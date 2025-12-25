اے ایم یو کیمپس میں استاد کا قتل، سلامتی پر سنگین سوالات

اے ایم این / نیوز ڈیسک / علی گڑھ
علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایک بار پھر گولیوں کی آواز سے لرز اٹھی، جب بدھ کے روز کیمپس کے اندر ایک دل دہلا دینے والے حملے میں ایک استاد کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ اس واقعے نے ملک کے ممتاز تعلیمی ادارے میں سلامتی کے انتظامات پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔
مقتول کی شناخت دانش راؤ کے طور پر ہوئی ہے، جو اے ایم یو کیمپس میں واقع اے بی کے یونین اسکول میں کمپیوٹر کے استاد تھے۔ اطلاعات کے مطابق کینیڈی ہال کے قریب کینٹین کے پاس نقاب پوش حملہ آوروں نے دو پہیہ گاڑی پر آ کر ان پر فائرنگ کی، جس سے طلبہ اور عملے میں افراتفری مچ گئی۔
دانش راؤ کو شدید زخمی حالت میں فوراً جواہر لعل نہرو میڈیکل کالج لے جایا گیا، جہاں علاج کے دوران وہ دم توڑ گئے۔ اے ایم یو کے ترجمان عمر ایس پیرزادہ نے ان کی موت کی تصدیق کی۔ وہ گزشتہ گیارہ برس سے اسکول میں خدمات انجام دے رہے تھے۔ اہل خانہ نے فی الحال کسی ذاتی دشمنی سے انکار کیا ہے۔
پولیس کے مطابق یہ واقعہ رات تقریباً آٹھ بج کر پچاس منٹ پر پیش آیا، جب دانش راؤ اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ سنٹرل لائبریری کے قریب ٹہل رہے تھے۔ اسی دوران اسکوٹی سوار حملہ آوروں نے انہیں روکا، دھمکی دی اور چار گولیاں چلائیں، جن میں سے ایک ان کے سر میں لگی۔ اس کے بعد حملہ آور اسلحہ لہراتے ہوئے کیمپس سے فرار ہو گئے۔
اطلاع ملتے ہی سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس نیرج کمار جادون بھاری نفری کے ساتھ موقع پر پہنچے۔ علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا اور فورنسک ٹیم کو بلایا گیا۔ کیمپس کے مختلف حصوں کے سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ کی جا رہی ہے اور ملزمان کی تلاش کے لیے کئی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔
ایس ایس پی جادون نے کہا، “ہمیں ایک استاد کو گولی مارے جانے کی اطلاع ملی تھی۔ موقع کا معائنہ کیا گیا ہے اور فورنسک جانچ جاری ہے۔ فی الحال حملہ آوروں کی شناخت نہیں ہو سکی ہے، لیکن کئی ٹیمیں تفتیش میں مصروف ہیں۔ جلد ہی ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔”
اس قتل کے بعد اے ایم یو میں کیمپس کی سلامتی پر تشویش مزید بڑھ گئی ہے۔ طلبہ اور شہریوں کا سوال ہے کہ مبینہ طور پر سخت حفاظتی حصار والے یونیورسٹی کیمپس میں مسلح حملہ آور کیسے داخل ہوئے اور واردات انجام دے کر فرار ہو گئے۔
مقدمہ درج، دفعات عائد
جمعرات کو مقتول کے چھوٹے بھائی ڈاکٹر راؤ فراز وارث کی شکایت پر سول لائنز تھانے میں مقدمہ درج کیا گیا۔ یہ معاملہ بھارتیہ نیائے سنہتا کی دفعات ایک سو تین (ایک) قتل اور ایک سو نو (ایک) قتل کی کوشش کے تحت درج کیا گیا ہے۔
مقدمے میں وارث نے بتایا کہ وہ اپنے دوست جعفر کے ساتھ رات تقریباً آٹھ بج کر پینتالیس منٹ پر مولانا آزاد لائبریری کی کینٹین میں چائے پی کر سائیکل اسٹینڈ کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک گولی کی آواز سنی۔ جب وہ موقع کی طرف بڑھے تو نامعلوم حملہ آوروں نے ان پر بھی فائرنگ کی اور پھر فرار ہو گئے۔
“موقع پر پہنچنے پر میں نے اپنے بڑے بھائی راؤ دانش ہلال کو زخمی حالت میں زمین پر پڑا پایا۔ ہم نے فوراً گاڑی کا انتظام کیا اور انہیں جواہر لعل نہرو میڈیکل کالج کے ایمرجنسی وارڈ لے گئے، جہاں علاج کے دوران انہیں مردہ قرار دے دیا گیا،” شکایت میں کہا گیا ہے۔
تفتیش تیز، تین ٹیمیں تشکیل
شہر کے پولیس افسر مرگنک شیکھر پاٹھک نے کہا کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے تین پولیس ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔
انہوں نے کہا، “ہم تمام پہلوؤں سے جانچ کر رہے ہیں۔ ایک عینی شاہد نے بتایا ہے کہ فائرنگ سے قبل حملہ آوروں نے استاد سے کچھ دیر بات چیت بھی کی تھی۔”
سیاسی ردعمل
واقعے کے بعد سیاسی بیانات بھی سامنے آئے ہیں۔ سماجوادی پارٹی کے رہنما اجّو اسحاق نے ریاستی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا،
“حکومت صفر برداشت کی پالیسی کی بات کرتی ہے، لیکن اگر استاد بھی محفوظ نہیں ہیں تو یہ پالیسی ناکام ہے۔ سرعام قتل ہو رہے ہیں۔ ملزمان کو فوراً گرفتار کیا جائے۔”
یونیورسٹی انتظامیہ کا اظہارِ افسوس، سلامتی مضبوط کرنے کا اعلان
اس دلخراش واقعے پر اے ایم یو انتظامیہ نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے اور کیمپس کی سلامتی کا جامع جائزہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ وائس چانسلر پروفیسر نائمہ خاتون نے کہا،
“ایک مخلص استاد کی اس طرح بے رحمانہ ہلاکت انتہائی افسوسناک ہے۔ یہ یونیورسٹی کے لیے ناقابلِ تلافی نقصان ہے۔ ہم سوگوار خاندان کے ساتھ ہیں اور ہر ممکن مدد کا یقین دلاتے ہیں۔”
انہوں نے مزید کہا کہ یونیورسٹی کے تمام افراد کی سلامتی اولین ترجیح ہے۔ اس سلسلے میں علی گڑھ رینج کے ڈپٹی انسپکٹر جنرل اور ضلع کے سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس کے ساتھ مشاورت سے موجودہ انتظامات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔
جمعہ کو ایک اعلیٰ سطحی اجلاس طلب کیا گیا ہے، جس میں پورے کیمپس میں سلامتی کے اقدامات کو مزید مضبوط بنانے پر غور کیا جائے گا، تاکہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات کی روک تھام ہو سکے۔
اس اندوہناک قتل نے نہ صرف اے ایم یو بلکہ پورے علی گڑھ شہر کو صدمے میں مبتلا کر دیا ہے۔ اب سب کی نگاہیں پولیس کی تفتیش اور انتظامیہ کے اقدامات پر مرکوز ہیں، تاکہ ملزمان کو جلد انصاف کے کٹہرے میں لایا جا سکے اور کیمپس میں اعتماد اور امن بحال ہو۔