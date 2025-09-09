Sensex 81,100 के पार, निवेशकों का रुख IT और फ़ार्मा शेयरों की ओर

AMN / BIZ DESK / मंगलवार



घरेलू शेयर बाज़ार मंगलवार को बढ़त के साथ बंद हुए। आईटी और फ़ार्मा शेयरों में मज़बूत ख़रीदारी ने सूचकांकों को ऊपर खींचा, जबकि रियल्टी और ऊर्जा कंपनियों पर दबाव देखा गया।

Sensex 314 अंकों की मज़बूती के साथ 81,101 पर बंद हुआ, जबकि Nifty 50 95 अंक चढ़कर 24,868 पर पहुँच गया। ब्रॉडर मार्केट्स में भी हल्की बढ़त दर्ज की गई। BSE Mid-Cap इंडेक्स में 0.2% और Small-Cap इंडेक्स में लगभग 0.23% की बढ़त रही।

टॉप गेनर्स और लूज़र्स

Sensex की 30 कंपनियों में से 19 शेयर मज़बूती के साथ बंद हुए। इन्फोसिस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5% की छलांग लगाई। टाटा केमिकल्स और अदानी पोर्ट्स में भी 2.4% की बढ़त रही। दूसरी ओर, Trent लगभग 1.8% टूटा, Eternal 1.2% और UltraTech Cement करीब 0.9% गिरा।

सेक्टोरल परफ़ॉर्मेंस

BSE के 21 सेक्टोरल इंडेक्स में से 13 बढ़त में बंद हुए। आईटी पैक दिन का स्टार रहा—BSE IT इंडेक्स 2.9%, Teck 2.2% और हेल्थकेयर 1.3% मज़बूत हुए। वहीं, रियल्टी (-0.3%), ऑयल एंड गैस (-0.3%), एनर्जी (-0.2%) और ऑटो (-0.1%) में गिरावट देखी गई।

बाज़ार दृष्टिकोण

विशेषज्ञों का कहना है कि बाज़ार में सेक्टोरल रोटेशन देखने को मिला है, जहाँ निवेशक आईटी और फ़ार्मा जैसे डिफेंसिव सेक्टरों की ओर शिफ्ट हुए हैं। विश्लेषकों का मानना है कि निकट भविष्य में Nifty के लिए 25,000 स्तर पर मज़बूत रेज़िस्टेंस रहेगा, जबकि 24,600 पर सपोर्ट बनता है। घरेलू लिक्विडिटी और विदेशी निवेश की वजह से समग्र सेंटिमेंट सकारात्मक है।