جنوری۸ کی اہم خبریں

ٹرمپ نے 66 عالمی تنظیموں سے نکلنے کا اعلان
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے اعلان کیا ہے کہ امریکہ اقوام متحدہ اور 66 بین الاقوامی اداروں سے اپنی رکنیت اور مالی معاونت ختم کرے گا۔ ان تنظیموں میں ماحولیات، امن، جمہوریت اور عالمی تعاون پر کام کرنے والے بڑے فورمز شامل ہیں، جن میں IPCC (ماحولیاتی تبدیلی کی بین الاقوامی پینل) اور نیشنل انسٹی ٹیوٹ فار ڈیموکریسی بھی شامل ہیں۔ حکومتی بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اپنی خارجہ پالیسی میں “امریکا فرسٹ” اصول پر عمل جاری رکھے گا، جس کے تحت وہ عالمی اداروں میں کم تر کردار ادا کرے گا۔ منتقدین کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے عالمی تعاون اور موسمیاتی تبدیلی جیسے اہم امور پر امریکہ کی قیادت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جبکہ حامی اسے قومی مفادات کی ترجیح قرار دیتے ہیں۔ UrduPoint
امریکا میں امیگریشن کریک ڈاؤن پر منیسوٹا حکام کا شدید ردعمل
امریکا کی ریاست منیسوٹا کے منتخب نمائندوں اور شہری حکام نے ٹرمپ انتظامیہ کے جاری امیگریشن کریک ڈاؤن کو فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ ردعمل اس وقت سامنے آیا جب منی ایپولس میں وفاقی امیگریشن کارروائی کے دوران ایک خاتون ہلاک ہو گئیں، جس کے بعد ریاست بھر میں احتجاج شروع ہو گیا۔
منیسوٹا کے گورنر اور ڈیموکریٹ رہنماؤں کا کہنا ہے کہ بڑے پیمانے پر ICE آپریشنز نے مقامی آبادی میں خوف و ہراس پیدا کر دیا ہے اور یہ اقدامات شہری آزادیوں کے خلاف ہیں۔ ان کا الزام ہے کہ وفاقی ایجنسیاں ریاستی حکومت کو اعتماد میں لیے بغیر کارروائیاں کر رہی ہیں۔
ٹرمپ انتظامیہ کا موقف ہے کہ یہ آپریشنز غیر قانونی امیگریشن کے خلاف ہیں اور قومی سلامتی کے لیے ضروری ہیں۔ تاہم انسانی حقوق کی تنظیموں نے ان اقدامات کو غیر متناسب اور پرتشدد قرار دیا ہے۔
ذرائع Al Jazeera، The Guardian
ٹرمپ: وینزویلا تیل معاہدے کی رقم صرف امریکی مصنوعات پر خرچ کرے گا
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وینزویلا کے ساتھ طے پانے والے نئے تیل معاہدے کے تحت حاصل ہونے والی آمدنی صرف امریکی ساختہ مصنوعات کی خریداری پر خرچ کی جائے گی۔ صدر ٹرمپ کے مطابق اس فیصلے کا مقصد امریکی برآمدات کو فروغ دینا اور مقامی صنعتوں کو تقویت پہنچانا ہے۔
وائٹ ہاؤس حکام کا کہنا ہے کہ اس معاہدے میں سخت شرائط شامل ہیں تاکہ وینزویلا عالمی منڈی میں امریکی مصنوعات کو ترجیح دے۔ ماہرین کے مطابق یہ اقدام معاشی کے ساتھ ساتھ سیاسی دباؤ کا بھی حصہ ہے۔
دوسری جانب وینزویلا کی اپوزیشن نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس معاہدے سے ملکی خودمختاری متاثر ہو سکتی ہے۔
ذرائع: Bloomberg، Anadolu Agency
شام: حلب میں شامی فورسز اور کرد ملیشیا کے درمیان شدید جھڑپیں
شام کے شہر حلب میں شامی سرکاری افواج اور کرد ملیشیا کے درمیان شدید جھڑپوں کے نتیجے میں ہزاروں شہری علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ مقامی ذرائع کے مطابق رہائشی علاقوں میں گولہ باری اور فائرنگ سے انسانی بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔
اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر لڑائی نہ رکی تو صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ انسانی امدادی اداروں نے محفوظ راستوں کے قیام کا مطالبہ کیا ہے۔
شامی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ اپنی خودمختاری کے تحفظ کے لیے کارروائی کر رہی ہے، جبکہ کرد گروپوں نے اسے جارحیت قرار دیا ہے۔
ذرائع: UN Reports، Al Arabiya
بھارت میں شدید سردی اور دھند، ٹرانسپورٹ نظام متاثر
بھارت کے شمالی حصوں میں شدید سردی کی لہر اور گھنی دھند کے باعث فضائی، ریل اور سڑک ٹرانسپورٹ بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات (IMD) کے مطابق آئندہ چند دنوں تک یہی صورتحال برقرار رہنے کا امکان ہے۔
دہلی، پنجاب اور اتر پردیش میں درجہ حرارت معمول سے کہیں کم ریکارڈ کیا گیا، جس کے باعث اسکولوں کے اوقات میں تبدیلی اور کئی پروازیں منسوخ کی گئیں۔ حکام نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت دی ہے۔
امریکی تجارتی خسارہ 2009 کے بعد کم ترین سطح پر
امریکا کا تجارتی خسارہ 2009 کے بعد کم ترین سطح پر آ گیا ہے۔ امریکی محکمہ تجارت کے مطابق درآمدات میں کمی اور برآمدات میں استحکام اس کی بنیادی وجوہات ہیں۔
ٹرمپ انتظامیہ نے اسے اپنی تجارتی پالیسیوں کی کامیابی قرار دیا ہے، جبکہ ناقدین کا کہنا ہے کہ عالمی طلب میں کمی بھی ایک بڑا عنصر ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ رجحان وقتی ہو سکتا ہے۔
نئی دہلی میں عالمی کتاب میلے کا افتتاح
بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں 53واں عالمی کتاب میلہ 10 جنوری سے بھارت منڈپم میں آغاز ہوگا۔ ملک بھر اور بیرون ملک سے ادبی شخصیات، مصنفین اور پبلشرز شرکت کریں گے، جس میں نئی کتابوں کی نمائش، مذاکراتی سیشنز اور ثقافتی پروگرام شامل ہیں۔ اس میلے کا مقصد قاریوں کو علمی و ادبی مواد تک براہِ راست رسائی فراہم کرنا اور کتابوں کے فروغ میں کردار ادا کرنا ہے۔ گزشتہ سالوں کی طرح اس بار بھی ادبی مباحث، موضوعاتی گفتگوانے اور بچوں کے لیے خاص سرگرمیاں رکھی گئی ہیں۔ کتاب میلہ نئی دہلی کے ادبی شائقین کے لیے سال کا اہم ثقافتی موقع شمار ہوتا ہے۔
صومالی وزیر کا اسرائیل پر تنقیدی بیان
صومالیہ کے وزیر اطلاعات، ثقافت و سیاحت داؤد اویس جامع نے حالیہ روّیہ پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل عالمی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ صومالی حکام نے خاص طور پر صومالی لینڈ کے تسلیم ہونے کے سلسلے میں اسرائیل کی پالیسیوں پر تنقید کی ہے، جس سے علاقائی کشیدگی میں اضافہ ہونے کا خدشہ پیدا ہوا ہے۔ وزیر کا کہنا تھا کہ علاقائی ممالک کے درمیان تعلقات میں اس قسم کی تبدیلیاں امن اور استحکام کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں، اور بین الاقوامی برادری کو اس پر فعال کردار ادا کرنا چاہیے۔
یوپی میں امتحان کینسل، امریکی ویزا وارننگ
اتر پردیش میں اساتذہ بھرتی کے امتحان کو ایک پیپر لیک کے الزام پر منسوخ کر دیا گیا، جس نے تعلیمی معیار اور شفافیت پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ اس کے علاوہ، امریکی سفارت خانے نے طلباء کو ویزا شرائط کے سختی سے پابند رہنے کی وارننگ جاری کی، جس میں غیر قانونی ملازمت یا تعلیم کی خلاف ورزی شامل ہے، ورنہ ویزا منسوخ ہونے یا مستقبل کے سفر میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔