بہار میں انتخابی مہم عروج پر — ترقی، روزگار بنے انتخابی بحث کے مرکزی موضوعات

پٹنہ | 29 اکتوبر 2025
بہار اسمبلی انتخابات جیسے جیسے قریب آرہے ہیں، ریاست کا سیاسی درجہ حرارت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ این ڈی اے اور مہاگٹھ بندھن دونوں کے بڑے لیڈر اور اسٹار پرچارک آج ریاست بھر میں سرگرم نظر آئے۔ جگہ جگہ ریلیوں کا انعقاد ہوا اور ووٹروں کو لبھانے کے لیے ترقی، ذات پر مبنی مردم شماری، روزگار اور ہجرت جیسے موضوعات پر وعدوں کی برسات کی گئی۔
امیت شاہ کے تیز حملے: “ٹھگ بندھن ترقی نہیں لا سکتا”
بی جے پی کے اسٹار پرچارک اور مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے سمستی پور میں ایک بڑی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آر جے ڈی اور کانگریس بہار کی ترقی کی بات کرنے کا اخلاقی حق نہیں رکھتے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ “لالو پرساد کا خاندان چارہ گھوٹالہ، سیلاب ریلیف گھوٹالہ اور زمین کے بدلے نوکری گھوٹالہ جیسے کئی کرپشن کے کیسوں میں گھرا ہوا ہے۔”
انہوں نے کانگریس پر بھی حملہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ 12 لاکھ کروڑ روپے کے گھوٹالوں میں ملوث رہی ہے۔ شاہ نے آر جے ڈی-کانگریس اتحاد کو “ٹھگ بندھن” قرار دیا اور کہا کہ یہ اتحاد “بدعنوانوں کا ملاپ” ہے۔
بعد میں دربھنگہ اور بیگوسرائے کی ریلیوں میں بھی امیت شاہ نے دعویٰ کیا کہ صرف بی جے پی-جے ڈی(یو) کا اتحاد ہی بہار کو ترقی کی نئی راہ پر لے جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت والی ڈبل انجن سرکار ہی ریاست کو خوشحالی دے سکتی ہے۔
نتیش کمار کا وعدہ: “پانچ سال میں ایک کروڑ نوکریاں”
ادھر جنتا دل (یونائیٹڈ) کے صدر اور وزیراعلیٰ نتیش کمار نے راجگیر میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے نوجوانوں کو بڑا وعدہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ان کی حکومت دوبارہ آئی تو اگلے پانچ برسوں میں ایک کروڑ روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔
نتیش کمار نے کہا، “ہم نے پہلے بھی خواتین کے بااختیار بنانے، تعلیم اور ہنر مندی کے ذریعے بہار کی تقدیر بدلی ہے، اور آئندہ بھی یہی ہمارا عزم رہے گا۔”
مہاگٹھ بندھن کا جوابی حملہ — راہل گاندھی اور تیجسوی یادو کا دعویٰ
دوسری جانب مہاگٹھ بندھن نے بھی اپنی انتخابی مہم تیز کر دی۔ کانگریس کے سینئر لیڈر راہل گاندھی نے دربھنگہ کے لوام میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بہار کے نوجوان اب تبدیلی چاہتے ہیں، کھوکھلے نعروں سے نہیں بہلیں گے۔
انہوں نے کہا کہ مہاگٹھ بندھن نے انتہائی پسماندہ طبقات (EBCs) کے لیے ایک خصوصی منشور تیار کیا ہے، جسے پوری طرح نافذ کیا جائے گا۔ راہل گاندھی نے این ڈی اے پر مہنگائی، بے روزگاری اور ہجرت جیسے مسائل سے چشم پوشی کا الزام لگایا۔
آر جے ڈی کے رہنما اور مہاگٹھ بندھن کے وزیراعلیٰ امیدوار تیجسوی پرساد یادو نے مدھےپورہ کے سنگھیشور میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ “میرے 17 ماہ کے دورِ حکومت میں پانچ لاکھ نوجوانوں کو سرکاری نوکریاں ملی تھیں۔ نتیش کمار کو بہار بدلنے کے لیے 20 سال ملے، مجھے صرف ایک موقع چاہیے تاکہ میں ریاست کی تقدیر بدل سکوں۔”
فیصلے کی گھڑی قریب — نوجوانوں اور دیہی ووٹروں کی رائے اہم
الزامات، وعدوں اور جوابی حملوں کے بیچ بہار کا انتخابی منظر اب اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے۔ سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس بار کا مقابلہ سخت ہے، اور نوجوان روزگار، دیہی ترقی اور ذات کی سیاست انتخابات کے نتائج پر گہرا اثر ڈال سکتے ہیں۔
ریلیوں، روڈ شوز اور سوشل میڈیا مہم کے شور میں اب بہار کا ووٹر ہر وعدے کو پرکھ رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں طے ہوگا کہ عوام استحکام کو ترجیح دیتی ہے یا تبدیلی کو — کیونکہ اس بار بہار کی یہ جیت صرف اقتدار کی نہیں بلکہ ریاست کے مستقبل کی سمت طے کرے گی۔