اعظم خان کی رہائی کو ایس پی نے اخلاقی اور قانونی فتح قرار دیا

اعظم خان 23 ماہ بعد رہا، رامپور قافلے کے ساتھ واپسی
سینئر سماج وادی پارٹی (ایس پی) کے رہنما اور اتر پردیش کے سابق کابینہ وزیر محمد اعظم خان منگل کو سیتاپور جیل سے رہا ہوگئے۔ وہ تقریباً 23 ماہ سے مختلف فوجداری مقدمات میں قید تھے۔
جیل کے باہر سینکڑوں کارکنان اور حامی جمع تھے جو 77 سالہ لیڈر کے استقبال کے منتظر تھے۔ رہائی میں تقریباً دو گھنٹے کی تاخیر اس وجہ سے ہوئی کہ کچھ پرانے مقدمات کے ضمانتی بانڈ اور جرمانے کی کارروائی مکمل نہ ہو پائی تھی۔ جیسے ہی عدالت سے دستاویزات جیل انتظامیہ کو موصول ہوئے، اعظم خان کو رہا کردیا گیا اور وہ فوراً رامپور روانہ ہوگئے، ان کے قافلے میں ایک درجن سے زائد گاڑیاں شامل تھیں۔
ممکنہ ہجوم کو دیکھتے ہوئے سیتاپور انتظامیہ نے بھارتیہ شہری سورکشا سنہیتا (BNSS) کی دفعہ 163 کے تحت دفعہ 144 جیسے احکامات نافذ کیے۔ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے اعلان کیا گیا کہ جیل کے اطراف مجمع لگانے کی اجازت نہیں ہوگی تاکہ کسی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔
یاد رہے کہ خان کو الہٰ آباد ہائی کورٹ نے 18 ستمبر کو آخری زیر التواء مقدمے میں ضمانت دی تھی۔ گزشتہ سات برسوں میں ان کے خلاف درجنوں ایف آئی آر درج کی گئیں جو مختلف نوعیت کے مقدمات پر مشتمل تھیں۔
رہائی پر ردعمل دیتے ہوئے ایس پی صدر اکھلیش یادو نے کہا کہ یہ لمحہ اعظم خان، ان کے اہل خانہ اور انصاف پر یقین رکھنے والوں کے لیے راحت اور خوشی کا باعث ہے۔ انہوں نے عدلیہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پارٹی اقتدار میں آکر ان کے خلاف درج مقدمات واپس لے گی۔ “آج جھوٹے مقدمات درج کرانے والوں کو بھی سمجھ آ گیا کہ ہر جھوٹ کی ایک حد ہوتی ہے۔ اعظم خان صاحب دوبارہ پسماندہ، مظلوم اور دبے کچلے عوام کی آواز بنیں گے اور سماجی انصاف کے لیے سوشلسٹ اقدار کے ساتھ جدوجہد جاری رکھیں گے،” انہوں نے کہا۔
ادھر بازگشت تھی کہ خان بہوجن سماج پارٹی (بی ایس پی) میں شامل ہوسکتے ہیں، لیکن اکھلیش یادو نے انہیں ایس پی کی لڑائی کا سب سے مضبوط چہرہ قرار دیا۔ خود خان نے بھی قیاس آرائیوں کو رد کرتے ہوئے کہا: “میں علاج کرواؤں گا، زندہ رہنا چاہتا ہوں، میں جیل میں کسی کے رابطے میں نہیں تھا۔”
سینئر ایس پی رہنما شیوپال سنگھ یادو نے الزام لگایا کہ دس مرتبہ ایم ایل اے منتخب ہونے والے خان کو اتر پردیش حکومت نے جھوٹے مقدمات میں پھنسایا۔ “یہ ضمانت اس بات کا اشارہ ہے کہ بالآخر انصاف ہوگا۔ ہماری پارٹی پوری طرح اعظم خان خاندان کے ساتھ کھڑی ہے اور بی جے پی کے مظالم کے خلاف قانونی جنگ جاری رکھے گی،” انہوں نے کہا۔
رامپور واپسی پر خان کا قافلہ ان کے سیاسی گڑھ میں داخل ہوا، جہاں ان کی رہائی کو ایس پی نے قانونی ہی نہیں بلکہ اخلاقی فتح کے طور پر بھی پیش کیا۔