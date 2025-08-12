Welcome to The Indian Awaaz   Click to listen highlighted text! Welcome to The Indian Awaaz

बिहार में राहुल गांधी की नई पदयात्रा, SIR और ‘मतदाता चोरी’ पर सीधा वार

Aug 12, 2025

AMN / नई दिल्ली

भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से उत्साहित कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब बिहार में एक नई जनसंपर्क यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, जिसका मकसद स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया को चुनौती देना और कथित ‘मतदाता चोरी’ के मुद्दे को जनता के बीच उठाना है।

यह यात्रा सासाराम से शुरू होगी और 20 से अधिक जिलों से होकर गुजरेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी इसमें शामिल होंगे। अभियान का समापन 1 सितंबर को होगा, जहां INDIA गठबंधन के अन्य दल भी मंच साझा कर सकते हैं, ताकि SIR और चुनावी धांधली के खिलाफ संयुक्त मोर्चा पेश किया जा सके।

राहुल गांधी ने हाल ही में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेरफेर के आरोप लगाए थे, जिससे देशभर में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को लेकर बहस तेज हो गई है।

इसी बीच, सुप्रीम कोर्ट में SIR प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई जारी है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर के कई दल इस मामले में पक्षकार बन चुके हैं।

चुनाव आयोग की प्रारंभिक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बिहार की मतदाता सूची से 65 लाख नाम हटा दिए गए हैं। अंतिम आंकड़े 1 सितंबर को जारी होंगे, जो राजनीतिक दृष्टि से अहम माने जा रहे हैं और उसी दिन राहुल गांधी की यात्रा भी समाप्त होगी।

