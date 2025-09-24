Share Bazar : लगातार तीसरे दिन फिसले शेयर बाजार, सेंसेक्स-निफ्टी मामूली गिरावट के साथ बंद

Last Updated on September 23, 2025 10:55 pm by INDIAN AWAAZ

हमारे संवाददाता

घरेलू शेयर बाजार के बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी मंगलवार को लाल निशान पर बंद हुए, जिससे लगातार तीसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। शुरुआती कारोबार में मजबूती दिखाने के बावजूद, दिन के दूसरे हिस्से में बिकवाली हावी रही और अल्पकालिक रिकवरी टिक नहीं सकी।

सेंसेक्स 58 अंक टूटकर 82,102 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 33 अंक गिरकर 25,170 पर आ गया। वहीं, व्यापक बाजार भी कमजोर रहे—बीएसई मिड-कैप सूचकांक 0.3% गिरा और स्मॉल-कैप सूचकांक 0.3% से अधिक फिसल गया।

सेक्टरवार रुझान

बैंकिंग और वित्तीय सेवाएँ : निजी बैंकों में बिकवाली देखी गई, जबकि सरकारी बैंक मिलेजुले रुख में रहे।

: निजी बैंकों में बिकवाली देखी गई, जबकि सरकारी बैंक मिलेजुले रुख में रहे। आईटी सेक्टर : अमेरिकी बाजारों की अनिश्चितता से तकनीकी शेयरों पर दबाव रहा और निफ्टी आईटी कमजोर हुआ।

: अमेरिकी बाजारों की अनिश्चितता से तकनीकी शेयरों पर दबाव रहा और निफ्टी आईटी कमजोर हुआ। ऊर्जा और तेल-गैस : कच्चे तेल की मजबूती से कुछ तेल-गैस शेयरों में हल्की तेजी रही।

: कच्चे तेल की मजबूती से कुछ तेल-गैस शेयरों में हल्की तेजी रही। एफएमसीजी और उपभोक्ता वस्तुएँ : सुरक्षित निवेश के चलते इस क्षेत्र में मामूली मजबूती देखी गई।

: सुरक्षित निवेश के चलते इस क्षेत्र में मामूली मजबूती देखी गई। धातु और रियल्टी: दोनों ही सेक्टर कमजोर मांग के अनुमान के चलते नकारात्मक दायरे में बंद हुए।

निवेशकों की धारणा

विशेषज्ञों का कहना है कि गिरावट का कारण मुनाफावसूली, वैश्विक बाजारों से कमजोर संकेत और इस सप्ताह आने वाले महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़ों से पहले सतर्कता है। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि निकट भविष्य में बाजार सीमित दायरे में रह सकता है और रुख तय करने में विदेशी निवेशकों (FII) की गतिविधि तथा वैश्विक रुझान अहम होंगे।