घर में पेट्रोल जमा न करें: पेट्रोलियम मंत्रालय की चेतावनी, तमिलनाडु के पंप पर कार्रवाई

Last Updated on March 14, 2026 3:34 pm by INDIAN AWAAZ

AMN / नई दिल्ली

Ministry of Petroleum and Natural Gas ने देश के नागरिकों को चेतावनी देते हुए सलाह दी है कि पेट्रोल या किसी भी ईंधन को ढीले या असुरक्षित कंटेनरों में न लें और न ही घरों में इस प्रकार संग्रहित करें। मंत्रालय ने कहा है कि यह प्रथा गंभीर सुरक्षा जोखिम पैदा कर सकती है।

मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक सूचना में स्पष्ट किया गया कि देशभर के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीज़ल की पर्याप्त उपलब्धता है और आम लोगों को किसी तरह की घबराहट में ईंधन जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

यह सलाह उस घटना के बाद जारी की गई जब अधिकारियों को जानकारी मिली कि Tamil Nadu के एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल को ढीले कंटेनर में भरकर दिया जा रहा था। मंत्रालय के अनुसार यह सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है और इससे दुर्घटना की आशंका बढ़ सकती है।

मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित पेट्रोल पंप को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

मंत्रालय ने कहा कि पेट्रोल और अन्य ईंधन अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं। यदि इन्हें असुरक्षित या अनुचित कंटेनरों में रखा जाए तो आग लगने, विस्फोट और अन्य दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है, विशेषकर रिहायशी इलाकों में।

सरकार ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे पेट्रोल, डीज़ल या अन्य ईंधनों को ढीले या अनुचित कंटेनरों में न लें और न ही उनका भंडारण करें। ईंधन खरीदते और ले जाते समय सुरक्षा नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है।

साथ ही मंत्रालय ने देशभर के सभी पेट्रोल पंप संचालकों और डीलरों को निर्देश दिया है कि वे ईंधन वितरण के दौरान सुरक्षा दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि किसी भी तरह का उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों ने दोहराया कि देश में ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह स्थिर है और नागरिकों को अफवाहों से बचते हुए सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए।