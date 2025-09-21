طالبان حکومت کا دوٹوک اعلان: اگر امریکہ واپس آیا تو 20 سال اور لڑیں گے

Last Updated on September 21, 2025 10:14 pm by INDIAN AWAAZ
WEB DESK
کابل، 21 ستمبر: افغان حکام نے امریکہ کی جانب سے بگرام ایئر بیس دوبارہ اپنے قبضے میں لینے کے کسی بھی امکان کو دوٹوک انداز میں مسترد کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی غیر ملکی طاقت افغانستان میں دوبارہ فوجی اڈہ قائم کرنے کی کوشش کرے گی تو اسے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔
عام ڈائریکٹوریٹ آف انٹیلی جنس کے پہلے نائب سربراہ ملا تاجمیر جواد نے اتوار کو کہا کہ موجودہ نظام کو ہر قیمت پر برقرار رکھا جائے گا۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا: “ہماری خودمختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا، غیر ملکی قبضے کا دور ختم ہو چکا ہے۔”
افغان وزیر دفاع محمد یعقوب مجاہد نے بھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے امریکہ کو کڑی تنبیہ دی۔ انہوں نے کہا: “اگر امریکہ نہیں نکلنا چاہتا اور مزید اڈے چاہتا ہے تو ہم مزید 20 سال لڑنے کے لئے تیار ہیں۔”
کابل سے تقریباً 50 کلومیٹر شمال میں واقع بگرام ایئر بیس افغانستان میں امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈہ تھا۔ یہ بیس دو دہائیوں تک امریکہ اور نیٹو آپریشنز کا مرکز رہا اور جولائی 2021 میں امریکی انخلا سے قبل افغان افواج کے حوالے کر دیا گیا۔ اس وقت اسے امریکہ کی طویل ترین جنگ کے اختتام اور طالبان کی واپسی کی علامت سمجھا گیا۔
طالبان کی قیادت والی موجودہ حکومت نے بارہا کہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پر اب کسی غیر ملکی فوج کو اڈہ بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ حکام کے مطابق، طویل جدوجہد میں دی گئی قربانیوں کا تقاضا ہے کہ خودمختاری پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے۔
ماہرین کے مطابق بگرام کی اہمیت اس کی جغرافیائی و تزویراتی حیثیت کی وجہ سے ہے، لیکن اگر امریکہ دوبارہ کنٹرول کی کوشش کرتا ہے تو خطے میں عدم استحکام بڑھے گا اور پاکستان، ایران اور چین جیسے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہو سکتے ہیں۔
افغان قیادت کا پیغام واضح ہے— ملک کی خودمختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا اور کسی بھی غیر ملکی مداخلت کا سختی سے مقابلہ کیا جائے گا۔