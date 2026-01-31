بنگلہ دیش میں انتخابی سرگرمیاں تیز

Last Updated on January 31, 2026 11:37 pm by INDIAN AWAAZ
ذاکر حسین، ڈھاکہ سے
بنگلہ دیش کے 13ویں قومی پارلیمانی انتخابات میں اب صرف دو ہفتے باقی رہ گئے ہیں، اور سیاسی جماعتوں نے گھر گھر انتخابی مہم اور بڑے عوامی جلسوں میں تیزی لا دی ہے، تاہم کئی بڑی جماعتوں کے انتخابی منشور اب تک جاری نہیں کیے گئے ہیں۔
امیدوار اور سینئر رہنما روزانہ پانچ سے سات انتخابی جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ انتخابی مہم مجموعی طور پر ایک تہوارانہ ماحول میں جاری ہے، جس میں جلوس، نعرے، پوسٹرز، بینرز، ہورڈنگز اور لاؤڈ اسپیکرز نمایاں ہیں۔ تشدد کے چند چھٹ پٹ واقعات کے علاوہ انتخابی عمل اب تک پرامن رہا ہے۔
روایتی طور پر سیاسی جماعتیں انتخابی مہم کے آخری مرحلے سے پہلے اپنے منشور جاری کر دیتی ہیں، لیکن اس مرتبہ صورتحال مختلف ہے۔ کئی جماعتوں کے رہنما منشور پر مبنی وعدوں کے بغیر تقاریر کر رہے ہیں، جس کے باعث ووٹرز میں پالیسی ترجیحات کے حوالے سے ابہام پایا جا رہا ہے۔
بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی (بی این پی) نے تاحال اپنا انتخابی منشور جاری نہیں کیا، حالانکہ پارٹی چیئرمین طارق رحمان ملک بھر میں انتخابی جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ بی این پی میڈیا سیل کے رکن شیئرال کبیر خان نے ڈھاکہ ٹریبیون کو بتایا کہ منشور کی تیاری جاری ہے اور امکان ہے کہ اسے 8 یا 9 فروری کو جاری کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ منشور سابق وزیر اعظم بیگم خالدہ ضیاء کے 2016 کے وژن 2030، طارق رحمان کے 31 نکاتی پروگرام اور 2018 کے 19 نکاتی منشور کے نکات پر مبنی ہوگا، جس کا مقصد “نئے بنگلہ دیش” کی راہ ہموار کرنا ہے۔
بنگلہ دیش جماعتِ اسلامی نے بھی تاحال باضابطہ طور پر اپنا منشور جاری نہیں کیا۔ تاہم جماعت کے امیر ڈاکٹر شفیق الرحمن نے 20 جنوری کو ہوٹل انٹرکانٹینینٹل میں منعقدہ پالیسی سمٹ میں مستقبل کے ترقیاتی منصوبے پیش کیے۔ جماعت کے اسسٹنٹ سیکریٹری جنرل مولانا عبدالحلیم نے بتایا کہ عوامی آرا آن لائن حاصل کی گئی ہیں اور منشور “آئندہ چند دنوں میں” ایک پریس کانفرنس کے ذریعے جاری کیا جائے گا۔
نیشنل سٹیزن پارٹی (این سی پی) نے جمعرات کو اپنا 36 نکاتی منشور جاری کر دیا ہے۔ “نوجوانوں کے وقار کے لیے منشور” کے عنوان سے یہ دستاویز پارٹی کنوینر نہید اسلام نے لیک شور گرینڈ ہوٹل میں پریس کانفرنس کے دوران پیش کی۔ منشور میں نئے بنگلہ دیش کی تعمیر، جولائی چارٹر کے نفاذ، تعلیم، صحت اور زراعت کو ترجیح دینے کے ساتھ ساتھ رواداری، مذہبی آزادی اور خواتین دوست معاشرے پر زور دیا گیا ہے۔
بائیں بازو کے اتحاد ڈیموکریٹک یونائیٹڈ فرنٹ نے 23 جنوری کو ڈھاکہ رپورٹرز یونٹی میں اپنا 18 نکاتی منشور پیش کیا۔ اتحاد کے کنوینر بازلو رشید فیروز نے کہا کہ منشور میں میڈیا کی آزادی، ثقافت، جمہوری اقدار، نوجوانوں کی ترقی اور تعلیمی اصلاحات پر زور دیا گیا ہے، جبکہ جولائی چارٹر کے ریفرنڈم عمل کو غیر جمہوری قرار دیا گیا ہے۔ کمیونسٹ پارٹی آف بنگلہ دیش (سی پی بی) کے جنرل سیکریٹری عبداللہ الکافی رتن نے کہا کہ ان کا وژن بدعنوانی، کالے دھن اور فرقہ واریت سے پاک بنگلہ دیش ہے۔
نیشنل سالیڈیریٹی موومنٹ نے اپنا منشور حتمی شکل دے دی ہے اور جلد اس کا اعلان متوقع ہے، یہ بات پارٹی کے میڈیا کوآرڈینیٹر تحسین محمود نے بتائی۔ اسی طرح سیوک الائنس کے شریک کنوینر ساکب انور نے تصدیق کی ہے کہ ان کا منشور اتوار کو جاری کیا جائے گا۔
مذہبی جماعتوں میں اسلامی موومنٹ بنگلہ دیش نے اپنا منشور تیار کر لیا ہے، جس کی جمعہ کو مرکزی قیادت کے اجلاس میں منظوری دی جائے گی۔ جماعت کے پبلسٹی سیکریٹری شیخ فضل کریم معروف کے مطابق منشور بدھ کو شائع کیے جانے کی توقع ہے۔ بنگلہ دیش خلافت مجلس اپنے منشور کا باضابطہ اعلان اتوار کو کرے گی، یہ بات پبلسٹی سیکریٹری مولانا حسن جنید نے بتائی۔
سروے: بنگلہ دیش میں وزارتِ عظمیٰ کی دوڑ میں طارق رحمان آگے، انتخابی عمل پر عوامی اعتماد میں اضافہ
ذاکر حسین، ڈھاکہ سے
ایک تازہ ملک گیر سروے کے مطابق بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی (بی این پی) کے چیئرمین طارق رحمان آئندہ عام انتخابات کے بعد بنگلہ دیش کے وزیرِ اعظم بننے کی دوڑ میں سبقت رکھتے ہیں، جبکہ 12 فروری کو ہونے والے قومی انتخابات کے حوالے سے ووٹروں کے اعتماد میں نمایاں بہتری ریکارڈ کی گئی ہے۔
انوویژن کنسلٹنگ کی جانب سے کیے گئے پیپلز الیکشن پلس سروے (راؤنڈ 3) میں ملک کے تمام آٹھ انتظامی ڈویژنز سے 5,147 بالغ ووٹروں سے ٹیلی فون کے ذریعے رائے لی گئی۔ سروے کے مطابق 47.6 فیصد جواب دہندگان نے طارق رحمان کو وزیرِ اعظم کے عہدے کے لیے اپنی پہلی ترجیح قرار دیا۔ جماعت اسلامی اور نیشنل سٹیزن پارٹی (این سی پی) کے اتحاد کے امیدوار شفیق الرحمن کو 22.5 فیصد حمایت حاصل ہوئی، جبکہ 22.2 فیصد ووٹرز اب بھی غیر فیصلہ شدہ ہیں۔ این سی پی کے کنوینر نہید اسلام کو محدود یعنی 2.7 فیصد حمایت ملی۔
سروے میں انتخابی ماحول سے متعلق مثبت رجحان بھی سامنے آیا ہے۔ تقریباً 72 فیصد ووٹرز نے کہا کہ عبوری حکومت شفاف اور غیر جانبدار انتخابات کرانے کی صلاحیت رکھتی ہے، جبکہ تین چوتھائی سے زیادہ جواب دہندگان کا ماننا ہے کہ پولیس اور سول انتظامیہ سیاسی طور پر غیر جانبدار رہے گی۔ اسی طرح 82 فیصد ووٹرز نے خود کو ووٹ ڈالنے کے عمل کے دوران محفوظ محسوس کرنے کا اظہار کیا۔ ووٹنگ میں شرکت کے ارادے بھی غیر معمولی طور پر بلند رہے، جہاں 93 فیصد سے زائد افراد نے پولنگ ڈے پر ووٹ ڈالنے کا عندیہ دیا۔
پارلیمانی نشستوں کے تناظر میں، فیصلہ شدہ ووٹروں کے درمیان بی این پی کی قیادت والا اتحاد 52.8 فیصد حمایت کے ساتھ سبقت پر ہے، جبکہ جماعت–این سی پی اتحاد کو 31 فیصد ووٹ ملنے کی توقع ظاہر کی گئی ہے۔ تقریباً 13 فیصد ووٹرز نے اپنی سیاسی ترجیح ظاہر کرنے سے گریز کیا، جسے ماہرین ایک ممکنہ فیصلہ کن عنصر قرار دے رہے ہیں۔
سروے یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ حالیہ برسوں میں ووٹر رجحانات میں واضح تبدیلی آئی ہے۔ 2024 کے بعد سابق عوامی لیگ کے تقریباً ایک تہائی حامی بی این پی کی طرف منتقل ہو چکے ہیں، جبکہ ایک نمایاں حصہ جماعت–این سی پی اتحاد کی جانب جھکا ہے۔ نوجوان ووٹرز، خصوصاً 18 سے 28 سال کی عمر کے افراد، انتخابی عمل سے باخبر دکھائی دیتے ہیں، اگرچہ ان میں ووٹنگ کی نیت مجموعی اوسط سے قدرے کم ہے۔
تجزیہ کاروں کے مطابق اگرچہ طارق رحمان کو برتری حاصل ہے، تاہم مقابلہ بدستور کھلا ہے۔ بڑی تعداد میں غیر فیصلہ شدہ ووٹرز اور بعض حلقوں میں ووٹنگ کے رجحانات میں تیز تبدیلی انتخابی نتائج کو غیر متوقع بنا سکتی ہے، جس کے باعث آئندہ انتخابات کو بنگلہ دیش کی سیاست کے لیے نہایت اہم تصور کیا جا رہا ہے۔