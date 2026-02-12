बांग्लादेश में ऐतिहासिक आम चुनाव: क्रांति के बाद लोकतंत्र की नई परीक्षा

Last Updated on February 12, 2026 11:51 am by INDIAN AWAAZ

हमारे संवाददाता द्वारा

ढाका: सन् 1971 में भारतीय सैन्य समर्थन और मुक्ति वाहिनी के साहस के दम पर पाकिस्तान से अलग होकर अस्तित्व में आने के पांच दशक बाद, बांग्लादेश आज अपने इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक चुनावों का सामना कर रहा है।

देश के 13वें संसदीय चुनावों के साथ-साथ अंतरिम सरकार के सुधार पैकेज पर जनमत संग्रह (referendum) के लिए मतदान आज सुबह 7:30 बजे देश भर में शुरू हुआ। मतदान केंद्रों पर लोग अपनी बारी के लिए कतारों में खड़े नजर आए।

निर्वाचन आयोग (EC) ने शेरपुर-3 सीट पर एक उम्मीदवार की मृत्यु के बाद वहां मतदान रद्द कर दिया है, जिसके चलते अब देश की 300 में से 299 सीटों पर मतदान हो रहा है। राजधानी ढाका और देश के अन्य हिस्सों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

छात्र आंदोलन से तख्तापलट तक

यह चुनाव एक ऐसे उग्र छात्र आंदोलन के बाद हो रहे हैं, जिसकी शुरुआत सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम के विरोध से हुई थी, लेकिन देखते ही देखते इसने एक राष्ट्रव्यापी विद्रोह का रूप ले लिया। इस आंदोलन ने अंततः लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहीं शेख हसीना को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। उनके 15 साल के शासन में जहां आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ, वहीं राजनीतिक दमन और लोकतांत्रिक स्थान कम होने के आरोप भी लगे।

बिगड़ते हालात के बीच शेख हसीना भारत भाग गईं, जहां वह वर्तमान में निर्वासन में हैं। इस घटनाक्रम ने भारत और बांग्लादेश के बीच मजबूत संबंधों में नया तनाव पैदा कर दिया है।

मोहम्मद यूनुस और अंतरिम प्रशासन

हसीना के जाने के बाद पैदा हुए शून्य को भरने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम प्रशासन का प्रमुख बनाया गया। उन्होंने संस्थागत सुधारों और लोकतंत्र की बहाली का वादा किया। पश्चिमी देशों ने उनकी नियुक्ति का स्वागत किया, हालांकि देश के भीतर आलोचक एक ध्रुवीकृत राजनीतिक परिदृश्य में इस तकनीकी (technocratic) प्रयोग की स्थिरता पर सवाल उठा रहे हैं। इस बीच, शेख हसीना के शासन में हाशिए पर रही ‘जमात-ए-इस्लामी’ एक बार फिर एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभरी है।

BNP की वापसी और भविष्य की राह

पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान द्वारा स्थापित और उनके बेटे तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) एक नाटकीय वापसी की तैयारी में है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के हालिया निधन के बाद, पार्टी के प्रति सहानुभूति की लहर देखी जा रही है। लंदन से काम कर रहे तारिक रहमान को मोहम्मद यूनुस के सुधार मंच के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है।

अंतरराष्ट्रीय निगरानी

इन चुनावों पर पूरी दुनिया की नजर है। कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने अपने पर्यवेक्षक भेजे हैं, जिनमें शामिल हैं:

एशियन नेटवर्क फॉर फ्री इलेक्शन (ANFREL)

राष्ट्रमंडल सचिवालय (Commonwealth Secretariat)

इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट (IRI) और नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट (NDI)

इस्लामी सहयोग संगठन (OIC)

यूरोपीय संघ की विदेश सेवा

21 देशों से आए पर्यवेक्षकों में पाकिस्तान (8), तुर्की (13), श्रीलंका (11), चीन (3) और रूस (2) सहित अन्य देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। कुल 51 अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक व्यक्तिगत और संस्थागत स्तर पर इस चुनावी प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं।

बांग्लादेश का जन्म एक क्रांति से हुआ था। आधी सदी बाद, यह देश एक बार फिर खुद से यह सवाल पूछ रहा है कि क्या वह इस उथल-पुथल को एक स्थिर लोकतांत्रिक व्यवस्था में बदल पाएगा। यह चुनाव केवल व्यक्तियों के बीच की जंग नहीं, बल्कि विरासत बनाम सुधार और वंशवाद बनाम नई पीढ़ी के विद्रोह का फैसला है।