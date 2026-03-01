امریکہ۔اسرائیل حملے میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای جاں بحق، خطے میں وسیع جنگ کے خدشات

Last Updated on March 1, 2026 4:39 pm by INDIAN AWAAZ
AMN / WEB DESK
تہران: ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایران کے سپریم لیڈر Ayatollah Ali Khamenei اتوار کی علی الصبح امریکہ اور اسرائیل کے ایک بڑے مشترکہ فضائی حملے میں جاں بحق ہو گئے۔ اس واقعے نے اسلامی جمہوریہ ایران کی قیادت کے مستقبل کو غیر یقینی صورتحال سے دوچار کر دیا ہے اور مشرقِ وسطیٰ میں شدید علاقائی عدم استحکام کے خدشات کو بڑھا دیا ہے۔
امریکی صدر Donald Trump نے خامنہ ای کی ہلاکت کا اعلان حملے کے چند گھنٹے بعد سوشل میڈیا پر کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایرانی عوام کے لیے اپنے ملک کو “واپس لینے کا سب سے بڑا موقع” ہے۔ ٹرمپ نے مزید خبردار کیا کہ “شدید اور ہدفی بمباری” پورے ہفتے بلکہ اس کے بعد بھی جاری رہ سکتی ہے۔ انہوں نے اس فوجی کارروائی کو ایران کی جوہری صلاحیتوں کو غیر مؤثر بنانے کے لیے ضروری قرار دیا۔
ایرانی سرکاری ذرائع کے مطابق 86 سالہ سپریم لیڈر تہران کے وسطی علاقے میں واقع اپنے کمپاؤنڈ پر ہونے والے فضائی حملے میں مارے گئے۔ یورپی فضائی و دفاعی کمپنی Airbus کی سیٹلائٹ تصاویر میں اس مقام کو شدید بمباری کا نشانہ بنتے دیکھا گیا۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ارنا کے مطابق سپریم لیڈر کے اعلیٰ مشیر علی شمخانی اور پاسدارانِ انقلاب کے کمانڈر محمد پاکپور بھی اسی حملے میں ہلاک ہوئے۔
ایرانی سرکاری ٹی وی نے کہا کہ خامنہ ای کی اپنے دفتر میں شہادت اس بات کی علامت ہے کہ وہ “ہمیشہ عوام کے درمیان اور اپنی ذمہ داریوں کی صفِ اول میں موجود رہے” اور جسے حکام “عالمی استکبار” قرار دیتے ہیں، اس کا مقابلہ کرتے رہے۔ ایرانی کابینہ نے اس کارروائی کو “عظیم جرم” قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ حملہ ہرگز بے جواب نہیں رہے گا۔
اتوار کو ایرانی سرکاری ٹی وی نے مزید تصدیق کی کہ ایران کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عبدالرحیم موسوی اور وزیر دفاع جنرل عزیز نصیرزادہ بھی حملوں میں مارے گئے ہیں۔ پاسدارانِ انقلاب نے اپنے بیان میں کہا کہ خامنہ ای کے قتل کا بدلہ “سخت، فیصلہ کن اور پشیمان کن سزا” کی صورت میں دیا جائے گا۔
عینی شاہدین کے مطابق ہفتہ کی رات جیسے ہی خامنہ ای کی ہلاکت کی افواہیں پھیلیں، تہران میں بعض علاقوں میں لوگوں نے گھروں کی چھتوں سے خوشی کا اظہار کیا، سیٹیاں بجائیں اور نعرے لگائے۔ تاہم حکام نے خبردار کیا ہے کہ صورتحال انتہائی کشیدہ ہے اور جوابی کارروائی کا امکان موجود ہے۔ ایران نے امریکی و اسرائیلی حملوں کے جواب میں اپنے میزائل اور ڈرون حملوں کا دعویٰ بھی کیا ہے۔
ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی نے کہا کہ اسرائیل اور امریکہ کو اپنے اقدامات پر “ضرور پچھتانا پڑے گا”۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ “ایران کے بہادر سپاہی اور عظیم قوم عالمی ظالموں کو ناقابلِ فراموش سبق سکھائیں گے۔”
امریکی حکام کے مطابق یہ مشترکہ کارروائی کئی ماہ کی منصوبہ بندی کے بعد عمل میں لائی گئی اور یہ رمضان المبارک کے دوران ایرانی ورک ویک کے آغاز پر کی گئی۔ امریکی فوج نے تقریباً 12 گھنٹے بعد بیان جاری کیا کہ ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں کے باوجود امریکی اڈوں کو معمولی نقصان پہنچا اور کوئی امریکی جانی نقصان نہیں ہوا۔ امریکی فوج کے مطابق ایران میں نشانہ بنائے گئے اہداف میں پاسدارانِ انقلاب کے کمانڈ مراکز، فضائی دفاعی نظام، میزائل و ڈرون لانچنگ سائٹس اور فوجی ہوائی اڈے شامل تھے۔
تجزیہ کاروں کے مطابق خامنہ ای کی ہلاکت ایران میں قیادت کا بڑا خلا پیدا کر سکتی ہے کیونکہ کوئی واضح جانشین سامنے نہیں ہے۔ خامنہ ای گزشتہ کئی دہائیوں سے ایران کی اہم پالیسیوں پر حتمی اختیار رکھتے تھے اور مذہبی اسٹیبلشمنٹ و پاسدارانِ انقلاب دونوں کے سربراہ سمجھے جاتے تھے۔ ان کی موت سے نہ صرف داخلی سیاسی ڈھانچہ متاثر ہوگا بلکہ خطے میں طاقت کا توازن بھی بدل سکتا ہے۔
عالمی برادری نے صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ وسیع تر علاقائی جنگ کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ دنیا بھر کی نظریں اب ایران کے ممکنہ ردعمل اور آئندہ پیش رفت پر مرکوز ہیں۔