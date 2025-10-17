The Indian Awaaz

BIHAR ELECTIONS

Bihar Elections: कांग्रेस ने जारी की पहली सूची, 48 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान

Oct 17, 2025

Last Updated on October 17, 2025 12:28 am by INDIAN AWAAZ

AMN

पटना, 17 अक्टूबर — कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार रात आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने 48 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। पार्टी ने राज्य इकाई के अध्यक्ष राजेश राम को कुटुम्बा सीट से और कांग्रेस विधानमंडल दल (सीएलपी) के नेता शकील अहमद खान को कदवा सीट से उम्मीदवार बनाया है।

कांग्रेस ने यह सूची तब जारी की जब महागठबंधन (INDIA समूह) के घटक दलों — विशेषकर राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और वाम दलों — के साथ सीट बंटवारे की प्रक्रिया अभी पूरी तरह से अंतिम रूप नहीं ले पाई थी।

सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस नेतृत्व की आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों के साथ सीटों को लेकर बातचीत जारी है। बावजूद इसके, पार्टी ने अपने कई प्रमुख उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं।

जारी सूची के अनुसार, बिहार युवा कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश गरीब दास को बछवाड़ा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं जयेश मंगर सिंह को बगहा, अमित गिरी को नौतन, और अभिषेक रंजन को चनपटिया सीट से मैदान में उतारा गया है।

बेतिया सीट से वासी अहमद, और रक्सौल सीट से श्याम बिहारी प्रसाद को उम्मीदवार घोषित किया गया है।

इसके अलावा, गोविंदगंज सीट से पार्टी ने शशि भूषण राय उर्फ गप्पू राय को टिकट दिया है, जबकि रीगा सीट से अमित कुमार सिंह टुन्ना को मैदान में उतारा गया है।

पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर और दूसरे चरण की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर तय की गई है।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, शेष सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा जल्द की जाएगी।

