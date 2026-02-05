Job opportunites at Air India and other TATA Companies

Last Updated on February 5, 2026 10:32 pm by INDIAN AWAAZ
- Air India: Manager, Cargo Pricing at Gurugram
- Agratas: BMS Hardware Engineer at Bengaluru
- JLR: ADAS System Integration Engineer at Coventry
- Tata 1mg: Manager, Corporate Health and Wellness at Gurugram
- Tata AIG: Senior Manager, Broker Relations at Hyderabad
- Tata AIA Life: Training Manager, Distribution Training at Hamirpur
- Tata Capital: Hindsighting Manager, Motor Finance at Mumbai
- Tata Communications: Tech Lead, Technology and Product Development at Delhi
- Tata Consultancy Services: Regional Capacity Lead at Mumbai
- Tata Consumer: Territory Sales Manager at Mumbai
- Tata Electronics: Chief Information Security Officer at Bengaluru
- Tata Projects: Senior Manager, Engineering at Shotton
- Tata Steel UK: Electrical Automation Engineer at Port Talbot
- Tata Steel Nederland: Salarisadministrateur at Flexible Locations (in Dutch)
- Tejas Networks: Lead Engineer at Bengaluru
- Tata Technologies: Senior Design Engineer at Pune