बांग्लादेश में चुनावी सरगर्मी तेज, कई प्रमुख दलों के घोषणापत्र अब भी जारी नहीं

Last Updated on January 31, 2026 11:21 pm by INDIAN AWAAZ

ज़ाकिर हुसैन, ढाका से

बांग्लादेश के 13वें राष्ट्रीय संसदीय चुनाव में अब सिर्फ दो सप्ताह शेष हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों ने घर-घर जनसंपर्क और बड़े पैमाने पर रैलियों के जरिए अपने चुनाव प्रचार को तेज कर दिया है। हालांकि, कई प्रमुख राजनीतिक दलों ने अब तक अपने चुनावी घोषणापत्र जारी नहीं किए हैं, जिससे मतदाताओं में नीतिगत प्राथमिकताओं को लेकर असमंजस बना हुआ है।

चुनावी मैदान में उतरे उम्मीदवार और वरिष्ठ नेता प्रतिदिन पांच से सात रैलियां कर रहे हैं। प्रचार अभियान कुल मिलाकर उत्सवपूर्ण माहौल में आगे बढ़ रहा है, जिसमें जुलूस, नारे, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग और लाउडस्पीकरों की गूंज सुनाई दे रही है। छिटपुट हिंसा की कुछ घटनाओं को छोड़ दें तो अब तक चुनाव प्रचार largely शांतिपूर्ण रहा है।

परंपरागत रूप से राजनीतिक दल अंतिम चरण से पहले अपने घोषणापत्र जारी कर देते हैं। लेकिन इस बार कई दल बिना घोषणापत्र आधारित वादों के भाषण दे रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि सत्ता में आने पर उनकी नीतियां क्या होंगी।

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने अब तक अपना घोषणापत्र जारी नहीं किया है, जबकि पार्टी के चेयरमैन तारिक रहमान देशभर में रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। बीएनपी मीडिया सेल के सदस्य शैरुल कबीर खान ने ढाका ट्रिब्यून को बताया कि घोषणापत्र की तैयारियां जारी हैं और इसे 8–9 फरवरी को जारी किए जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि यह बेगम खालिदा जिया के 2016 के ‘विजन 2030’, तारिक रहमान के 31-सूत्रीय कार्यक्रम और 2018 के 19-सूत्रीय घोषणापत्र के तत्वों पर आधारित होगा, जिसका उद्देश्य “नए बांग्लादेश” का रोडमैप पेश करना है।

बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी ने भी अब तक औपचारिक रूप से अपना घोषणापत्र जारी नहीं किया है। हालांकि, पार्टी के अमीर डॉ. शफीकुर रहमान ने 20 जनवरी को होटल इंटरकॉन्टिनेंटल में आयोजित एक नीति शिखर सम्मेलन में भविष्य की विकास योजनाएं प्रस्तुत की थीं। पार्टी के सहायक महासचिव मौलाना अब्दुल हलीम ने बताया कि ऑनलाइन माध्यम से जनता की राय ली गई है और घोषणापत्र “आने वाले दिनों में” एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किया जाएगा।

नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) ने गुरुवार को अपना 36-सूत्रीय घोषणापत्र जारी किया। ‘युवा गरिमा के लिए घोषणापत्र’ शीर्षक से जारी इस दस्तावेज़ को पार्टी संयोजक नाहिद इस्लाम ने लेक शोर ग्रैंड होटल में प्रेस वार्ता के दौरान पेश किया। इसमें नए बांग्लादेश के निर्माण, जुलाई चार्टर के क्रियान्वयन, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि को प्राथमिकता देने के साथ-साथ सहिष्णुता, धार्मिक स्वतंत्रता और महिलाओं के अनुकूल समाज पर जोर दिया गया है।

वामपंथी गठबंधन डेमोक्रेटिक यूनाइटेड फ्रंट ने 23 जनवरी को ढाका रिपोर्टर्स यूनिटी में अपना 18-सूत्रीय घोषणापत्र जारी किया। गठबंधन समन्वयक बाजलुर राशिद फिरोज ने बताया कि इसमें मीडिया स्वतंत्रता, संस्कृति, लोकतांत्रिक मूल्य, युवाओं का विकास और शिक्षा सुधार पर बल दिया गया है, जबकि जुलाई चार्टर के जनमत संग्रह को अलोकतांत्रिक बताते हुए इसका विरोध किया गया है। सीपीबी के महासचिव अब्दुल्ला अल काफ़ी रतन ने कहा कि उनका लक्ष्य भ्रष्टाचार-मुक्त, काले धन-मुक्त और सांप्रदायिकता-मुक्त बांग्लादेश का निर्माण है।

नेशनल सॉलिडैरिटी मूवमेंट ने अपना घोषणापत्र अंतिम रूप दे दिया है और इसके शीघ्र जारी होने की उम्मीद है, यह जानकारी मीडिया समन्वयक तहसीन महमूद ने दी। सिविक एलायंस के सह-संयोजक साकिब अनवर ने पुष्टि की कि उनका घोषणापत्र रविवार को जारी किया जाएगा।

धार्मिक आधारित दलों में, इस्लामिक मूवमेंट बांग्लादेश ने अपना घोषणापत्र तैयार कर लिया है, जिसे शुक्रवार को केंद्रीय नेतृत्व की बैठक में मंजूरी मिलने के बाद बुधवार को प्रकाशित किया जाएगा, यह जानकारी प्रचार सचिव शेख फज़ले करीम मारुफ ने दी। वहीं, बांग्लादेश खेलाफ़त मजलिस रविवार को औपचारिक रूप से अपना घोषणापत्र घोषित करेगी, ऐसा पार्टी के प्रचार सचिव मौलाना हसन जुनैद ने बताया।