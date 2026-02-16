DEEPFAKES पर सख्ती की तैयारी, 30 से अधिक देशों के साथ वैश्विक समाधान पर भारत की बातचीत

Last Updated on February 16, 2026 6:33 pm by INDIAN AWAAZ

AMN / NEW DELHI

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के बढ़ते प्रभाव के बीच सरकार ने इसके दुरुपयोग, खासकर डीपफेक और दुष्प्रचार, पर कड़ा रुख अपनाने के संकेत दिए हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री, Ashwini Vaishnaw, ने कहा कि “इनोवेशन बिना भरोसे के एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जोखिम है।” उन्होंने स्पष्ट किया कि एआई के गलत इस्तेमाल से निपटने के लिए तकनीकी और कानूनी—दोनों स्तरों पर ठोस वैश्विक समाधान जरूरी हैं।

Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) की ओर से आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में ‘Rewarding Our Creative Future in the Age of AI’ विषय पर बातचीत के दौरान मंत्री ने बताया कि भारत 30 से अधिक देशों के मंत्रियों के साथ इस मुद्दे पर सक्रिय चर्चा कर रहा है। उनका कहना था कि “मिसइन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन और डीपफेक समाज की बुनियादी संरचना—परिवार, सामाजिक पहचान और शासन संस्थाओं—के बीच भरोसे को कमजोर कर रहे हैं।”

सरकार एआई-जनित कंटेंट के लिए अनिवार्य वॉटरमार्किंग और लेबलिंग जैसे सख्त नियमों पर काम कर रही है, ताकि मानव रचनात्मकता की “प्रामाणिकता” सुरक्षित रह सके। मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एआई मॉडल डेवलपर्स और कंटेंट क्रिएटर्स—सभी को यह सुनिश्चित करना होगा कि नई तकनीक भरोसे को मजबूत करे, न कि संस्थाओं में दरार डाले।

उन्होंने जोर देकर कहा कि डीपफेक और डेटा ब्रीच जैसे खतरे “नॉन-नेगोशिएबल” हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी भरोसे पर टिकी है, और उस भरोसे की रक्षा करना अनिवार्य है। ओटीटी और वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल दुनिया में भौतिक सीमाएं नहीं होतीं, इसलिए प्लेटफॉर्म्स को स्थानीय सांस्कृतिक संदर्भों का सम्मान करना चाहिए।

सरकार तकनीकी गार्डरेल्स और सुरक्षा टूल्स विकसित करने के लिए उद्योग के साथ मिलकर काम कर रही है। साथ ही, एआई के रोजगार पर प्रभाव को लेकर मंत्री ने भरोसा जताया कि भारत में टैलेंट पाइपलाइन तेजी से विकसित हो रही है। ‘Create in India Mission’ को सेमीकंडक्टर मिशन की तर्ज पर शुरू किया जाएगा, ताकि अगले 25 वर्षों की जरूरतों के अनुरूप कौशल विकसित किए जा सकें।

बजट 2026 में 15,000 स्कूलों में कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने की घोषणा भी इसी दिशा में एक कदम है। मंत्री ने दोहराया कि एआई मानव रचनात्मकता का विकल्प नहीं, बल्कि पूरक है—बशर्ते इसे मजबूत कॉपीराइट और बौद्धिक संपदा ढांचे के साथ संतुलित किया जाए।