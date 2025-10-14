The Indian Awaaz

CM रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर छठ, दीपावली से पहले यात्रियों से संवाद किया

Oct 14, 2025

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर छठ, दीपावली से पहले यात्रियों से संवाद किया

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर छठ, दीपावली और अन्‍य त्यौहारों से पहले नई व्यवस्थाओं और सुविधाओं का निरीक्षण कर यात्रियों से संवाद किया। श्रीमती गुप्ता ने मीड़िया से बात करते हुए केंद्र सरकार के द्वारा बनाये गए नए यात्री सुविधा केंद्र की सराहना की और कहा कि यह यात्रियों की सहज, सुरक्षित और सुव्यवस्थित आवाजाही के लिए सराहनीय पहल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टेशन परिसर को अब तीन टिकटिंग क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जिससे प्लेटफॉर्म पर अचानक बढ़ने वाली भीड़ को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि जब लाखों यात्री अपने परिवारों और घरों की ओर लौटते हैं तो दिल्ली सरकार की यह साझा प्रयास रहेगा कि उनकी यात्रा सुगम, सुरक्षित और सुखद रहे।

