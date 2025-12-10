Share Bazar Dec 10: लगातार तीसरे दिन गिरावट; सेंसेक्स–निफ्टी एक महीने के निचले स्तर पर बंद

BIZ DESK

वैश्विक बाजारों में सतर्क माहौल, विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और रुपये में कमजोरी के बीच भारतीय शेयर बाजारों ने बुधवार को लगातार तीसरे दिन गिरावट दर्ज की। ट्रेडिंग सत्र के अंतिम घंटे में हुई तेज बिकवाली ने बाजार की कमजोरी को और बढ़ा दिया, जिसके चलते प्रमुख सूचकांक लगभग एक महीने के सबसे निचले स्तर पर बंद हुए।

निफ्टी 50 में 81.65 अंकों (0.32%) की गिरावट आई और यह 25,758 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान निफ्टी ने 25,947.65 का उच्च और 25,734.55 का निम्न स्तर छुआ।

प्रमुख लूजर्स (Sensex Constituents)

कई बड़े शेयरों में कमजोरी देखने को मिली, जिसने बाजार पर दबाव बढ़ाया:

कंज्यूमर ड्यूरेबल्स: Eternal, Trent

Eternal, Trent टेलीकॉम: भारती एयरटेल

भारती एयरटेल आईटी व टेक: इंफोसिस, टेक महिंद्रा, TCS

इंफोसिस, टेक महिंद्रा, TCS बैंकिंग व फाइनेंशियल्स: ICICI बैंक, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस

ICICI बैंक, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर: एलएंडटी

एलएंडटी ऑटो: टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स सीमेंट: अल्ट्राटेक सीमेंट

अल्ट्राटेक सीमेंट डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स: BEL (भारत इलेक्ट्रॉनिक्स)

प्रमुख गेनर्स

कुछ फ्रंटलाइन शेयरों में खरीदारी देखने को मिली:

मेटल्स: टाटा स्टील

टाटा स्टील फार्मा: सन फार्मा

सन फार्मा FMCG: ITC

ITC पावर व यूटिलिटीज: NTPC, पावरग्रिड

NTPC, पावरग्रिड एनर्जी व कांग्लोमरेट्स: रिलायंस इंडस्ट्रीज

रिलायंस इंडस्ट्रीज आईटी (चुनिंदा): HCL टेक्नोलॉजीज

HCL टेक्नोलॉजीज पेंट्स: एशियन पेंट्स

सेक्टर-वार प्रदर्शन (Sector-wise Performance)

Banking और फाइनेंशियल्स — कमजोर

ICICI बैंक, HDFC बैंक और बजाज फाइनेंस जैसे दिग्गज शेयरों में गिरावट देखी गई, जिससे बैंकिंग सेक्टर पर दबाव बना रहा।

IT सेक्टर — मिलाजुला लेकिन समग्र रूप से कमजोर

इंफोसिस, TCS और टेक महिंद्रा में गिरावट रही, जबकि HCL टेक ने थोड़ी मजबूती दिखाई।

कंज्यूमर ड्यूरेबल्स — नरमी

Eternal और Trent जैसे शेयरों में तेज गिरावट ने इस सेक्टर को कमजोर किया।

टेलीकॉम — निगेटिव

भारती एयरटेल का नुकसान पूरे सेक्टर को नीचे खींचता रहा।

इंफ्रास्ट्रक्चर व सीमेंट — दबाव में

एलएंडटी और अल्ट्राटेक सीमेंट दोनों में गिरावट दर्ज की गई।

ऑटो — हल्की कमजोरी

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लूजर्स की सूची में शामिल रहे।

फार्मा — सकारात्मक

सन फार्मा ने सेक्टर को सहारा दिया।

एनर्जी व कांग्लोमरेट्स — मजबूती

रिलायंस इंडस्ट्रीज में खरीदारी का रुझान रहा।

पावर — मजबूत

NTPC और पावरग्रिड प्रमुख गेनर्स में शामिल रहे, जिससे यह सेक्टर सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वालों में रहा।

FMCG व कंज्यूमर स्टेपल्स — मिश्रित

ITC और एशियन पेंट्स में मजबूती देखी गई।

बाजार की राय (Market View)

“भारतीय बाजारों ने वैश्विक सतर्कता को प्रतिबिंबित किया, जहां FII की लगातार बिकवाली, रुपये की कमजोरी और अमेरिका–भारत व्यापार बातचीत को लेकर अनिश्चितता ने भावनाओं को कमजोर किया,”

— विनोद नायर, हेड ऑफ रिसर्च, जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज।

उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में केंद्रीय बैंकों के संकेत और व्यापार वार्ताओं पर स्पष्टता बाजार की दिशा तय करेंगे।