में इंफोसिस, टेक महिंद्रा, एशियन पेंट्स, अडानी पोर्ट्स और सन फार्मा प्रमुख बढ़त वाले शेयर रहे। इसके विपरीत, बीईएल, टाटा स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स (पीवी) ने सूचकांक को नीचे खींचा।

सेक्टर-वाइज मार्केट परफॉर्मेंस

रियल एस्टेट — सबसे ज्यादा कमजोरी

निफ्टी रियल्टी 2.05% गिरा

डेवलपर और प्रॉपर्टी स्टॉक्स में चौतरफा बिकवाली देखने को मिली।

मेटल

निफ्टी मेटल 1.23% टूटा

मेटल और स्टील कंपनियों पर भारी दबाव रहा।

केमिकल्स

निफ्टी केमिकल्स 1.31% गिरा

स्पेशियलिटी और बल्क केमिकल कंपनियों में भी कमजोरी दिखी।

आईटी — एकमात्र बड़ा सेक्टर गेनर

निफ्टी आईटी 0.41% चढ़ा

इंफोसिस और टेक महिंद्रा जैसे प्रमुख आईटी शेयरों की बढ़त ने सेक्टर को सहारा दिया।

ब्रॉडर मार्केट

निफ्टी मिडकैप 100 — 0.32% गिरा

निफ्टी स्मॉलकैप 100 — 0.85% टूटा

छोटे और मझौले शेयरों में कमजोरी अधिक रही।

रुपया: मजबूती के साथ शुरुआत, लेकिन रुझान अब भी कमजोर

रुपया सोमवार को 89.20 पर गैप-अप खुला, और 35 पैसे (0.39%) की मजबूती दर्ज की। यह बढ़त शुक्रवार को 89.65 के ऐतिहासिक निचले स्तर तक गिरने के बाद आई है।

विशेषज्ञों ने पिछले सप्ताह की भारी गिरावट के कारण बताए:

भारत–अमेरिका व्यापार समझौते में देरी

में देरी डॉलर इंडेक्स में तेजी

निचले स्तरों पर आरबीआई की सीमित हस्तक्षेप

हालांकि आज सुधार दिखा, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि रुपये का समग्र रुझान अब भी कमजोर है और यह निकट भविष्य में 88.75–89.50 की अस्थिर श्रेणी में रह सकता है।