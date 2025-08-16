بھارت کا 79واں یومِ آزادی: قومی جوش و خروش کے ساتھ ریاستوں میں ترقیاتی اقدامات کا اعلان

بھارت بھر میں 79واں یومِ آزادی ، 15 اگست 2025 کو پورے جوش و خروش، حب الوطنی، ثقافتی مظاہروں اور متعدد ریاستی ترقیاتی اعلانات کے ساتھ منایا گیا۔ مشرقی ہمالیہ سے لے کر مغربی ساحل تک، اور شمالی میدانوں سے جنوبی ریاستوں تک ترنگا لہرایا گیا، پریڈز ہوئیں اور حکمرانوں نے ترقی، یکجہتی اور عوامی فلاح کے وعدے کیے۔
مشرقی ریاستیں: پن بجلی اور امن کی امیدیں
اروناچل پردیش میں وزیر اعلیٰ پیما کھانڈو نے ایتانگر کے آئی جی پارک میں قومی پرچم لہرایا اور ریاست کی معاشی ترقی پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست میں فی کس آمدنی میں 105 فیصد اضافہ ہوا ہے اور 2025 تا 2035 کو “پن بجلی کا عشرہ” قرار دیا۔ ₹2 لاکھ کروڑ کے پن بجلی منصوبوں کا اعلان بھی کیا گیا۔
ناگالینڈ میں وزیر اعلیٰ نیفیو ریو نے کوہیما میں قومی پرچم لہرایا اور امن مذاکرات کی امید کا اظہار کرتے ہوئے تعمیراتی مزدوروں کی مہارت سازی کے لیے ₹3 کروڑ کے مرکز اور موبائل اسکل وین کے لیے ₹1 کروڑ کی اسکیموں کا اعلان کیا۔
مغربی بھارت: دیہی ترقی اور ثقافتی ورثہ
مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے ممبئی کے منترالیہ میں پرچم کشائی کرتے ہوئے آپریشن سندور میں فوج کی کامیابی کو سراہا اور شہری و دیہی انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کے عزم کا اعادہ کیا۔ گجرات میں وزیر اعلیٰ بھوپندر پٹیل نے پربھاس پٹن (پوربندر) میں پرچم کشائی کی اور ’وزیر اعلیٰ گرام اُدے یوجنا‘ سمیت پانی اور صفائی ستھرائی سے متعلق متعدد اسکیموں کا آغاز کیا۔
شمالی بھارت: روزگار اور زراعت پر زور
بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے پٹنہ کے گاندھی میدان میں اعلان کیا کہ اگلے پانچ سالوں میں ایک کروڑ روزگار کے مواقع دیے جائیں گے۔ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو نے بھوپال میں 55 لاکھ ہیکٹر زمین کی آبپاشی کے ریکارڈ اور زرعی پیداوار میں اضافے کا اعلان کیا۔
ہریانہ کے وزیر اعلیٰ نایاب سینی نے روہتک میں یوم آزادی مناتے ہوئے فوجیوں کے شہید ہونے پر دی جانے والی مالی امداد کو بڑھا کر ₹1 کروڑ کر دیا۔ پنجاب میں وزیر اعلیٰ بھگونت مان نے فریدکوٹ میں پرچم لہرایا، جہاں ثقافتی تقریبات اور فوجی پریڈز بھی ہوئیں۔
جنوبی ریاستیں: ثقافت، فلاح و بہبود
تمل ناڈو میں وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن نے چنئی کے فورٹ سینٹ جارج میں پرچم کشائی کی اور صفائی، تعلیم اور سماجی خدمات کے شعبوں میں نمایاں خدمات پر متعدد افراد کو اعزازات سے نوازا۔ اس موقع پر سائیکل ریلی، روایتی موسیقی و رقص، اور ایک دلچسپ آر پی ایف ڈاگ شو کا بھی انعقاد کیا گیا۔
مرکزی علاقے اور ہمالیائی خطے: نوجوانوں کے لیے روزگار اور ثقافتی فخر
جموں و کشمیر میں سری نگر کے بکشتی اسٹیڈیم میں تقریب ہوئی، جہاں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اعلان کیا کہ “مشن یُوا” کے تحت 4.5 لاکھ نوجوانوں کو روزگار اور تربیت فراہم کی گئی۔ لداخ میں لیہہ اور کرگل میں ثقافتی مظاہرے، کھیلوں کی تقریبات اور پریڈز منعقد ہوئیں۔
ملک گیر پیغام: اتحاد، ترقی اور مستقبل کی تیاری
پورے ملک میں یوم آزادی کی تقریبات نے ایک مشترکہ پیغام دیا — اتحاد، حب الوطنی اور ہمہ گیر ترقی کی طرف پیش قدمی۔ ریاستی سربراہان نے نہ صرف آزادی کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا، بلکہ فلاحی منصوبوں، نوجوانوں کی ترقی اور روزگار پر مبنی مستقبل کی پالیسیوں کا خاکہ بھی پیش کیا۔
بھارت کے 79ویں یومِ آزادی پر پیغام واضح تھا — ماضی کی قربانیوں کو یاد رکھتے ہوئے ایک روشن، خوشحال اور متحدہ مستقبل کی تعمیر۔