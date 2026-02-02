Share Bazar Feb 2: बजट-दिवस की गिरावट से उबरते हुए सूचकांकों में तेज़ उछाल

Last Updated on February 2, 2026 11:36 pm by INDIAN AWAAZ

सोमवार को भारतीय शेयर बाज़ारों में तेज़ उछाल देखने को मिला, जिसने बजट-दिवस की भारी गिरावट से निवेशकों को राहत दी। सेंसेक्स 943 अंक चढ़कर 81,666 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 263 अंक बढ़कर 25,088 पर पहुँचा और दिन के निचले स्तर से लगभग 430 अंक की रिकवरी दर्ज की। बिजली, ऑटो, तेल एवं गैस, एफएमसीजी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टरों में मज़बूत खरीदारी रही, जबकि आईटी शेयरों में दबाव देखा गया। रुपया मज़बूत हुआ और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट ने धारणा को सहारा दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि अस्थिरता बनी रह सकती है।

सूचकांक प्रदर्शन

सेंसेक्स 943.52 अंक (1.17%) चढ़कर 81,666.46 पर बंद हुआ।

निफ्टी50 262.95 अंक (1.06%) बढ़कर 25,088.40 पर पहुँचा, दिन के निचले स्तर 24,679 से लगभग 429 अंक की रिकवरी दर्ज की।

प्रमुख बढ़त वाले शेयर

पावर ग्रिड 7.42% उछलकर ₹270.00 पर बंद हुआ।

टाटा मोटर्स (पैसेंजर व्हीकल्स) 5.61% बढ़कर ₹364.00 पर पहुँचा।

अदानी पोर्ट्स 4.28% चढ़कर ₹1,402.50 पर बंद हुआ।

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 3.63% बढ़कर ₹440.80 पर पहुँचा।

टाटा कंज़्यूमर प्रोडक्ट्स 3.11% बढ़कर ₹1,121.10 पर बंद हुआ।

प्रमुख गिरावट वाले शेयर

श्रीराम फाइनेंस 3.17% गिरकर ₹966.00 पर बंद हुआ।

एक्सिस बैंक 2.33% टूटकर ₹1,309.20 पर पहुँचा।

मैक्स हेल्थकेयर 1.82% गिरकर ₹958.95 पर बंद हुआ।

इन्फोसिस 1.66% घटकर ₹1,627.00 पर बंद हुआ।

सिप्ला 1.08% गिरकर ₹1,314.50 पर पहुँचा।

सेक्टोरल रुझान

कैपिटल मार्केट इंडेक्स 3% से अधिक चढ़ा, सबसे बेहतर प्रदर्शन किया।

ऑटो सेक्टर 2.1% बढ़ा, मज़बूत मासिक बिक्री आँकड़ों से समर्थन मिला।

ऑयल एंड गैस इंडेक्स 2% चढ़ा, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से राहत।

एफएमसीजी, मेटल्स, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल्टी सेक्टर 1–2% की बढ़त में रहे।

आईटी सेक्टर 0.50% गिरा, इन्फोसिस की कमजोरी का असर।

ब्रॉडर मार्केट

निफ्टी मिडकैप 100 0.96% बढ़कर 57,667.60 पर पहुँचा।

निफ्टी स्मॉलकैप 100 0.64% चढ़कर 16,523.35 पर बंद हुआ।

निफ्टी नेक्स्ट 50 1.07% बढ़कर 67,073.20 पर पहुँचा।

बाज़ार की चौड़ाई कमजोर रही: बीएसई पर 2,039 शेयर बढ़े जबकि 2,220 गिरे।

76 शेयरों ने 52-सप्ताह का उच्च स्तर छुआ, जबकि 360 शेयर निचले स्तर पर पहुँचे।

मुद्रा और कमोडिटी

भारतीय रुपया 47 पैसे मज़बूत होकर 91.51 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। कारण: कमोडिटी कीमतों में नरमी, मज़बूत विदेशी मुद्रा भंडार और कॉर्पोरेट डॉलर बिक्री।

ब्रेंट क्रूड ऑयल 4% से अधिक गिरकर $66.45 प्रति बैरल पर पहुँचा।

अमेरिका–ईरान तनाव में कमी से राहत मिली।

तकनीकी दृष्टिकोण और आगे की दिशा

निफ्टी ने बजट-दिवस की गिरावट का 61.8% हिस्सा रिकवर कर लिया है।

आरएसआई में पॉज़िटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है, जो मज़बूती का शुरुआती संकेत है।

आने वाले दिनों में अस्थिरता बनी रह सकती है क्योंकि निवेशक तिमाही नतीजों और आरबीआई की मौद्रिक नीति का इंतज़ार कर रहे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि निकट भविष्य में शेयर-विशेष गतिविधि प्रमुख रहेगी।