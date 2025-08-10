Welcome to The Indian Awaaz   Click to listen highlighted text! Welcome to The Indian Awaaz

The Indian Awaaz

The Real Voice of India

HINDI SECTION

बिहार के Dy CM को दो मतदाता पहचान पत्र रखने पर चुनाव आयोग का नोटिस

Aug 10, 2025

AMN / PATNA

बिहार में चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और राज्य के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को दो ईपीआईसी (मतदाता फोटो पहचान पत्र) रखने के मामले में नोटिस जारी किया है।

बैंकिपुर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण पदाधिकारी (ईआरओ) ने श्री सिन्हा को 14 अगस्त को शाम 5 बजे तक विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। यह कार्रवाई तब हुई जब उनके नाम का पता बिहार के बैंकिपुर और लखीसराय, दोनों विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में दर्ज पाया गया।

पटना सदर के ईआरओ-कम-डीसीएलआर ने बताया कि श्री सिन्हा का नाम बैंकिपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 405 की मतदाता सूची में होने के साथ-साथ लखीसराय विधानसभा क्षेत्र की सूची में भी दर्ज है।

यह दो ईपीआईसी कार्ड का दूसरा हाई-प्रोफाइल मामला है। इससे पहले, राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के मामले में भी इसी तरह का विवाद सामने आया था।

इसी बीच, भाजपा नेता विजय कुमार सिन्हा ने दिन में पहले ही यह कहा कि उन्होंने बैंकिपुर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची से अपना नाम हटाने के लिए आवेदन दे दिया है।

वहीं, राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज सुबह पटना में एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस कर इस मुद्दे पर विजय कुमार सिन्हा की आलोचना की और उन पर दो वोटर आईडी रखने का आरोप दोहराया।

Related Post

HINDI SECTION

Share Bazar Aug 8: भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता पर विराम के बाद बाजार में भारी गिरावट

Aug 9, 2025
HINDI SECTION

आठवले ने प्रधानमंत्री मुलाकात कर महाबोधि मंदिर अधिनियम रद्द करने की मांग दोहराई

Aug 8, 2025
HINDI SECTION

भारत अपने किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगा”: अमेरिकी दबावों के बीच PM मोदी का दो टूक संदेश

Aug 8, 2025

You missed

HINDI SECTION

बिहार के Dy CM को दो मतदाता पहचान पत्र रखने पर चुनाव आयोग का नोटिस

10 August 2025 9:34 PM INDIAN AWAAZ No Comments
TOP AWAAZ

Bihar Dy CM Faces EC Notice for Holding 2 EPIC Card

10 August 2025 9:30 PM INDIAN AWAAZ No Comments
REGIONAL AWAAZ

Uttarkashi Floods: Army Continues Search for Missing as Rescue Operation Enter Day 6

10 August 2025 9:28 PM INDIAN AWAAZ No Comments
INTERNATIONAL AWAAZ

Punjab Bids Final Farewell to Army Bravehearts Martyred in Kulgam Encounter

10 August 2025 9:26 PM INDIAN AWAAZ No Comments
Click to listen highlighted text!