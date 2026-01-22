ٹانگیں صحت کا حال بتاتی ہیں، پاؤں کی زبان سمجھیں، صحت محفوظ بنائیں

Last Updated on January 22, 2026 11:54 pm by INDIAN AWAAZ
نشانیاں جو دل، شریانوں اور ذیابیطس کے مسائل کی طرف اشارہ کرتی ہیں
جب جسم میں مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ابتدائی اشارے دیتا ہے، اور ٹانگیں بھی اس سے مستثنیٰ نہیں۔ سوجن، درد، سن ہونا یا جلد کی رنگت میں تبدیلی کو نظرانداز نہ کریں۔ بروقت طبی توجہ درست تشخیص، بہتر علاج اور پیچیدگیوں سے بچاؤ میں مدد دیتی ہے۔ متوازن غذا اپنائیں، غذائیت سے بھرپور کھانے شامل کریں، پٹھوں کو مضبوط کریں اور دورانِ خون بہتر بنائیں۔ آپ کی ٹانگیں آپ کو ہر جگہ لے جاتی ہیں—ان کا خیال رکھیں۔
ڈاکٹر کرشنا چیتنیا
لیڈ کنسلٹنٹ – ویسکیولر اینڈ اینڈوویسکیولر سرجری
آسٹر آر وی ہاسپٹل، بنگلورو
ٹانگوں کا بنیادی کام جسم کو سہارا دینا اور حرکت میں مدد کرنا ہے، مگر یہ آپ کی مجموعی صحت کی عکاس بھی ہو سکتی ہیں۔ کئی بیماریوں کی ابتدائی علامات سب سے پہلے ٹانگوں میں ظاہر ہوتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ “اپنی ٹانگوں کی آواز سنیں”، کیونکہ دل کی ناکامی، پیریفیرل آرٹری ڈیزیز (PAD) یا ذیابیطس کی پیچیدگیوں جیسے بڑے مسائل سے پہلے معمولی بیرونی نشانیاں سامنے آ سکتی ہیں۔
ذیل میں ٹانگوں کی وہ پانچ علامات بیان کی جا رہی ہیں جو پوشیدہ بیماریوں کی طرف خبردار کر سکتی ہیں:
1) ٹانگوں میں سوجن
جب خون یا لمف کا بہاؤ متاثر ہوتا ہے تو جسم کے ٹشوز میں پانی جمع ہو جاتا ہے، جسے ایڈیما کہتے ہیں۔ یہ حالت دل کی کمزوری کی نشاندہی کر سکتی ہے، جس میں دل مؤثر طریقے سے خون پمپ نہیں کر پاتا اور کششِ ثقل کے باعث ٹانگوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹانگ میں خون کا لوتھڑا، گردوں کی بیماری یا ناکامی، اور جگر کی بیماری (سروسس) بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہیں۔
اگر سوجن بڑھتی جائے، درد ہو یا سانس میں دقت ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔
2) ٹھنڈے پاؤں
ٹھنڈے پاؤں کمزور دورانِ خون کی علامت ہیں، جب خون مناسب مقدار میں پاؤں تک نہیں پہنچ پاتا۔ پیریفیرل آرٹری ڈیزیز (PAD) اس کی بڑی وجہ ہے، جس میں ٹانگوں کی شریانوں میں چکنائی (پلاک) جم جاتی ہے۔ یہ مرض 40 برس سے زائد عمر کے لاکھوں افراد کو متاثر کرتا ہے اور دل کے دورے یا فالج کے خطرے کو بڑھاتا ہے۔
سرد موسم میں شریانیں مزید سکڑ جاتی ہیں، جس سے درد، اکڑن یا زخموں کا دیر سے بھرنا بڑھ سکتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر، ذیابیطس اور تمباکو نوشی کرنے والوں میں خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ بروقت علاج نہ ہونے پر PAD عضو کے ضائع ہونے (امپیوٹیشن) تک لے جا سکتا ہے۔ ابتدائی مرحلے میں ٹخنوں کے سادہ معائنے سے تشخیص ممکن ہے۔
3) ٹانگوں میں کھنچاؤ (کریمپس)
رات کے وقت اچانک پنڈلی یا پاؤں میں شدید کھنچاؤ چند منٹوں تک رہ سکتا ہے۔ یہ ویسکیولر مسائل کی علامت ہو سکتا ہے، جو دل کی بیماری، کمزور صحت، جوڑوں کے درد اور ہائی بلڈ پریشر سے جڑے ہوتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق بعض اوقات اس کی وجہ ویرکوز وینز ہوتی ہیں۔
الیکٹرولائٹ کی کمی، کچھ دوائیں یا پانی کی کمی بھی اس کا سبب بن سکتی ہیں۔ اگر کریمپس بار بار نیند میں خلل ڈالیں یا پٹھوں میں کمزوری ہو تو رگوں اور اعصاب کے ٹیسٹ ضروری ہو سکتے ہیں۔
4) جلد کی رنگت میں تبدیلی یا زخموں کا دیر سے بھرنا
کرونک وینس انسفیشنسی (CVI) میں نچلی ٹانگوں کی جلد سرخی مائل بھوری، جامنی یا گہری ہو سکتی ہے، جسے وینس اسٹیسیس ڈرماٹائٹس کہتے ہیں۔ خراب رگوں میں خون جمع ہو کر جلد کے ٹشوز میں رسنے لگتا ہے، جس سے رنگت بدل جاتی ہے۔
ذیابیطس کے مریضوں میں معمولی کٹ بھی شدید انفیکشن بن سکتا ہے۔ جو زخم 7 سے 10 دن میں نہ بھریں، خاص طور پر معمر افراد میں، فوراً دکھانا چاہیے۔
5) سن ہونا یا سوئیاں چبھنے کا احساس
ٹانگوں میں سن ہونا یا جھنجھناہٹ ذیابیطس نیوروپیتھی کی علامت ہو سکتی ہے، جو طویل عرصے تک بلند شوگر لیول سے اعصاب کو نقصان پہنچنے کے باعث ہوتی ہے۔ یہ کیفیت دل کی بیماری کے بڑھتے خطرے کی بھی نشاندہی کرتی ہے، چاہے درد نہ بھی ہو۔
ابتدائی تشخیص نہ صرف تکلیف کم کرتی ہے بلکہ غیر محسوس چوٹوں اور السر سے بھی بچاتی ہے، جو امپیوٹیشن کی بڑی وجوہات میں شامل ہیں۔
اچانک سرخی یا خون کا لوتھڑا
یہ ڈیپ وین تھرومبوسس (DVT) کی علامت ہو سکتی ہے، جس کا فوری علاج ضروری ہے۔ بروقت علاج نہ ہونے پر لوتھڑا پھیپھڑوں تک جا سکتا ہے اور جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ طویل بے حرکتی، سرجری اور لمبے سفر خطرہ بڑھاتے ہیں۔
