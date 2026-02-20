The Indian Awaaz

The Real Voice of India

URDU SECTION

کرن رجیجو کی ممبئی میں ‘رونقِ رمضان’ کے سیٹ پر آمد؛ صناء خان اور انس سید سے ملاقات

Feb 20, 2026

Last Updated on February 20, 2026 12:39 am by INDIAN AWAAZ

ممبئی: مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور و پارلیمانی امور، جناب کرن رجیجو نے ممبئی کے گورے گاؤں میں واقع فیوچر اسٹوڈیو کا دورہ کیا، جہاں انہیں ‘رونقِ رمضان’ سیزن 2 کی شوٹنگ میں بطور معزز مہمان مدعو کیا گیا تھا۔

اس موقع پر وفاقی وزیر نے سابقہ اداکارہ صناء خان اور ان کے شوہر مفتی انس سید سے تفصیلی ملاقات اور مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ سوشل میڈیا پر اپنی تصاویر شیئر کرتے ہوئے کرن رجیجو نے اس دورے کو خوش آئند قرار دیا اور پوری ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔

انہوں نے شو کی انتظامیہ کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ رمضان المبارک کی روحانیت اور ثقافت کو اجاگر کرنے والے ایسے پروگرام اہمیت کے حامل ہیں۔ ‘رونقِ رمضان’ کا دوسرا سیزن جلد نشر ہونے والا ہے، جس میں مذہبی روایات، چیریٹی اور روحانی گفتگو کے مختلف حصے شامل ہوں گے۔

Related Post

URDU SECTION

اے آئی کے دور میں ہندوستان کا نوجوان طبقہ

Feb 20, 2026
URDU SECTION

وزارتِ اقلیتی امور کی نئی ڈیجیٹل پہل: نگرانی ایپ اور حج رسٹ بینڈ کا آغاز

Feb 20, 2026
URDU SECTION

عالمی ٹیکنالوجی رہنماؤں نے انڈیا اے آئی امپیکٹ سمٹ 2026 میں بھارت کے لیے جمہوری اور شمولیتی اے آئی مستقبل کا خاکہ پیش کیا

Feb 20, 2026

You missed

AMN BUSINESS AWAAZ PRESS RELEASE

Tata Group Partners with OpenAI to Accelerate AI Across Business and Social Sectors

20 February 2026 1:41 AM INDIAN AWAAZ No Comments
AMN INTERNATIONAL AWAAZ

Dhaka to follow ‘Bangladesh first’ foreign policy, says state minister Shama Obaed

20 February 2026 1:17 AM INDIAN AWAAZ No Comments
AMN INTERNATIONAL AWAAZ

Indian visa services for Bangladeshis to normalise soon, says envoy

20 February 2026 1:14 AM INDIAN AWAAZ No Comments
AMN INTERNATIONAL AWAAZ

Donald Trump congratulates Tarique Rahman, pushes for trade and defence deals

20 February 2026 1:13 AM INDIAN AWAAZ No Comments