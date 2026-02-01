The Indian Awaaz

रक्षा बजट 2026-27: रिकॉर्ड ₹7.85 लाख करोड़ (94.5 अरब डॉलर) को मंज़ूरी, हाई-टेक प्रतिरोध की ओर निर्णायक

Feb 1, 2026

आर. सूर्यमूर्ति

भारत ने वित्त वर्ष 2026–27 के लिए रिकॉर्ड ₹7.85 लाख करोड़ (94.5 अरब डॉलर) के रक्षा बजट को मंज़ूरी दे दी है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि है, जो पाकिस्तान के साथ हुए “ऑपरेशन सिंदूर” सैन्य टकराव के बाद उन्नत और अत्याधुनिक सैन्य क्षमताओं की ओर भारत के रणनीतिक झुकाव को दर्शाती है।

यह आवंटन सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के लगभग 2 प्रतिशत के बराबर है और थलसेना, नौसेना तथा वायुसेना के त्वरित आधुनिकीकरण के साथ-साथ आक्रामक स्वदेशीकरण के ज़रिये रक्षा आपूर्ति श्रृंखलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की नई दिल्ली की प्राथमिकता को रेखांकित करता है।

GDP के लगभग 1.99 प्रतिशत के बराबर यह राशि इस बात का संकेत है कि सरकार तीनों सेनाओं को आधुनिक बनाने और विदेशी निर्भरता घटाने को लेकर गंभीर और तात्कालिक रुख अपना चुकी है।

सिंदूर के बाद आधुनिकीकरण की तेज़ रफ्तार

इस बजट का सबसे अहम पहलू सैन्य आधुनिकीकरण के लिए पूंजीगत व्यय (कैपिटल आउटले) में 21.8 प्रतिशत की भारी वृद्धि है। यह राशि पिछले बजट अनुमान (BE) के ₹1.80 लाख करोड़ से बढ़कर ₹2.19 लाख करोड़ हो गई है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह बढ़ोतरी “ऑपरेशन सिंदूर” की सफलता के बाद देश के संकल्प को मज़बूत करने के लिए आवश्यक थी। 1971 के बाद पाकिस्तान के साथ यह पहला बड़ा सैन्य टकराव था। सूत्रों के अनुसार, संघर्ष के बाद गोला-बारूद की भरपाई और हथियार प्रणालियों की तेज़ खरीद के लिए मंत्रालय ने अधिक आवंटन की मांग की थी।

प्रमुख खरीद आवंटन:

  • विमान और एयरो इंजन: ₹63,733.94 करोड़ — वायु प्रभुत्व को प्राथमिकता
  • नौसैनिक बेड़ा: ₹25,023 करोड़ — हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती भूमिका को ध्यान में रखते हुए
  • अनुसंधान एवं विकास (R&D): बढ़ाकर ₹17,250 करोड़ — “iDEX” (Innovations for Defence Excellence) पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूती देने के लिए

बढ़े हुए पूंजीगत व्यय से रक्षा मंत्रालय आगामी वित्त वर्ष में कई “मेगा कॉन्ट्रैक्ट” करने में सक्षम होगा। इनमें 114 राफेल लड़ाकू विमानों की बहुप्रतीक्षित डील भी शामिल बताई जा रही है।

राजस्व और पेंशन का दबाव

जहां आधुनिकीकरण सुर्खियों में है, वहीं बजट का बड़ा हिस्सा अब भी परिचालन खर्च और पेंशन पर जा रहा है।

  • राजस्व व्यय: ₹3.65 लाख करोड़ (17.24% की वृद्धि), जिसमें गोला-बारूद, ईंधन और वेतन शामिल हैं
  • पेंशन: ₹1.71 लाख करोड़, जो मौजूदा वित्त वर्ष के ₹1.60 लाख करोड़ से 6.53% अधिक है — अनुभवी सैनिकों की बढ़ती संख्या के कारण लागत में इज़ाफ़ा

वित्तीय विश्लेषण: बजट अनुमान बनाम संशोधित अनुमान

विश्लेषकों के अनुसार, रक्षा खर्च की वास्तविक दिशा संशोधित अनुमान (RE) से स्पष्ट होती है। वित्त वर्ष 2025–26 में सरकार ने पूंजीगत व्यय के लिए शुरुआत में ₹1.80 लाख करोड़ रखे थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे बढ़ाकर ₹1.86 लाख करोड़ कर दिया गया।

इसी तरह, विमान और एयरो इंजन मद में पिछले वर्ष मध्यावधि संशोधन के तहत आवंटन ₹48,614 करोड़ (BE) से बढ़कर ₹72,780 करोड़ (RE) हो गया था। 2026–27 का बजट इस प्रवृत्ति को औपचारिक रूप देते हुए शुरुआत से ही अधिक आवंटन सुनिश्चित करता है।

एमआरओ और सीमा शुल्क में छूट

घरेलू रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीमा शुल्क में व्यापक छूट की घोषणा की। बजट में विमान पुर्ज़ों के निर्माण के लिए आयातित कच्चे माल पर शुल्क माफ़ किया गया है, जिससे मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल (MRO) क्षेत्र को विशेष लाभ मिलेगा।

राजनाथ सिंह ने कहा, “यह बजट सुरक्षा, विकास और आत्मनिर्भरता के बीच संतुलन को मज़बूत करता है।” उन्होंने बताया कि तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण फंड में 24 प्रतिशत की वृद्धि से भारत की सैन्य क्षमता “और अधिक शक्तिशाली” होगी।

रणनीतिक निहितार्थ

रक्षा बजट को GDP के लगभग 2 प्रतिशत तक बढ़ाकर—जो FY26 में लगभग 1.8 प्रतिशत था—भारत खुद को एक क्षेत्रीय “सुरक्षा प्रदाता” के रूप में स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। ‘एंजेल टैक्स’ की समाप्ति से निजी इक्विटी और एनआरआई पूंजी के लिए घरेलू रक्षा स्टार्टअप्स में निवेश का रास्ता भी आसान होगा।

वैश्विक तनावों के बीच और ऑपरेशन सिंदूर की ताज़ा स्मृति के साथ, नई दिल्ली का संदेश साफ़ है: वित्तीय अनुशासन (4.3% राजकोषीय घाटे के लक्ष्य) के बावजूद भारत अपनी “आत्मनिर्भर” सैन्य क्षमता से कोई समझौता नहीं करेगा।

