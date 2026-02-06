5 फरवरी के मुख्य समाचार

Last Updated on February 6, 2026 1:04 am by INDIAN AWAAZ

भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आज वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए पूरी तरह तैयार है और आत्मविश्वास के साथ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश अब “रिफॉर्म एक्सप्रेस” पर सवार हो चुका है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने “रिफॉर्म–परफॉर्म–ट्रांसफॉर्म” के मंत्र के तहत संरचनात्मक सुधार, प्रक्रियागत सुधार और नीतिगत सुधार किए हैं। इन सुधारों का उद्देश्य देश के विनिर्माण क्षेत्र और उद्यमियों को सशक्त बनाना तथा भारत में वैल्यू एडिशन को बढ़ावा देना है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज उच्च विकास दर और कम महंगाई के अनूठे संयोजन के साथ दुनिया में उम्मीद की किरण बनकर उभरा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के बाद भारत के प्रति वैश्विक भरोसा और अधिक मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व कल्याण में सक्रिय भूमिका निभा रहा है और विकासशील देशों की सशक्त आवाज बनकर उभरा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज कई बड़े देश भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए उत्सुक हैं क्योंकि भारत वैश्विक चुनौतियों का समाधान देने वाला भरोसेमंद साझेदार बन चुका है।

कांग्रेस के व्यवहार की पीएम मोदी ने की निंदा, राष्ट्रपति कार्यालय और संविधान के अपमान का आरोप

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कार्यवाही के दौरान कांग्रेस पार्टी के व्यवहार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रपति कार्यालय, जनजातीय समुदाय और संविधान का अपमान है।

प्रधानमंत्री ने तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार पर भी आरोप लगाया कि वह घुसपैठियों को बचाने और अदालतों पर दबाव बनाने का काम कर रही है।

विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा: राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खरगे का आरोप

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया कि विपक्ष को संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि विपक्ष सदन की कार्यवाही बाधित नहीं करना चाहता, लेकिन समस्या यह है कि उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा। खरगे ने कहा कि संसद दोनों सदनों से मिलकर बनती है और एक सदन से संसद नहीं चल सकती।

राज्यसभा ने धन्यवाद प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब के बाद राज्यसभा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित कर दिया।

लोकसभा में विपक्ष का हंगामा, तीन स्थगन के बाद कार्यवाही कल तक स्थगित

लोकसभा की कार्यवाही गुरुवार को विपक्ष के हंगामे के कारण बार-बार बाधित रही। तीन बार स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई।

हंगामा भारत-अमेरिका व्यापार समझौते सहित विभिन्न मुद्दों पर हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों के व्यवहार पर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि अभद्र आचरण के कारण प्रधानमंत्री धन्यवाद प्रस्ताव पर उत्तर देने के लिए सदन में उपस्थित नहीं हो सके।

केंद्र, नागालैंड सरकार और ENPO में समझौता, बनेगी फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी

केंद्र सरकार, नागालैंड सरकार और पूर्वी नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन (ENPO) के बीच फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी के गठन को लेकर समझौता हुआ है।

नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने इसे नागालैंड के लिए ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “उग्रवादमुक्त, हिंसामुक्त और विकसित नॉर्थ ईस्ट” के विजन की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

नागालैंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समझौता न्यायसंगत और समेकित शासन सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता ऊर्जा सुरक्षा, स्रोतों में विविधता हमारी रणनीति: विदेश मंत्रालय

भारत ने स्पष्ट किया है कि देशवासियों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों के हित में सरकार बाजार स्थितियों और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों के अनुसार ऊर्जा स्रोतों में विविधता ला रही है।

वेनेजुएला के तेल व्यापार पर उन्होंने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में वेनेजुएला भारत का दीर्घकालिक साझेदार रहा है।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का पहला चरण लगभग तैयार, जल्द संयुक्त बयान होगा जारी: पीयूष गोयल

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते का पहला चरण लगभग तैयार है।

उन्होंने कहा कि अगले चार-पांच दिनों में दोनों देशों के बीच संयुक्त बयान को अंतिम रूप देकर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके आधार पर समझौते की शुरुआत होगी। उन्होंने संकेत दिया कि औपचारिक समझौता मार्च के मध्य तक साइन हो सकता है।

अमेरिका के साथ समझौता कृषि और डेयरी हितों को सुरक्षित रखता है: शिवराज सिंह चौहान

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौता देश के कृषि क्षेत्र, विशेष रूप से फार्म और डेयरी सेक्टर के हितों को पूरी तरह सुरक्षित करता है।

उन्होंने कहा कि यह समझौता कूटनीति, विकास और गरिमा के नए मानक को दर्शाता है।

दिल्ली में लॉन्च हुई भारत टैक्सी, देश का पहला सहकार आधारित राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म

देश के पहले सहकार आधारित राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म “भारत टैक्सी” का दिल्ली में औपचारिक शुभारंभ किया गया। यह प्लेटफॉर्म बिना कमीशन और बिना अतिरिक्त शुल्क के मॉडल पर आधारित है, जिससे ड्राइवरों को सीधा लाभ मिलेगा।

सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत टैक्सी ड्राइवरों की आमदनी बढ़ाने का माध्यम बनेगी और इसमें उनकी कमाई से एक प्रतिशत भी कमीशन नहीं काटा जाएगा।

मेघालय में कोयला खदान विस्फोट, 18 की मौत; कई लोग अब भी फंसे

मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले के थांगस्को क्षेत्र में कोयला खदान में हुए विस्फोट में 18 लोगों की मौत हो गई। कई लोगों के अब भी खदान के अंदर फंसे होने की आशंका है।

बताया गया कि यह विस्फोट खनन कार्य में इस्तेमाल होने वाले उच्च तीव्रता वाले डायनामाइट के कारण हुआ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को दो लाख रुपये तथा घायलों को 50 हजार रुपये की सहायता देने की घोषणा की।

दिल्ली में लापता मामलों में वृद्धि नहीं, अफवाहें फैलाई जा रही हैं: दिल्ली पुलिस

दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी संजय त्यागी ने कहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में दिल्ली में लापता व्यक्तियों के मामलों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में विशेषकर बच्चों के लापता होने को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया कि किसी भी संगठित गिरोह की संलिप्तता सामने नहीं आई है।

उन्होंने बताया कि लापता व्यक्तियों की रिपोर्ट थाने में, ऑनलाइन या 112 इमरजेंसी सेवा के माध्यम से दर्ज कराई जा सकती है।

‘परीक्षा पे चर्चा’ में छात्रों से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे ‘परीक्षा पे चर्चा’ के 9वें संस्करण में देशभर के विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे।

कार्यक्रम के लिए 4 करोड़ 50 लाख से अधिक विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों ने पंजीकरण कराया है।

प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को दो दिवसीय मलेशिया दौरे पर जाएंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को दो दिन के आधिकारिक दौरे पर मलेशिया रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह प्रधानमंत्री की मलेशिया की तीसरी यात्रा होगी।

पूर्वी क्षेत्र के सचिव पी. कुमारन ने कहा कि यह यात्रा भारत-मलेशिया संबंधों के प्रति भारत की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के कार्यकाल में हजारों गिरफ्तारियां: ह्यूमन राइट्स वॉच रिपोर्ट

अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स वॉच की वार्षिक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के कार्यकाल के दौरान राजनीतिक आधार पर हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया।

रिपोर्ट के अनुसार कई लोगों को बिना मुकदमे के हिरासत में रखा गया और नियमित जमानत देने से इनकार किया गया।