पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान; पश्चिम बंगाल में दो चरणों में होगा मतदान…

Last Updated on March 15, 2026 7:40 pm by INDIAN AWAAZ

AMN /नई दिल्ली

निर्वाचन आयोग ने आज असम, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में एक ही चरण में विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की है, जबकि पश्चिम बंगाल में चुनाव दो चरणों में संपन्न होंगे। आज दिल्ली में चुनाव कार्यक्रम की जानकारी देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे।

चुनाव कार्यक्रम का मुख्य विवरण:

तमिलनाडु: यहाँ सभी सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा।

यहाँ सभी सीटों पर को एक ही चरण में मतदान होगा। पश्चिम बंगाल: यहाँ मतदान दो चरणों में— 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होगा। पहले चरण में 152 और दूसरे चरण में 142 निर्वाचन क्षेत्रों को कवर किया जाएगा।

यहाँ मतदान दो चरणों में— को होगा। पहले चरण में 152 और दूसरे चरण में 142 निर्वाचन क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। नतीजे: सभी चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में मतगणना 4 मई को होगी।

सभी चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में मतगणना को होगी। आचार संहिता: चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही इन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।

मतदाता और मतदान केंद्र:

मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि इन पांच विधानसभाओं के 824 निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 17.4 करोड़ लोग मतदान के पात्र हैं। इनमें पश्चिम बंगाल (6.44 करोड़) और तमिलनाडु (5.67 करोड़) में मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक है। चुनाव संपन्न कराने के लिए 2.19 लाख मतदान केंद्र बनाए जाएंगे और 25 लाख चुनाव अधिकारियों की तैनाती की जाएगी।

पारदर्शिता और सुविधाएँ:

श्री कुमार ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर पीने के पानी, शौचालय और साइनेज जैसी बुनियादी सुविधाएँ अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाएंगी। चुनावों को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए आयोग ने 30 नई पहल की हैं। साथ ही, प्रत्येक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाता ही होंगे और चौबीसों घंटे निगरानी के लिए सभी केंद्रों पर 100 प्रतिशत वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जाएगी।

विधानसभाओं का कार्यकाल:

पश्चिम बंगाल: 7 मई को समाप्त।

7 मई को समाप्त। असम: 20 मई को समाप्त।

20 मई को समाप्त। केरल: 23 मई को समाप्त।

23 मई को समाप्त। तमिलनाडु: 10 मई को समाप्त।

10 मई को समाप्त। पुडुचेरी: 15 जून को समाप्त।