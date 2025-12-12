ٹرمپ گولڈ کارڈ — صرف 10 لاکھ ڈالر دیں اور امریکی شہریت کی راہ ہموار کریں

AMN / NEWS DESK
امریکی حکومت نے بدھ کے روز ایک نئی ویب سائٹ متعارف کرائی ہے جس کے ذریعے دنیا کے امیر ترین افراد اب ’’ٹرمپ گولڈ کارڈ‘‘ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں—ایک ایسا تیز رفتار ویزا راستہ جس میں صرف شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس 10 لاکھ ڈالر اضافی پڑے ہوں اور آپ ان سے جدا ہونے پر تیار ہوں۔
درخواست دینے سے پہلے ہر امیدوار کو 15 ہزار ڈالر کی ناقابلِ واپسی فیس ادا کرنا ہوگی، جو بظاہر اس بات کی قیمت ہے کہ حکومت آپ کا فارم دیکھ لے۔ اس کے بعد محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی درخواست دہندہ کی چھان بین کرے گا، اور منظوری ملنے پر آپ ’’تحفے‘‘ کے طور پر 10 لاکھ ڈالر امریکی حکومت کو پیش کریں گے، جس کے نتیجے میں آپ کو ’’ریکارڈ وقت میں امریکی رہائش‘‘ مل جائے گی۔
ویب سائٹ میں خوش دلی سے لکھا ہے:
“10 لاکھ ڈالر کا تحفہ اس بات کا ثبوت ہے کہ درخواست دہندہ امریکہ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔”
یعنی سیدھی بات: پیسہ بولتا ہے، اور اب امیگریشن لائن میں سب سے زور سے بولتا ہے۔
مزید کچھ ’’چھوٹی اضافی فیسیں‘‘ بھی لگ سکتی ہیں، جو امریکی بیانات میں اکثر بڑی رقم کے مترادف ہوتی ہیں۔
کارڈ کی نمائش پر صدر ٹرمپ کی تصویر، امریکی پرچم کا پس منظر اور ’’ٹرمپ گولڈ کارڈ‘‘ کے الفاظ جگمگا رہے ہیں، جسے دیکھ کر محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی فضائی کمپنی کا ایلیٹ ممبرشپ کارڈ ہو۔
کاروبار بھی ’’کارپوریٹ گولڈ کارڈ‘‘ کے ذریعے اپنے ملازمین کی اسپانسرشپ کر سکتے ہیں، البتہ اس کے لیے کمپنیوں کو 15 ہزار ڈالر فیس اور ہر ملازم کے لیے 20 لاکھ ڈالر جمع کروانے ہوں گے—وہی کمپنیاں جو پہلے ہی بجٹ کی دعائیں کرتی پھرتی ہیں۔
صدر ٹرمپ نے ستمبر میں ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے اس پروگرام کو سرکاری شکل دی، اور دعویٰ کیا کہ یہ اسکیم اربوں ڈالر لائے گی اور دنیا بھر سے سرمایہ کاروں، کاروباری شخصیات اور دولت مند ’’قوم کے فائدہ مند‘‘ افراد کو امریکہ کھینچے گی۔
تنقید کرنے والوں کا کہنا ہے کہ امریکہ نے بالآخر وہ کام بھی کر لیا جو شاید کسی نے سوچا بھی نہیں تھا: امیگریشن کے دروازے پر باقاعدہ ’’داخلہ فیس‘‘ لگا دی۔