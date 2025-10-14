Bihar Elections: महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर गतिरोध बना

Last Updated on October 14, 2025 11:18 pm by INDIAN AWAAZ

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में राष्‍ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर गतिरोध बना हुआ है। आरजेडी के नेता तेजस्‍वी यादव कल नई दिल्‍ली में थे लेकिन वे कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेताओं के साथ बातचीत नहीं कर पाए। इस बीच, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्‍व ने संभावित उम्‍मीद्वारों के नाम पर चर्चा के लिए बिहार के पार्टी नेताओं के साथ बैठक की।

कांग्रेस की केन्‍द्रीय चुनाव समिति की भी आज नई दिल्‍ली में बैठक होगी। आरजेडी के अध्‍यक्ष लालू प्रसाद ने दिल्‍ली से पटना लौटने के बाद अपने उम्‍मीद्वारों को पार्टी का चुनाव चिन्ह आवंटित करना शुरू कर दिया। लालू प्रसाद ने मतिहानी निर्वाचन क्षेत्र से बोगो सिंह, परबट्टा से संजीव सिंह और संदेश से दीपू यादव को पार्टी का चुनाव चिन्‍ह दिया। इसी तरह से सीपीआई (एमएल) ने भी पर्चे भरने के लिए अपने उम्‍मीदवारों को हरी झंडी दे दी है।

उधर, राष्‍ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में भी उम्‍मीदवारों की औपचारिक घोषणा को लेकर गतिरोध बना हुआ है। भाजपा और जनतादल यूनाईटेड ने 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है लेकिन राष्‍ट्रीय लोक मोर्चा के अध्‍यक्ष उपेन्‍द्र कुशवाहा की नाराजगी को लेकर एनडीए के उम्‍मीदवारों की कल होने वाली संयुक्‍त घोषणा को स्‍थगित कर दिया गया। भाजपा और जनता दल यूनाइटेड ने अपने-अपने उम्‍मीदवारों को चुनाव चिन्‍ह आवंटित करना शुरू कर दिया है।

इस बीच, नामांकन प्रक्रिया के दौरान समन्‍वय और एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए एनडीए के बीच एक रणनीति‍ तैयार की गई है। भाजपा के वरिष्‍ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह बिहार के तीन दिन के दौरे पर 16 अक्‍टूबर को पटना जाएंगे। इसके अलावा, भाजपा शासित राज्‍यों के कई मुख्‍यमंत्रियों और केन्‍द्रीय मंत्रियों के भाजपा और एनडीए के उम्‍मीदवारों के नामांकन के समय उपस्‍थित रहने की उम्‍मीद है।

बिहार विधानसभा चुनाव: नीतीश कुमार ने बुलाई पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज दोपहर पटना स्थित अपने आवास पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक बुलाई है। इस बीच, सहरसा ज़िले की सोनबरसा विधानसभा सीट से जद-यू उम्मीदवार और मंत्री रत्नेश सदा को पार्टी का चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि उम्मीदवारों की सूची जल्द ही जारी की जाएगी।

लोक जनशक्ति पार्टी (आर) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए दलों के बीच सीटों के बंटवारे का मुद्दा सौहार्दपूर्ण बातचीत से सुलझ गया है। उन्होंने यह भी कहा कि कौन सी पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी, इस पर भी सकारात्मक बातचीत के साथ चर्चा अंतिम चरण में है।

राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरा एनडीए एकजुट है। दूसरी ओर, महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर अंतिम सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि, राष्‍ट्रीय जनता दल के कई उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल करने की तैयारी शुरू कर दी है।