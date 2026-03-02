آیت اللہ علی رضا اعرافی ایران کے عبوری سپریم لیڈر مقرر، آئین کا آرٹیکل 111 نافذ

Last Updated on March 2, 2026 12:06 am by INDIAN AWAAZ
AMN / WEB DESK
سینئر ایرانی عالم دین آیت اللہ علی رضا اعرافی کو ملک کا عبوری سپریم لیڈر مقرر کر دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ اُس وقت سامنے آیا جب ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای مشترکہ امریکی۔اسرائیلی فضائی حملوں میں جاں بحق ہو گئے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق خامنہ ای کی ہلاکت کے بعد آئین کے آرٹیکل 111 کو فعال کر دیا گیا ہے، جس کے تحت مستقل جانشین کے انتخاب تک سپریم لیڈر کے اختیارات ایک عبوری تین رکنی کونسل کو منتقل کر دیے جاتے ہیں۔ آیت اللہ علی رضا اعرافی کو اس عبوری قیادت کونسل میں فقیہ رکن مقرر کیا گیا ہے اور وہ انتقال اقتدار کے دوران سپریم لیڈر کی ذمہ داریاں انجام دیں گے۔
رپورٹس کے مطابق تہران میں فوجی اور سرکاری تنصیبات کو نشانہ بناتے ہوئے ہونے والے بڑے امریکی۔اسرائیلی حملوں میں آیت اللہ علی خامنہ ای سمیت ایران کی اعلیٰ قیادت جاں بحق ہوئی۔ ایرانی حکومت نے ملک میں چالیس روزہ سرکاری سوگ کا اعلان کر دیا ہے۔ حملوں میں ایران کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عبدالرحیم موسوی اور وزیر دفاع جنرل عزیز نصیرزادہ بھی مارے گئے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ان فضائی حملوں میں کم از کم 200 افراد ہلاک اور 700 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔
ادھر سپریم لیڈر کی موت کے بعد ایران اور اسرائیل کے درمیان تازہ حملوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تہران میں زور دار دھماکوں کی اطلاعات ملیں جبکہ اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس نے ایرانی دارالحکومت کے قلب تک اپنی کارروائیوں کا دائرہ وسیع کر دیا ہے۔ ایران نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیل اور مغربی ایشیا میں امریکی فوجی تنصیبات پر میزائل اور ڈرون حملے کیے، جن میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں۔ اسرائیلی ایمرجنسی سروسز کے مطابق بیت شیمش شہر پر ایرانی بیلسٹک میزائل حملے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر نو ہو گئی ہے۔
متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے بتایا کہ ایرانی حملوں میں اب تک تین افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ ابوظہبی اور دبئی کے بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر ڈرون حملوں سے نقصان پہنچا۔ قطر، بحرین، اردن اور کویت، جہاں امریکی فوجی اڈے موجود ہیں، نے بھی اپنی جانب داغے گئے میزائلوں کو فضا میں مار گرانے کا دعویٰ کیا، تاہم گرنے والے ملبے سے مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر نقصان کی اطلاعات ہیں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں تہران کو خبردار کیا کہ اگر ایران نے حملے جاری رکھے تو امریکہ اس سے بھی زیادہ سخت کارروائی کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے سپریم لیڈر کی موت ایرانی عوام کے لیے اپنے ملک کو واپس لینے کا سب سے بڑا موقع ہے۔
بھارت کے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور قطر سمیت خلیجی ممالک کے وزرائے خارجہ سے بات چیت کی اور کشیدگی میں کمی کے لیے مذاکرات اور سفارت کاری پر زور دیا۔
مغربی ایشیا میں موجود بھارتی سفارت خانوں نے اپنے شہریوں کو موجودہ صورتحال کے پیش نظر جاری ہدایات پر سختی سے عمل کرنے کی اپیل کی ہے۔ شہریوں کو غیر ضروری نقل و حرکت سے گریز اور سرکاری مشوروں کی پابندی کی ہدایت دی گئی ہے۔ کویت میں بھارتی سفارت خانہ فضائی حدود کی عارضی بندش کے باعث پھنسے ہوئے بھارتی شہریوں کی مدد جاری رکھے ہوئے ہے۔
دریں اثنا مغربی ایشیا کی کشیدہ صورتحال کے باعث بھارتی فضائی کمپنیوں کی 350 پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ شہری ہوا بازی کی وزارت نے مسافروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ روانگی سے قبل اپنی پرواز کی تازہ صورتحال متعلقہ ایئر لائن سے معلوم کریں۔ دہلی ایئرپورٹ نے بھی ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ مغرب کی جانب جانے والی بین الاقوامی پروازوں کے شیڈول میں تاخیر یا تبدیلی ہو سکتی ہے۔
مرکزی بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن (Central Board of Secondary Education) نے مغربی ایشیا کے خطے میں کل ہونے والے جماعت دہم اور دوازدہم کے امتحانات ملتوی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بورڈ کے مطابق نئی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔