The Indian Awaaz

The Real Voice of India

HINDI SECTION

J&K में आतंकियों को घेरने-खदेड़ने में जुटी CRPF

Feb 19, 2026

Last Updated on February 19, 2026 11:59 am by INDIAN AWAAZ

इंद्र वशिष्ठ, 

जम्मू-कश्मीर में आतंकियों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों ने विशेष रणनीति अपनाई है। इस रणनीति के कारण आतंकियों के लिए अब ऊंचाई वाली पहाड़ियों/जंगल में छिपना/टिकना या ठिकाना बनाना मुश्किल हो गया। सीआरपीएफ के जवान आतंकियों को घेर या खदेड़ रहे हैं।

इस रणनीति के तहत सीआरपीएफ ने पहाड़ी इलाकों में 6 हजार फ़ीट और उससे ज़्यादा ऊंचाई पर कुल 43 टेम्पररी ऑपरेटिंग बेस (टीओबी) बनाए हैं। ये टीओबी 22 अप्रैल, 2025 को जम्मू और कश्मीर के बैसरन में टूरिस्ट पर हुए आतंकवादी हमले के बाद बनाए गए। इनमें से, पिछले साल अक्टूबर में कश्मीर में 26 और नवंबर में जम्मू में कुल 17 टीओबी बनाए गए। 

सीआरपीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार आतंकियों ने अपनी रणनीति बदली है अब वो नीचे वादी में वारदात नहीं करते। वो ऊंचाई वाले इलाकों में वारदात करते हैं।

आतंकियों से निपटने के सुरक्षा बलों ने भी अपनी रणनीति बदल ली। सीआरपीएफ,  जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर अब ऊंचाई वाले इलाकों में आतंकियों को सैटल नहीं होने दे रही। सुरक्षा बलों द्वारा आतंकियों को घेरा या खदेड़ा जा रहा है। 

एक टीओबी में सीआरपीएफ के 16 से 25 जवान और कश्मीर पुलिस के 3-4 पुलिसकर्मी होते हैं। 

बर्फ़ और ठंड से बचाव के लिए जवानों को विशेष जैकेट, स्लीपिंग बैग, जूते और बैग आदि दिए गए हैं। संपर्क के लिए सेटेलाइट फोन दिए गए हैं। 

जम्मू में 30-40 और कश्मीर में 40-57 विदेशी आतंकियों के सक्रिय होने की सूचना हैं। कश्मीर के स्थानीय 6 आतंकी सक्रिय हैं। इनमें से 4 पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद हैं। कश्मीर में स्थानीय आतंकी लतीफ़ और जाकिर सक्रिय हैं। 

टीओबी के माध्यम से आतंकियों की गतिविधियों वाले इलाकों में लगातार दबाव बनाया जा रहा है। इससे अब आतंकियों को न तो सुरक्षित पनाह मिलेगी और न ही हमलों की साजिश रचने का मौका।

पहले आतंकी ऐसे इलाकों में बेखौफ घूमते थे और उन इलाकों में छिप कर वह वारदात के लिए मौके की तलाश में रहते हैं और वारदात के बाद उन इलाकों में आसानी से गायब हो जाते। 

Related Post

HINDI SECTION

मध्य प्रदेश में बड़ी ड्रग कार्रवाई: इंदौर ऑपरेशन में CBN ने 52 किलो MD बरामद की

Feb 19, 2026
HINDI SECTION OTHER TOP STORIES

Text of PM’s address at India AI Impact Summit 2026

Feb 19, 2026
HINDI SECTION

NBI वैश्विक सेवा के निदेशक महफूज़ अहमद सिद्दीकी ने PM मोदी का ‘इंडिया AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन’ के लिए आभार जताया

Feb 18, 2026

You missed

HINDI SECTION

मध्य प्रदेश में बड़ी ड्रग कार्रवाई: इंदौर ऑपरेशन में CBN ने 52 किलो MD बरामद की

19 February 2026 1:07 PM INDIAN AWAAZ No Comments
AMN REGIONAL AWAAZ TOP AWAAZ

Huge Drug Bust in Madhya Pradesh, CBN Recovers 52 Kg MD in Indore Operation

19 February 2026 1:04 PM INDIAN AWAAZ No Comments
HINDI SECTION OTHER TOP STORIES

Text of PM’s address at India AI Impact Summit 2026

19 February 2026 12:50 PM INDIAN AWAAZ No Comments
OTHER TOP STORIES

 Amit Shah to Visit Assam on 2-Day Tour Focused on Border Security and Development

19 February 2026 12:48 PM INDIAN AWAAZ No Comments