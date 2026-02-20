وزارتِ اقلیتی امور کی نئی ڈیجیٹل پہل: نگرانی ایپ اور حج رسٹ بینڈ کا آغاز

Last Updated on February 20, 2026 12:24 am by INDIAN AWAAZ
AMN / RAJGIR
اقلیتی امور کی وزارت نے نالندہ یونیورسٹی، راجگیر، بہار میں دو روزہ قومی ‘چنتن شِوِر’ مکمل کیا، جس میں مرکزی اور ریاستی وزراء، سینئر حکام، اور شعبے کے ماہرین کو اکٹھا کیا گیا تاکہ اقلیتی بہبود اور سماجی و اقتصادی اختیار دہی کے لیے پالیسی پر مبنی روڈ میپ پر غور کیا جا سکے۔
وزارت نے اپنی کلیدی اسکیموں جیسے پی ایم جے وی کے، پی ایم وِکاس، این ایم ڈی ایف سی، اُمید سینٹرل پورٹل، حج جدیدیت اور ڈیجیٹل اقدامات اور وزیر اعظم کے وکست بھارت @ 2047 کے ہدف کو حاصل کرنے کے اپنے وژن کے ذریعے اپنی اہم کامیابیوں کو ظاہر کیا۔
مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور جناب کرن رجیجو نے ی ایم جے وی کے اسکیم کے تحت نگرانی ایپ کا آغاز کیا جو پورے ہندوستان میں بنیادی ڈھانچے کے خلا کو پُر کرنے میں تعاون کرتا ہے۔ انہوں نے اقلیتی امور کی وزارت کے حج کلائی بینڈ اور اے آئی چیٹ بوٹس کو بھی لانچ کیا۔
جناب رجیجو نے نالندہ یونیورسٹی میں چنتن شِوِر کے انعقاد کے لیے وزارت کی ٹیم کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ نالندہ ہندوستان کے قدیم تہذیبی ورثے کی علامت اور ایک ممتاز مرکز ہے۔
مرکزی وزیر نے مزید روشنی ڈالی کہ چنتن شِوِر غور و خوض سے مرکز-ریاست کے تال میل کو ہموار کرنے، اسٹیک ہولڈرز کی شرکت اور نچلی سطح پر کامیاب نفاذ میں مدد ملے گی۔
اقلیتی امور کے مرکزی وزیر جناب جارج کورین نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پی ایم جے وی کے اسکیم وزیر اعظم کے وکست بھارت کے وژن کو حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس نے ملک بھر میں اقلیتی علاقوں کی بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں مدد کی۔ پی ایم وِکاس، این ایم ڈی ایف سی، اُمید سنٹرل پورٹل اور وزارت کے حج اقدامات اقلیتی بہبود اور ترقی میں اپنا تعاون دے رہے ہیں۔
اقلیتی امور کی وزارت کے سکریٹری جناب چندر شیکھر کمار نے تقریب میں شرکت کے لیے تمام معززین کا شکریہ ادا کیا اور چنتن شِوِر کو کامیاب بنانے کے لیے ریاستی حکومت اور نالندہ کے افسران کی تعریف کی۔ انہوں نے نالندہ کی تاریخی اہمیت اور اس کی اہمیت پر بھی زور دیا۔
چنتن شِوِر کا مقصد سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے ذریعے وکست بھارت کے لیے شہریوں کی شرکت کو حاصل کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کا اصلاحات کا ہدف ہے جو کہ صرف پبلک پرائیویٹ کمیونٹی پارٹنرشپ اور جن بھاگداری کو شامل کرکے حاصل کیا جاسکتا ہے جس سے شفافیت اور احتساب میں بھی اضافہ ہوگا۔
ریشم سازی کے محکمے اور اقلیتی امور کی وزارت، ناگالینڈ کے مشیر اور رکن اسمبلی جناب امکونگ مار نے ہندوستان کی اقلیتی بہبود کی ترقی اور مستقبل کا روڈ میپ پیش کیا۔ ناگالینڈ کی اقلیتی برادری ثقافتی اور قبائلی اقدار کی نمائندگی کرتی ہے۔ انہوں نے بنیادی ڈھانچے اور ہنر مندی کے فاصلے کو پورا کرنے کے لیے پی ایم جے وی کے اور پی ایم وِکاس اسکیموں کی تعریف کی۔
اروناچل پردیش کے کھیل اور نوجوانوں کے امور کے وزیر جناب کینٹو جینی نے وزارت کی اسکیم اور بنیادی ڈھانچے اور کمیونٹی کے فرق کو ختم کرنے میں ان کے کردار کی تعریف کی۔ انہوں نے مسلسل حمایت کے لئے مرکزی وزیر جناب کرن رجیجو اور ڈاکٹر سی ایس کمار سکریٹری کا بھی شکریہ ادا کیا۔
جناب سمدوپ لیپچا، سماجی بہبود کے وزیر، سکم نے اقلیتی وزارت کی اسکیموں کے زمینی سطح پر اثرات پر زور دیا اور کہا کہ چنتن شِوِر کا اثر اقلیتوں کی فلاح و بہبود اور ترقی پر پڑے گا۔
امدادِ باہمی، قبائلی بہبود (ٹی آر پی اور پی ٹی جی)، اقلیتوں کی بہبود، تریپورہ کے وزیر جناب سکلا چرن نوٹیا نے کہا کہ وزارت وکست بھارت اور آتم نربھر بھارت کے وزیر اعظم کے وژن کو حاصل کرنے میں بہت محنت کر رہی ہے۔
اس کے علاوہ مندرجہ ذیل پانچ موضوعات پر مرتکز گروپ ڈسکشن کے ساتھ آگے بڑھی:
- بنیادی ڈھانچہ ترقی (پی ایم جے وی کے)
- سماجی اقتصادی اختیار دہی (پی ایم وِکاس + این ایم ڈی ایف سی)
- وقف انتظام کاری
- حج انتظام کار
- اسکالرشپ اسکیمیں
تمام متعلقہ فریقوں کی فعال شرکت کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے سیشن ایک انٹرایکٹو فارمیٹ میں منعقد کیا گیا۔ شرکاء نے تجربات، چیلنجز اور حل نکالنے کے لیے گائیڈڈ سوالات اور گروپ مشقوں کا استعمال کرتے ہوئے، پانچ موضوعاتی شعبوں میں آسان، وقتی بات چیت میں مصروف رہے۔
ان سیشنوں میں ہم مرتبہ سیکھنے، باہمی تعاون کے ساتھ مسائل کے حل، اور اتفاق رائے کی تعمیر پر زور دیا گیا جو کہ مربوط بصیرت میں شامل ہیں جو اقلیتی امور کی وزارت کی پالیسی اور پروگرام کی بہتری میں شامل کی جائیں گی۔