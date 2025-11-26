धर्मेंद्र के साथ जया जयललिता की पहली और एकमात्र हिंदी फिल्म बनी यादों का हिस्सा

अनिमेष सिंह

फिल्मी दुनिया के ‘एवरग्रीन हीरो’ धर्मेंद्र, जिन पर किस्मत ने न सिर्फ मुस्कुराया बल्कि अपने सभी वरदान न्योछावर कर दिए, 24 नवंबर को लंबे समय से अस्वस्थ रहने के बाद इस दुनिया से विदा हो गए। पूरा बॉलीवुड आज उन्हें भावुक स्मृतियों, प्रेम और गहरे सम्मान के साथ याद कर रहा है। उनकी प्रमुख नायिकाएँ—वहीदा रहमान और आशा पारेख—भी उनकी यादों में डूबी नजर आ रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि दो वरिष्ठ अभिनेत्रियाँ, व्याजयंतीमाला और माला सिन्हा, जिन्होंने धर्मेंद्र के साथ कुछ फिल्में की थीं लेकिन जो आमतौर पर मीडिया की नज़रों से दूर रहती हैं, उनसे नई मीडिया ने कोई प्रतिक्रिया नहीं ली है।

धर्मेंद्र ने अपने लंबे करियर में नूतन से लेकर श्रीदेवी तक कई शीर्ष अभिनेत्रियों के साथ रोमांस रचा, लेकिन एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने सिर्फ एक ही हिंदी फिल्म में काम किया—वह भी धर्मेंद्र के साथ—और जो दक्षिण भारत में सुपरस्टार और स्क्रीन देवी कही जाती थीं। वह थीं अभिनेत्री से राजनेता बनी तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता।

जयललिता की एकमात्र हिंदी फिल्म “इज्जत” थी, जिसमें धर्मेंद्र ने डबल रोल निभाया था और तनुजा दूसरी नायिका थीं। दक्षिण के प्रसिद्ध निर्देशक टी. प्रकाश राव द्वारा निर्देशित यह फिल्म 1968 में रिलीज़ हुई थी। इसमें जयललिता ने झुमकी नाम की एक आदिवासी लड़की का किरदार निभाया, जो धनवान दिलीप सिंह से प्रेम करती है—यह भूमिका धर्मेंद्र ने निभाई थी। दूसरी ओर, तनुजा का किरदार गरीब आदिवासी युवक से प्रेम करता है—जिसे भी धर्मेंद्र ने ही निभाया।

इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत–प्यारेलाल ने तैयार किया था, और इसके कई गीत बेहद लोकप्रिय हुए—मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर द्वारा गाया “ये दिल तुम बिन नहीं लगता” तथा रफ़ी साहब का “क्या मिलिए ऐसे लोगों से” आज भी याद किए जाते हैं। वहीं लता मंगेशकर का ऊर्जावान गीत “जगी बदन में ज्वाला” जयललिता पर फिल्माया गया था।

धर्मेंद्र ने अपने करियर में दक्षिण की कई प्रसिद्ध अभिनेत्रियों—पद्मिनी, व्याजयंतीमाला, हेमामालिनी, श्रीदेवी और जया प्रदा—के साथ काम किया, लेकिन जयललिता इस मामले में विशेष हैं क्योंकि उन्होंने अपने एकमात्र हिंदी प्रोजेक्ट में सिर्फ उन्हीं के साथ स्क्रीन साझा की।

किसी भी भूमिका—रोमांटिक, संवेदनशील या एक्शन—में सहजता से ढल जाने की उनकी क्षमता ने उन्हें हर शैली की फिल्मों का हिस्सा बनाया। ‘गर्म धर्म’ के नाम से मशहूर यह हैंडसम और आकर्षक अभिनेता अपने बहुआयामी किरदारों और सदाबहार आकर्षण के लिए हमेशा याद किए जाएँगे।