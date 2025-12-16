Share Bazar Dec 16: कमज़ोर वैश्विक संकेतों के बीच शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 533 अंक टूटा

BIZ DESK
मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक तेज गिरावट के साथ बंद हुए। कमजोर वैश्विक संकेतों, विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और मेटल, रियल्टी व वित्तीय शेयरों में व्यापक दबाव के चलते बाजार पर नकारात्मक असर पड़ा। रुपये में जारी कमजोरी और वैश्विक बाजारों के सुस्त रुख के कारण निवेशकों की धारणा भी कमजोर बनी रही।
30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 533.50 अंक या 0.63 प्रतिशत गिरकर 84,679.86 पर बंद हुआ। वहीं, व्यापक एनएसई निफ्टी50 167.20 अंक या 0.64 प्रतिशत फिसलकर 25,860.10 पर आ गया। बैंकिंग, आईटी और मेटल सेक्टर के दिग्गज शेयरों में बिकवाली के चलते पूरे कारोबारी सत्र में बाजार दबाव में रहा।
सेंसेक्स शेयरों में एक्सिस बैंक सबसे बड़ा गिरावट वाला शेयर रहा, जो 5 प्रतिशत से अधिक टूट गया। इसके अलावा, एटरनल, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, बजाज फिनसर्व, टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फाइनेंस और एनटीपीसी में भी 1 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई, जो निजी बैंकिंग, आईटी, सीमेंट और मेटल शेयरों में जारी दबाव को दर्शाता है। दूसरी ओर, चुनिंदा उपभोक्ता और टेलीकॉम शेयरों ने बाजार को कुछ सहारा दिया। टाइटन और भारती एयरटेल में 1 प्रतिशत से अधिक की तेजी रही, जबकि महिंद्रा एंड महिंद्रा, एशियन पेंट्स और ट्रेंट भी बढ़त के साथ बंद हुए।
फ्रंटलाइन सूचकांकों की कमजोरी का असर व्यापक बाजार पर भी दिखा। निफ्टी मिडकैप 100 में 0.83 प्रतिशत और स्मॉलकैप इंडेक्स में 0.92 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जो निवेशकों के सतर्क रुख को दर्शाता है।
सेक्टर के लिहाज से निफ्टी रियल्टी और निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 1 प्रतिशत से अधिक टूटे। पीएसयू बैंकों में भी दबाव बना रहा और निफ्टी पीएसयू बैंक 0.89 प्रतिशत नीचे बंद हुआ। कमजोर वैश्विक तकनीकी संकेतों के बीच निफ्टी आईटी इंडेक्स में 0.84 प्रतिशत की गिरावट आई। इसके उलट, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और निफ्टी मीडिया ही ऐसे सेक्टर रहे जो बढ़त के साथ बंद हुए।
शेयर-विशेष में, हाल ही में सूचीबद्ध मीशो के शेयर में इंट्रा-डे कारोबार में 13 प्रतिशत की तेजी आई और यह ₹193.50 तक पहुंच गया। यह शेयर अपने आईपीओ मूल्य की तुलना में लगभग 74 प्रतिशत प्रीमियम पर कारोबार कर रहा है। इस बीच, भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिरकर 91.01 के नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया, जिससे बाजार की चिंताएं और बढ़ गईं।
