कांग्रेस 5 राज्यसभा सीटें जीतने की तैयारी में; असम और तेलंगाना में गठबंधन पर नजर

Last Updated on February 26, 2026 7:24 pm by INDIAN AWAAZ

अंदलीब अख्तर / नई दिल्ली

Indian National Congress का शीर्ष नेतृत्व शनिवार को होने वाली बैठक में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देगा। पार्टी को विभिन्न राज्यों में अधिकतम पांच सीटें जीतने की उम्मीद है, हालांकि असम और तेलंगाना में उसे सहयोगी दलों के समर्थन की आवश्यकता पड़ सकती है।

चार सीटों पर पार्टी अपनी स्थिति मजबूत मान रही है। लेकिन पांचवीं सीट जीतने के लिए उसे सहयोगी दलों का साथ जरूरी होगा।

असम में तीन सीटों पर चुनाव होना है और प्रत्येक उम्मीदवार को 32 वोटों की जरूरत होगी। कांग्रेस के पास 21 विधायक हैं और एक सीट जीतने के लिए उसे All India United Democratic Front (एआईयूडीएफ) के समर्थन की आवश्यकता होगी। यदि यह समर्थन नहीं मिला तो तीनों सीटें Bharatiya Janata Party के खाते में जा सकती हैं। एआईयूडीएफ के पास 16 विधायक हैं और वह अभी इस बात पर असमंजस में है कि वह Indian National Developmental Inclusive Alliance (इंडिया) गठबंधन के साथ जाएगी या भाजपा का समर्थन करेगी।

यदि एआईयूडीएफ भाजपा का साथ देती है तो आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए उसे राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरी ओर, कांग्रेस को समर्थन देने की स्थिति में राज्य में व्यापक गठबंधन की शर्त रखी जा सकती है, जिसे पार्टी नेतृत्व स्वीकार करने में हिचकिचा रहा है।

हरियाणा में कांग्रेस के पास 37 वोट हैं, जबकि जीत के लिए 31 वोटों की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश में एकमात्र सीट के लिए 35 वोट आवश्यक हैं और कांग्रेस के पास 40 विधायक हैं।

झारखंड में दो सीटों पर चुनाव होना है, जहां प्रत्येक उम्मीदवार को 21 वोट चाहिए। कांग्रेस के पास 16 वोट हैं, लेकिन यदि सहयोगी दल साझा उम्मीदवार पर सहमत हो जाएं तो एक सीट जीत सकती है।

छत्तीसगढ़ में पार्टी 35 वोटों के साथ कम से कम एक सीट जीतने की मजबूत स्थिति में है और अतिरिक्त समर्थन मिलने पर दूसरी सीट का प्रयास कर सकती है।

तेलंगाना में दो सीटों के लिए चुनाव होना है और प्रत्येक के लिए 40 वोट आवश्यक हैं। 76 वोटों के साथ कांग्रेस दोनों सीटें जीतने की मजबूत स्थिति में है। All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (आठ वोट) और सीपीआई के एकमात्र वोट का समर्थन मिलने से उसकी स्थिति और मजबूत हो सकती है।

महाराष्ट्र में अप्रैल में रजनी पाटिल के सेवानिवृत्त होने के बाद महा विकास आघाड़ी (एमवीए) गठबंधन का संयुक्त उम्मीदवार एक सीट जीत सकता है। राज्य में कांग्रेस के पास 16 वोट हैं, जबकि एक सीट जीतने के लिए 40 वोटों की आवश्यकता होती है।

कुल मिलाकर कांग्रेस को हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में जीत का भरोसा है, जबकि असम में उसकी संभावनाएं सहयोगी दलों के समर्थन पर निर्भर करेंगी।