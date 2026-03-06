राजभवन में बड़ा फेरबदल: R N RAVI बंगाल के नए राज्यपाल, तरणजीत सिंह संधू बने दिल्ली के उपराज्यपाल

Last Updated on March 6, 2026 1:04 am by INDIAN AWAAZ

AMN / नई दिल्ली

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के नौ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों और उपराज्यपालों की नई नियुक्तियों और तबादलों की घोषणा की है। इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉ. सी.वी. आनंद बोस का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है और उनकी जगह तमिलनाडु के वर्तमान राज्यपाल श्री आर.एन. रवि को नियुक्त किया गया है।

सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में देखा गया है, जहाँ पूर्व राजनयिक श्री तरणजीत सिंह संधू को नया उपराज्यपाल (LG) नियुक्त किया गया है। वे श्री विनय कुमार सक्सेना का स्थान लेंगे, जिन्हें अब लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया है।

प्रमुख नियुक्तियों की पूरी सूची:

राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, नई नियुक्तियां इस प्रकार हैं:

पश्चिम बंगाल: श्री आर.एन. रवि (तमिलनाडु के वर्तमान राज्यपाल को अब बंगाल भेजा गया है)।

दिल्ली (LG): श्री तरणजीत सिंह संधू (पूर्व राजनयिक को राजधानी की कमान)।

महाराष्ट्र: श्री जिष्णु देव वर्मा (तेलंगाना के राज्यपाल से अब महाराष्ट्र स्थानांतरित)।

बिहार: लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सैयद अता हसनैन (बिहार के नए राज्यपाल नियुक्त)।

तेलंगाना: श्री शिव प्रताप शुक्ला (हिमाचल प्रदेश से अब तेलंगाना भेजे गए)।

लद्दाख (LG): श्री विनय कुमार सक्सेना (दिल्ली के उपराज्यपाल से अब लद्दाख का प्रभार)।

हिमाचल प्रदेश: श्री कविंद्र गुप्ता (लद्दाख के पूर्व उपराज्यपाल अब हिमाचल के राज्यपाल होंगे)।

नागालैंड: श्री नंद किशोर यादव (नागालैंड के नए राज्यपाल नियुक्त)।

तमिलनाडु: श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर (केरल के राज्यपाल, तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त कार्यभार संभालेंगे)।

प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्व

यह फेरबदल कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल जैसे संवेदनशील राज्य में आर.एन. रवि की नियुक्ति और बिहार में सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन को कमान सौंपना, केंद्र सरकार के सुरक्षा और प्रशासनिक अनुभव पर भरोसे को दर्शाता है। दिल्ली में तरणजीत सिंह संधू की नियुक्ति अंतरराष्ट्रीय और प्रशासनिक अनुभव को राजधानी के कामकाज में जोड़ने की कोशिश मानी जा रही है।

अधिकारिक बयान के अनुसार:

“उपरोक्त नियुक्तियां उन तिथियों से प्रभावी होंगी जब वे अपने संबंधित कार्यालयों का कार्यभार ग्रहण करेंगे।”