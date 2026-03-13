The Indian Awaaz

PM मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से की बातचीत, शांति और कूटनीति पर जोर

Mar 13, 2026

AMN / नई दिल्ली
प्रधानमंत्री Narendra Modi ने शुक्रवार को ईरान के राष्ट्रपति Masoud Pezeshkian से टेलीफोन पर बातचीत कर पश्चिम एशिया में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और उसके व्यापक प्रभावों पर चर्चा की।

प्रधानमंत्री के अनुसार बातचीत में क्षेत्र में बढ़ते तनाव और उसके मानवीय तथा आर्थिक परिणामों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। मोदी ने जारी संघर्ष के कारण नागरिकों की जान जाने और नागरिक ढांचे को हुए नुकसान पर गहरी चिंता व्यक्त की।

प्रधानमंत्री ने मौजूदा परिस्थितियों में भारत की प्रमुख प्राथमिकताओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में रह रहे और काम कर रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करना भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही उन्होंने वस्तुओं और ऊर्जा आपूर्ति के निर्बाध आवागमन को भी भारत के लिए अत्यंत जरूरी बताया।

बातचीत के दौरान मोदी ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रति भारत की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता दोहराई और तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति को ही सर्वोत्तम रास्ता बताया।

यह बातचीत ऐसे समय हुई है जब पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव ने वैश्विक स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति मार्गों और संघर्ष में फंसे नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। खाड़ी क्षेत्र में बड़ी संख्या में भारतीयों की मौजूदगी और महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों से होने वाले ऊर्जा आयात के कारण भारत स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए है।

अधिकारियों के अनुसार नई दिल्ली क्षेत्रीय देशों के साथ कूटनीतिक संपर्क बनाए हुए है और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

