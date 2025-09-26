The Indian Awaaz

Share Bazar: सेंसेक्स 556 अंक टूटा, निफ्टी 24,900 से नीचे; बिकवाली से बाज़ार धराशायी

Sep 25, 2025

Last Updated on September 25, 2025 11:49 pm by INDIAN AWAAZ

Sensex Tumbles 556 Points, Nifty Below 24,900 as Late-Selloff Hits Markets

BIZ DESK

भारतीय शेयर बाज़ार गुरुवार को अंतिम घंटे में अचानक आई बिकवाली की लहर से लुढ़क गया। दिनभर की हलचल के बाद कारोबार के समापन पर बीएसई सेंसेक्स 556 अंकों की गिरावट के साथ 81,160 पर और निफ्टी50 166 अंक टूटकर 24,891 पर बंद हुआ। रियल्टी, ऑटो और वित्तीय शेयरों में कमजोरी ने बाज़ार पर सबसे अधिक दबाव डाला, जबकि धातु (मेटल) शेयरों ने मामूली बढ़त दर्ज कर माहौल को सहारा देने की कोशिश की।

प्रमुख दबाव वाले शेयर

सेंसेक्स के घटक शेयरों में पावर ग्रिड, टाटा मोटर्स, ट्रेंट, टीसीएस, एशियन पेंट्स, एनटीपीसी, अदाणी पोर्ट्स, बजाज फिनसर्व, एचसीएल टेक, टाइटन, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, एलएंडटी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और कोटक बैंक सबसे बड़े गिरने वालों में शामिल रहे। इनमें से कई शेयर 1 से 3 प्रतिशत तक टूटे।
निफ्टी50 पर श्रीराम फाइनेंस, अदाणी एंटरप्राइज़ेज, डॉ. रेड्डीज़ लैब्स, सिप्ला, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज़ और ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ भी नुकसान में बंद हुए।

ब्रॉडर मार्केट का हाल

  • निफ्टी मिडकैप 100: 0.64% गिरा
  • निफ्टी स्मॉलकैप 100: 0.57% टूटा
    यह दर्शाता है कि बिकवाली केवल दिग्गज शेयरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि छोटे और मझोले शेयर भी दबाव में आए।

सेक्टोरल परफॉर्मेंस

  • रियल्टी सेक्टर: लगातार दूसरे दिन सबसे बड़ा घाटे का सौदा रहा। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 1.65% गिरकर बंद हुआ।
  • ऑटो सेक्टर: टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा की कमजोरी से निफ्टी ऑटो इंडेक्स 0.9% गिरा।
  • वित्तीय सेक्टर: कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और श्रीराम फाइनेंस की गिरावट से बैंकिंग और एनबीएफसी शेयरों पर दबाव बना रहा।
  • आईटी सेक्टर: टीसीएस और एचसीएल टेक में गिरावट के चलते निफ्टी आईटी इंडेक्स फिसल गया।
  • फार्मा सेक्टर: डॉ. रेड्डीज़ और सिप्ला में कमजोरी के चलते फार्मा शेयरों पर असर दिखा।
  • मेटल सेक्टर: हल्की बढ़त दर्ज करने वाला अकेला सेक्टर रहा। निफ्टी मेटल इंडेक्स 0.22% चढ़ा, टाटा स्टील और हिंडाल्को इसमें प्रमुख सहायक रहे।

बाज़ार की धारणा

विश्लेषकों का मानना है कि विदेशी निवेशकों (FII) की बिकवाली, अमेरिकी फेडरल रिज़र्व की नीतिगत टिप्पणियों को लेकर सतर्कता और कच्चे तेल की ऊंची कीमतें निवेशकों की चिंता बढ़ा रही हैं। साथ ही, सितम्बर डेरिवेटिव्स एक्सपायरी से पहले बढ़ती अस्थिरता ने भी बाज़ार को कमजोर किया।

गुरुवार को शेयर बाज़ार लाल निशान में बंद हुआ। रियल्टी, ऑटो और वित्तीय सेक्टर में भारी गिरावट रही, जबकि मेटल सेक्टर ने थोड़ी राहत दी। आने वाले दिनों में अस्थिरता बनी रहने की संभावना जताई जा रही है।

