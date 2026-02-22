The Indian Awaaz

अटल बिहारी वाजपेयी पर आधारित पहली कॉफी टेबल बुक का भव्य विमोचन

Feb 22, 2026

Last Updated on February 22, 2026

एस एन वर्मा / नई दिल्ली

भारत रत्न श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन, विचारों एवं राष्ट्र निर्माण में उनके अमूल्य योगदान पर आधारित पहली कॉफी टेबल बुक “Atal Bihari Vajpayee: The Eternal Statesman” का विमोचन आज डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जनपथ, नई दिल्ली में गरिमामय समारोह के बीच संपन्न हुआ।

इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन, राजस्थान के राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े, बिहार के राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान, हरियाणा के राज्यपाल श्री प्रो. आशिम कुमार घोष तथा प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ श्री डॉ. एम. एम. जोशी उपस्थिति रहे।

कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े, राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान, राज्यपाल श्री प्रो. आशिम कुमार घोष एवं श्री डॉ. एम. एम. जोशी द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया।
इस अवसर पर राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने अपने संबोधन में कहा कि मैं स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को निकट से देखने और उनके साथ समय बिताने का अवसर प्राप्त हुआ। अटल जी भारतीय राजनीति के ऐसे युगपुरुष थे, जिन्होंने अपने विचारों, आचरण और कार्यों से लोकतंत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।

उल्लेखनीय है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री विजय गोयल कृत यह कॉफी टेबल बुक श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सार्वजनिक जीवन, सुशासन, कूटनीतिक दृष्टि एवं साहित्यिक व्यक्तित्व को चित्रों एवं दुर्लभ दस्तावेजों के माध्यम से प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है। यह पुस्तक आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत सिद्ध होगी।

