کینسر دوبارہ کیوں ہوجاتا ہے؟ سائنسدانوں نے راز جان لیا؛ علاج بھی دریافت

HEALTH DESK
کینسر وہ موزی مرض ہے جو مکمل تھراپی اور علاج کے کئی برس بعد لوٹ آتا ہے،کینسر کے علاج میں گزشتہ دہائیوں میں بے پناہ پیش رفت ہوئی ہے، لیکن ایک خوفناک مسئلہ اب بھی برقرار ہے جسے مرض کا دوبارہ لوٹ آنا یعنی Relapse کہا جاتا ہے۔کینسر کے بہت سے مریض سرجری، کیمو تھراپی یا ریڈی ایشن کے بعد مکمل طور پر صحتیاب ہوجاتے ہیں مگر کئی سال بعد یہ مرض پھر نہ صرف لوٹ آتا ہے بلکہ اس بار پہلے سے زیادہ خطرناک شکل میں سامنے آتا ہے۔سائنسدان اب اس بات کا کھوج لگانے میں کامیاب ہوگئے ہیں کہ کینسر کی واپسی کی ایک بڑی وجہ کینسر اسٹیم سیلز نامی خلیات ہیں، جو روایتی علاج جیسے کیمو تھراپی یا ریڈی ایشن سے بچ جاتے ہیں۔
یہ خلیات رفتہ رفتہ بڑھنے والے عام کینسر خلیات سے مختلف طرز عمل کرتے ہیں اور جسم میں سوتے ہوئے یا گمنام حالت میں دیر تک موجود رہ سکتے ہیں جس کی وجہ سے بعد میں وہ دوبارہ ٹیومر (گرتھ) بنا دیتے ہیں۔امریکا کے ورجینیا کامنز یونیورسٹی کے پروفیسر اومیش دِیسائی اور ڈاکٹر بھاؤمیک پٹیل نے برسوں کی تحقیق کے بعد ایک نیا مولیکیول جسے“G2.2”کہا جاتا ہے دریافت کیا ہے، جو ان“گمنام”کینسر اسٹیم سیلز کو دھوکہ دے کر فعال کرتا ہے اور پھر انہیں ختم کر دیتا ہے۔مولیکیول G2.2 ان خلیات کے اندر موجود خاص ریسیپٹر کے ساتھ تعامل کر کے انہیں نیند سے باہر نکالتا ہے اور جب یہ فعال ہو جاتے ہیں، تو G2.2 ان کے اندر ایسے سگنل بھیجتا ہے جس سے وہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔اس حوالے سے ریسرچ لیبارٹری میں مختلف کینسرز جیسے کولورییکٹل، پھیپھڑوں، دماغ، گردہ اور لبلبے میں اس عمل کے ذریعے سوئے ہوئے اسٹیم سیلز کو بیدار کرکے تقریباً ختم کر دیا گیا۔
سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ابتدائی جانچ میں G2.2 محفوظ بھی نظر آیا اور اس نے مدافعتی نظام کو بھی مضبوط کرنے کے آثار دکھائے ہیں۔
اگرچہ G2.2 ابھی پری کلینیکل مرحلے میں ہے، یعنی انسانوں پر استعمال کے قریب نہیں پہنچا، لیکن ماہرین اسے کینسر دوبارہ ہونے سے روکنے کے لیے ایک امید افزا جہت قرار دے رہے ہیں۔
واٹس ایپ پر اسٹیٹس ٹیپ چیٹ فیچر کی آزمائش
واٹس ایپ پر اب تک کے دلچسپ فیچر کی آزمائش شروع کردی گئی۔واٹس ایپ کی اپڈیٹس پر نظر رکھنے والی ویب سائٹ کے مطابق انسٹنٹ میسیجنگ ایپلی کیشن پر اسٹیٹس یا اسٹوری کے حوالے سے دلچسپ فیچر کی آزمائش شروع کردی گئی۔مذکورہ فیچر کے تحت کوئی بھی صارف اپنی اسٹوری یا اسٹیٹس دیکھنے والے کسی بھی صارف کو چیٹ لسٹ میں جائے بغیر ڈائریکٹ میسیج کر پائے گا۔فیچر کے تحت جیسے ہی کوئی صارف اپنی اسٹوری یا اسٹیٹس دیکھنے والے افراد کی فہرست کو دیکھے گا تو اس کے سامنے میسیج کا آئیکون آجائے گا اور وہ اپنا اسٹیٹس دیکھنے والے صارف کو براہ راست میسیج کر پائے گا۔اس وقت اسٹیٹس یا اسٹوری دیکھنے والے افراد کی صرف فہرست نظر آتی ہے، ان کے نام نظر آتے ہیں لیکن دوسرا کوئی آپشن نہیں آتا لیکن نئے فیچر کے تحت اسٹوری دیکھنے والے افراد کے نام کے ساتھ میسیج کا آئیکون بھی نظر آنے لگے گا۔صارف جیسے ہی میسیج آئیکون پر کلک کرے گا تو اسٹوری دیکھنے والے صارف کے پاس براہ راست میسیج چلا جائے گا۔اس وقت اسٹوری دیکھنے والے شخص کو میسیج کرنے کے لیے چیٹ باکس یا لسٹ میں جانا پڑتا ہے، تاہم نئے فیچر کے تحت ٹیپ چیٹ کے ذریعے ہی صارف کو براہ راست میسیج کیا جا سکے گا۔مذکورہ فیچر کی آزمائش تک محدود صارفین کو رسائی دی گئی ہے، تاہم اگلے مرحلے میں زیادہ صارفین کو اس تک رسائی دینے کے بعد اسے پیش کیے جانے کا امکان ہے۔