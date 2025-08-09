Share Bazar Aug 8: भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता पर विराम के बाद बाजार में भारी गिरावट

सेंसेक्स-निफ्टी की लगातार छठी साप्ताहिक गिरावट

शुक्रवार, 8 अगस्त 2025 को भारतीय शेयर बाजारों में तेज गिरावट दर्ज की गई, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ किसी भी तरह की व्यापार वार्ता से इंकार कर दिया। इस बयान ने पहले से चले आ रहे टैरिफ तनाव को और गहरा कर दिया, जिससे निवेशकों में बेचैनी बढ़ी और बाजार में चौतरफा बिकवाली देखने को मिली।

बीएसई सेंसेक्स 765.47 अंक या 0.95% की गिरावट के साथ 79,857.79 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स 232.85 अंक या 0.95% टूटकर 24,363.30 पर बंद हुआ। इस हफ्ते सेंसेक्स में कुल 742 अंकों और निफ्टी में 202 अंकों की गिरावट हुई, जो मार्च 2020 के कोविड क्रैश के बाद से लगातार छठी साप्ताहिक गिरावट है।

बीएसई पर एनटीपीसी, टाइटन और ट्रेंट शीर्ष लाभ में रहे, जबकि भारती एयरटेल, टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा प्रमुख गिरावट वाले शेयर रहे। एनएसई पर एनटीपीसी, टाइटन और डॉ. रेड्डी बढ़त में रहे, वहीं इंडसइंड बैंक, भारती एयरटेल और अडानी एंटरप्राइजेज सबसे ज्यादा टूटे।

मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी तेज गिरावट देखी गई – निफ्टी मिडकैप 100 में 1.64% और स्मॉलकैप में 1.49% की गिरावट आई।

सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। निफ्टी रियल्टी सबसे ज्यादा टूटा (-2.11%), इसके बाद मेटल (-1.76%), ऑटो (-1.40%), और फार्मा (-1.30%) सेक्टर रहे।

वैश्विक व्यापार तनाव और कूटनीतिक अनिश्चितता के चलते बाजार में दबाव बना हुआ है।