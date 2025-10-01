The Indian Awaaz

RBI ने दरें यथावत रखीं, GST सुधारों पर दांव लगाया, कटौती का दरवाज़ा खुला रखा

Oct 1, 2025

Oct 1, 2025

आर. सूर्यमूर्ति

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने मंगलवार को अपनी बेंचमार्क रेपो दर को लगातार दूसरी बैठक में 5.5% पर अपरिवर्तित रखा। RBI ने अमेरिका के नए टैरिफ और कमज़ोर निर्यात मांग से उत्पन्न बाहरी झटकों के मुकाबले रिकॉर्ड मॉनसून और व्यापक कर सुधारों के मुद्रास्फीति कम करने वाले प्रभाव को तौलते हुए यह फैसला लिया।

छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने दरों को स्थिर रखने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया, लेकिन ‘तटस्थ’ (neutral) रुख़ को बनाए रखा। इसमें दो बाहरी सदस्यों—डॉ. नागेश कुमार और प्रो. राम सिंह—ने नीतिगत कटौती के बढ़ते दबाव को दर्शाते हुए ‘समायोजक’ (accommodative) रुख़ अपनाने का तर्क दिया।

RBI ने साथ ही क्रेडिट प्रवाह को आसान बनाने, बैंकों की मज़बूती बढ़ाने और रुपये की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका को बढ़ावा देने के लिए कई नियामक उपायों की घोषणा की। यह इस बात का संकेत है कि मौद्रिक नीति में ढील भले ही बाद में आए, लेकिन विकास के लिए नियामक समर्थन ज़ोर-शोर से शुरू हो गया है।

मुद्रास्फीति में कमी ने नीतिगत जगह बनाई

केंद्रीय बैंक ने मुद्रास्फीति के पूर्वानुमानों में तेज़ संशोधन करते हुए, वित्त वर्ष 2026 के लिए उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति (CPI) को अब 2.6% पर रखा है, जो इसके अगस्त के अनुमान से 50 आधार अंक कम है। तिमाही आँकड़ों से पता चलता है कि मुद्रास्फीति दूसरी और तीसरी तिमाही दोनों में 1.8% तक गिर सकती है, जिसके बाद चौथी तिमाही में यह 4.0% तक बढ़ सकती है।

SBI रिसर्च ने नोट किया कि यह अप्रैल के पूर्वानुमानों से 160 बेसिस पॉइंट्स की कटौती है, जिसका मुख्य कारण अनुकूल खाद्य कीमतें, खरीफ की अच्छी बुवाई, पर्याप्त जलाशय और GST दर का युक्तिकरण है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा कि GST में बदलाव का दोहरा अपस्फीतिकारी (disinflationary) प्रभाव होगा—अप्रत्यक्ष कर का बोझ कम होगा और अनुपालन लागत में कमी लाकर मुख्य मुद्रास्फीति भी कम होगी।

विकास के पूर्वानुमान में वृद्धि, लेकिन जोखिम मौजूद

भले ही मुद्रास्फीति कम हो रही है, RBI ने मज़बूत सेवा गतिविधियों, स्थिर रोज़गार और GST-जनित घरेलू मांग में वृद्धि का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2026 के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) विकास पूर्वानुमान को 30 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर 6.8% कर दिया। Q2 में विकास अब 7.0% देखा जा रहा है, लेकिन Q3 और Q4 के अनुमानों को क्रमशः 6.4% और 6.2% तक घटा दिया गया है, जो वर्ष की दूसरी छमाही में संभावित मंदी को दर्शाता है।

यह चेतावनी तब आई है जब वाशिंगटन ने नई दिल्ली के खिलाफ व्यापारिक कार्रवाई तेज़ कर दी है—जिसमें रूसी कच्चे तेल की खरीद पर दंडात्मक शुल्क दोगुना करना, लकड़ी, ट्रकों और ब्रांडेड दवाओं पर लेवी लगाना, और H-1B वीज़ा शुल्क को $6,000 से बढ़ाकर $100,000 करना शामिल है।

नियामक छूट: महज़ दरों से अधिक

हालांकि मुख्य नीति “यथास्थिति” थी, RBI ने संरचनात्मक सुधारों का एक व्यापक सेट शुरू किया। इनमें शामिल हैं:

  • अधिग्रहण वित्तपोषण: बैंकों को कॉर्पोरेट अधिग्रहण के लिए धन देने की अनुमति दी जाएगी।
  • उधार लचीलापन: IPO वित्तपोषण की सीमा ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख प्रति व्यक्ति कर दी गई है, और शेयरों के बदले उधार की सीमा ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹1 करोड़ कर दी गई है।
  • जोखिम-आधारित जमा बीमा: फ्लैट दर से जोखिम-आधारित प्रीमियम में बदलाव से मज़बूत बैंकों को सालाना ₹1,300–1,500 करोड़ की बचत होगी।
  • रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण: भारतीय बैंक अब भूटान, नेपाल और श्रीलंका को INR में उधार दे सकते हैं।

SBI के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्या कांति घोष ने कहा, “यह जितनी मौद्रिक नीति है, उतनी ही नियामक नीति भी है। ये उपाय नए क्रेडिट चैनल खोलेंगे, मज़बूती को बढ़ावा देंगे और रुपये के वैश्विक पदचिह्न का विस्तार करेंगे।”

आउटलुक: दो रास्तों पर नीति

अक्टूबर की समीक्षा एक दोहरी रणनीति को रेखांकित करती है: संरचनात्मक ढील अभी, मौद्रिक ढील बाद में। RBI ने दरों में कटौती करने की जल्दबाजी नहीं की है, लेकिन उसके संचार से आगे की कटौती का दरवाज़ा खुला रहता है। मुद्रास्फीति कम रहने और विकास जोखिमों के नीचे की ओर झुकने के कारण, अधिकांश अर्थशास्त्रियों को वित्त वर्ष 2026 में 25 बेसिस पॉइंट्स की एक और कटौती की गुंजाइश दिखती है।

बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा, “अनुकूल मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण और नियामक सुधारों का संयोजन बताता है कि नीतिगत जगह खुल रही है। मुख्य प्रश्न समय का है, दिशा का नहीं।

profile picture

