GST दरों में कमी से रिकॉर्ड कारोबार, नवरात्रि से दीपावली तक 5.4 लाख करोड़ रुपये का हुआ व्यापार

AMN

भारत के खुदरा क्षेत्र ने इस वर्ष नवरात्रि से दीपावाली के त्योहारों के बीच अब तक की सबसे अधिक बिक्री दर्ज की है। जिसमें वस्तुओं का व्यापार अभूतपूर्व रूप से 5.4 लाख करोड़ रुपये और सेवाओं का व्यापार 65 हज़ार करोड़ रुपये तक पहुँच गया। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ-कैट द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि इसी अवधि के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में कुल कारोबार में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 72 प्रतिशत व्यापारियों ने बिक्री में वृद्धि दर्ज की, जिसका श्रेय मुख्य रूप से जीएसटी दरों में कमी को दिया जा सकता है। त्‍योहारों के दौरान कन्फेक्शनरी, गृह सज्जा, जूते-चप्पल, रेडीमेड वस्त्र, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएँ और दैनिक उपयोग की वस्तुओं जैसी प्रमुख उपभोक्ता और खुदरा श्रेणियों में जीएसटी दरों में कमी से मूल्य प्रतिस्पर्धा में उल्लेखनीय सुधार हुआ और खरीदारी में तेजी आई।